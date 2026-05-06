Virus Hanta: Bị chuột cắn cũng có thể nhiễm bệnh
Virus Hanta: Bị chuột cắn cũng có thể nhiễm bệnh

Như Quyên
06/05/2026 15:43 GMT+7

Virus Hanta có thể tấn công phổi và thận, gây khó thở do phổi đầy dịch chỉ sau khoảng 10 ngày hoặc gây suy thận chỉ sau 1 - 2 tuần tùy theo chủng virus.

Ước tính tỷ lệ tử vong với chủng do chuột hươu mang có thể từ 30 - 50%. Do lựa chọn điều trị còn hạn chế, cách bảo vệ tốt nhất là tránh tiếp xúc với loài gặm nhấm và vệ sinh môi trường có chuột một cách an toàn, theo Mayo Clinic (Mỹ).

Virus Hanta lây qua đường nước tiểu, phân hoặc nước bọt của chuột

Virus Hanta có thể gây "hội chứng phổi hantavirus (HCPS)" - một bệnh truyền nhiễm hiếm gặp, thường bắt đầu bằng các triệu chứng giống cúm nhưng có thể nhanh chóng tiến triển nặng, gây tổn thương nghiêm trọng đến phổi và tim, thậm chí đe dọa tính mạng.

Có nhiều chủng virus Hanta khác nhau có khả năng gây ra bệnh này. Khi vào phổi, virus tấn công các mao mạch, làm chúng bị rò rỉ. Phổi sau đó có thể bị tích dịch (phù phổi), dẫn đến suy giảm nghiêm trọng chức năng phổi và tim.

Virus Hanta lây nhiễm thế nào, cách phòng tránh ra sao?

Virus hanta có nguy cơ lây từ người qua người không?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bảy hành khách trên một tàu du lịch ở Đại Tây Dương, trong đó có ba người đã tử vong, được xác nhận hoặc nghi ngờ mắc hantavirus.

