Mới đây, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Northwestern (Mỹ) đã phát hiện một bước tiến đột phá trong điều trị ung thư. Nhóm nghiên cứu đã tái cấu trúc một loại thuốc hóa trị quen thuộc bằng công nghệ nano, giúp tăng hiệu quả tiêu diệt tế bào ung thư gấp 20.000 lần mà không gây tác dụng phụ đáng kể.

Phát hiện thuốc mới giúp tiêu diệt tế bào ung thư, không gây tác dụng phụ

Các nhà khoa học đã thiết kế lại hoàn toàn cấu trúc phân tử của thuốc hóa trị 5-fluorouracil (5-Fu), thường được dùng trong điều trị ung thư nhưng có khả năng hòa tan kém và gây nhiều độc tính cho tế bào khỏe mạnh. Họ tạo ra phiên bản mới dưới dạng cấu trúc nano hình cầu (spherical nucleic acid - SNA), trong đó các phân tử thuốc được tích hợp vào các chuỗi ADN bao quanh lõi nano.

Đáng chú ý, liệu pháp này không gây ra tác dụng phụ đáng kể và không làm tổn thương các mô khỏe mạnh.