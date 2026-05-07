Virus 'thông minh' tiêu diệt ung thư, bảo vệ tế bào lành như thế nào?

Trong hàng thập kỷ qua, cuộc chiến chống ung thư luôn được ví như một “cuộc tổng tấn công” đầy đau đớn, nơi hóa trị và xạ trị tiêu diệt tế bào ác tính nhưng đồng thời cũng gây tổn hại nghiêm trọng đến các tế bào khỏe mạnh. Tuy nhiên, một hướng đi mới từ Nga đang thu hút sự chú ý của cộng đồng khoa học: sử dụng virus như những “vũ khí sinh học thông minh” để tiêu diệt ung thư một cách chọn lọc hơn.

Gần đây, Nga đã khởi động thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I cho liệu pháp EnteroMix – một tổ hợp gồm nhiều virus không gây bệnh, được thiết kế để nhắm vào tế bào ung thư. Theo hãng thông tấn TASS, các nhà khoa học tại Đại học Quốc gia Novosibirsk (NSU, Nga) cho biết đã phát triển thành công một loại virus tiêu diệt ung thư thế hệ mới. Đây là virus được biến đổi gen, tích hợp thêm yếu tố kích thích miễn dịch và một đột biến giúp nhận diện chính xác tế bào ung thư.