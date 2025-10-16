vivo ra mắt nền tảng OriginOS 6 giúp hợp nhất trải nghiệm người dùng toàn cầu

Trải nghiệm mượt mà với Origin Smooth Engine

vivo định nghĩa "mượt mà" không chỉ là tốc độ, mà là cảm giác xuyên suốt từ thị giác, thao tác và độ bền. Công nghệ Origin Smooth Engine thế hệ mới phối hợp giữa các mô-đun tính toán, lưu trữ và hiển thị, cho phép mọi chuyển động, cuộn trang hay mở ứng dụng diễn ra trơn tru hơn bao giờ hết.

So sánh hai giao diện quản lý tuỳ chọn trên OriginOs 6 bản quốc tế ẢNH: T.A

Snap-Up Engine giúp mở 50 ứng dụng liên tiếp nhanh hơn 16%, phản hồi cảm ứng tăng 41%. Ultra-Core Computing (8 + 1) tối ưu CPU, tăng tốc khởi động ứng dụng 18,5% và duy trì khung hình ổn định hơn 10,5%. Dual Rendering nâng hiệu suất đồ họa lên 35%, giảm hiện tượng giật khi chơi game hoặc quay video. OriginOS 6 đã đạt chứng nhận SGS về độ mượt 5 năm, chứng minh hệ thống vẫn duy trì hiệu năng ổn định sau chu kỳ sử dụng dài, điều mà vivo gọi là "Smoothness Mastery".

So sánh hai giao diện quản lý trên OriginOs 6 trên vivo X300 pro (bên phải) và iOS 26.0.1 iPhone 17 Pro Max ẢNH: T.A

vivo AI – Bước tiến vào kỷ nguyên trí tuệ cá nhân hóa

Nếu OriginOS 6 là trái tim của thiết bị, thì vivo AI chính là linh hồn. Bản quốc tế tích hợp sâu Google Gemini, Circle to Search và các công cụ AI sáng tạo như: AI Retouch & AI Erase - xoá vật thể, mở rộng hoặc tăng chi tiết ảnh. AI Creation - gợi ý nội dung, tạo hình ảnh, văn bản từ ngữ cảnh. Smart Call Assistant, DocMaster, AI Search, AI Captions - trợ lý toàn diện cho công việc và cuộc sống. Origin Island - trung tâm thông minh hiển thị Live Updates, sao chép và kéo-thả thông tin giữa các ứng dụng tức thời.

vivo AI – Bước tiến vào kỷ nguyên trí tuệ cá nhân hóa ẢNH: T.A

Với bản nội địa Trung Quốc, vivo vẫn giữ trợ lý Blue Heart V AI, tối ưu tiếng Trung và kết nối sâu với hệ sinh thái nội địa. Trong khi đó, bản quốc tế hướng tới trải nghiệm mở hơn, dựa trên tiêu chuẩn Google và khả năng tương tác xuyên thiết bị qua vivo Office Kit và One-Tap Transfer, cho phép chia sẻ dữ liệu tức thì giữa điện thoại, laptop hay iPhone. Hệ thống Origin Island - trung tâm tác vụ nổi - vẫn xuất hiện trên cả hai phiên bản, hỗ trợ thao tác Copy & Go, Drag & Drop và Live Captions.

Thiết kế tự nhiên, trực quan với hiệu năng bền bỉ

Được dẫn dắt bởi triết lý "Origin Design", giao diện của OriginOS 6 lấy cảm hứng từ ánh sáng và chuyển động trong tự nhiên. Các yếu tố như Gradient Blur, Ambient Light, Translucent Color hay Rim Light tạo chiều sâu thị giác, trong khi vivo Sans 2.0, phông chữ mới hỗ trợ hơn 40 ngôn ngữ mang lại sự hài hòa toàn cầu.

OriginOS 6 ra mắt font chữ vivo Sans ẢNH: T.A

Hệ thống biểu tượng gồm hơn 2.800 icon được tái thiết kế, đồng bộ giữa bản nội địa và quốc tế. Người dùng có thể tùy biến mạnh hơn nhờ Lock Screen Grid và Adaptive Folders, cho phép sắp xếp widget linh hoạt, ghép ảnh hoặc thay đổi bố cục màn hình chính theo phong cách riêng. Nâng cấp BlueVolt Energy Efficiency Engine giúp OriginOS 6 tiết kiệm pin 7 - 18%, vận hành mát và ổn định hơn. Tính năng Bypass Charging giảm hao mòn pin khi sạc trong lúc chơi game. Hệ thống vivo Security Core tăng cường kiểm soát quyền riêng tư, xử lý AI trực tiếp trên thiết bị, hạn chế thu thập dữ liệu người dùng, hướng đến chuẩn bảo mật toàn cầu.

So sánh giữa các phiên bản hệ điều hành: OriginOS 6 bản nội địa Trung Quốc (bên trái), OriginOS 6 bản quốc tế (ảnh giữa) và Funtouch OS 15 trên vivo X200 Pro (bên phải) ẢNH: MINH HOÀ

OriginOS 6 sẽ chính thức được phát hành từ tháng 11.2025, bắt đầu với vivo X300 Series, dòng flagship mới ra mắt tại Việt Nam vào giữa tháng 11. Các mẫu X Fold 3, V60, X200 Pro, iQOO 13 cũng nằm trong đợt cập nhật đầu tiên, trước khi mở rộng sang X100, V40, Y Series và Z Series trong nửa đầu 2026.