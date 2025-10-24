vivo ra mắt smartphone giải trí V60 Lite 5G cho genZ

Theo đó, vivo V60 Lite 5G sở hữu thiết kế phẳng, mỏng nhẹ, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái. Màn hình AMOLED 6,77 inch với tần số quét 120 Hz và tỷ lệ hiển thị 94,2% so với thân máy, hỗ trợ chuẩn HDR10+, mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động và chân thực. Người dùng được cung cấp ba lựa chọn màu sắc, gồm Hồng Candy, Xanh Titan và Đen Phan tom, cùng cụm camera trong suốt độc đáo, tạo nên diện mạo hiện đại và sang trọng.

V60 Lite 5G cung cấp nhiều màu sắc tươi trẻ cho khách hàng lựa chọn

ẢNH: CTV

Mặt sau máy là hệ thống camera đa năng, bao gồm camera chính Sony IMX882 50 MP, camera trước 32 MP và camera siêu rộng 8 MP 120°. Tính năng Chân Dung Bốn M ùa AI cho phép người dùng tái hiện ánh sáng và tông màu của bốn mùa chỉ với một chạm, biến mỗi bức ảnh thành tác phẩm nghệ thuật. Các tính năng AI thông minh như Xóa Vật Thể AI 3.0 và Tăng Cường Ản h AI giúp nâng cao chất lượng hình ảnh và mang lại trải nghiệm chụp ảnh hoàn hảo.

Hiệu năng chơi game mạnh mẽ trên V60 Lite 5G

Bên trong, điện thoại trang bị chip MediaTek Dimensity 7360-Turbo cho hiệu năng tổng thể tăng 60% so với thế hệ trước. Với RAM 12 GB (có thể mở rộng thêm 12 GB) và bộ nhớ trong 512 GB, sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu chơi game, sáng tạo nội dung và sử dụng đa nhiệm hằng ngày. Màn hình AMOLED 120 Hz và hệ thống loa kép công suất lớn mang đến trải nghiệm hình ảnh và âm thanh sống động.

Nhiều thông số kỹ thuật và phần mềm thú vị trên sản phẩm

ẢNH: VIVO



V60 Lite 5G còn tích hợp nhiều tính năng thông minh như Liên kết AI Thông M inh và Tăng Cường Tín H iệu Wi-Fi, giúp duy trì kết nối ổn định ngay cả trong vùng sóng yếu. Đặc biệt, sản phẩm được tối ưu cho game thủ với Chế Độ Siêu Trò Ch ơi, mang đến không gian chơi game tập trung và liền mạch.

Được trang bị viên pin 6.500 mAh công nghệ BlueVolt, sản phẩm có thể duy trì sức khỏe pin lên đến 5 năm. Với công nghệ Sạc Siêu T ốc 90W, người dùng chỉ cần 52 phút để sạc đầy pin từ 1% lên 100%. Đặc biệt, chỉ với 10 phút sạc, người dùng có thể xem YouTube liên tục trong 6,6 giờ hoặc chơi game Free Fire trong 3,6 giờ.

Trải nghiệm sử dụng bền bỉ, thông minh

Không chỉ mạnh mẽ về pin, V60 Lite 5G còn được thiết kế bền bỉ với chứng nhận chống rơi SGS Five-Star và tiêu chuẩn quân đội. Kính bảo vệ chống va đập và kết cấu hấp thụ lực giúp giảm thiểu hư hại khi rơi. Thiết bị còn hỗ trợ các tính năng tiện lợi như cảm ứng khi tay ướt, Thoát Nước Một Chạ m và Đẩy Bụi Một Ch ạm, cho phép máy hoạt động bình thường sau 12 giờ tiếp xúc với mưa.

Pin dung lượng lớn và khả năng sạc nhanh đáp ứng nhu cầu của người dùng

ẢNH: CTV

Các công cụ thông minh như Trợ Lý Cuộc Gọi Thông Min h AI và Trợ Lý Ghi C hú AI giúp việc giao tiếp và làm việc đa nhiệm trở nên dễ dàng hơn. Tính năng chặn cuộc gọi rác thông minh cũng giúp người dùng tránh khỏi các cuộc gọi không mong muốn.

Sản phẩm sẽ chính thức mở bán tại Việt Nam từ 24.10 với giá niêm yết 10,49 triệu đồng cho phiên bản 8/256 GB, hoặc 12,99 triệu đồng cho phiên bản 12/512 GB.