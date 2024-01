VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trở lại với sự đồng hành của VPBank

Đây là mùa giải thứ hai của giải chạy VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight, sau lần đầu tiên được tổ chức thành công vào tháng 2.2023. Giải chạy cũng ghi dấu hai tên tuổi uy tín và kinh nghiệm trong việc tổ chức, vận hành hệ thống các giải Marathon là VPBank và VnExpress trong mối quan hệ hợp tác chiến lược, kiến tạo nên những sự kiện chạy bộ đỉnh cao, quy mô lớn dành cho cộng đồng yêu thể thao Việt Nam và quốc tế. Trước đó, VPBank VnExpress Marathon đã ký kết hợp tác chiến lược về việc đồng hành cùng giải chạy VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight trong 5 năm từ 2024 - 2028. Trong lần hợp tác đầu tiên vào tháng 10.2023, VPBank và VnExpress đã phối hợp tổ chức thành công giải chạy VPBank Hanoi International Marathon tại Thủ đô Hà Nội.

Đại diện VPBank cho biết TP.HCM với nhịp sống năng động, hiện đại là trung tâm kinh tế, tài chính lớn nhất cả nước và cũng là một trong những nơi có phong trào chạy bộ phát triển mạnh nhất Việt Nam. "Tình yêu chạy bộ của người dân thành phố đồng điệu với văn hóa chạy bộ và chiến lược phát triển, lan tỏa phong trào chạy bộ mà VPBank theo đuổi gần một thập kỷ qua với hơn 11 giải chạy đã được ngân hàng tổ chức. Chúng tôi đặt rất nhiều kỳ vọng ở giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024, với niềm tin rằng việc đồng hành cùng VnExpress Marathon sẽ kiến tạo nên những đỉnh cao mới cho phong trào chạy bộ Việt Nam, lan tỏa những giá trị thịnh vượng thể chất, thịnh vượng tinh thần đến với mọi người, mọi nhà, mọi vùng đất, và kiến tạo nên một cộng đồng người Việt yêu thể thao, sống khỏe mạnh và lành mạnh", đại diện ngân hàng nói.

VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2023

BTC nỗ lực mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho VĐV tham dự giải như các VĐV cự ly 21km và 42km sẽ nhận áo Finisher sau khi hoàn thành đường đua đúng quy định. Yếu tố an toàn, chuyên nghiệp trên đường chạy, trải nghiệm hấp dẫn cho runner cũng luôn được BTC giải đặt lên hàng đầu.

VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight sẽ khởi tranh rạng sáng 3.3.2024 với cổng xuất phát của cả 4 cự ly được đặt tại đường Trương Định, đi qua công viên Tao Đàn - một trong những địa danh mang tính "di sản" của thành phố. Dự kiến hơn 11.000 VĐV sẽ tranh tài trên cung đường qua những danh thắng nổi tiếng Sài thành như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bến Bạch Đằng... khám phá sự trẻ trung, năng động của quận 1 hay khu đô thị mới Thủ Thiêm và sau đó về đích tại đường Lê Duẩn, đoạn trước Thảo Cầm Viên. Đường chạy nhiều màu sắc này sẽ là cơ hội để VĐV ngắm nhìn "thành phố không ngủ" với nhịp sống tấp nập bất kể ngày đêm qua những lăng kính khác biệt. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để BTC và các runner được chung tay góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM về đêm rực rỡ, sôi động đến với cộng đồng chạy bộ trong nước và quốc tế.

Dự kiến hơn 11.000 VĐV sẽ tranh tài trên cung đường qua những danh thắng nổi tiếng Sài thành

Thông tin thêm về VnExpress Marathon

VnExpress Marathon là một trong những hệ thống giải chạy có quy mô lớn nhất Việt Nam, do Báo VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) vận hành và sở hữu. Giải được tổ chức lần đầu năm 2019 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đến nay, giải đã trở thành hệ thống giải chạy tổ chức thường niên tại các thành phố du lịch hấp dẫn. Trong năm 2023, giải được tổ chức tại TP.HCM (11-12.2.2023), Huế (16.4.2023), Quy Nhơn (11.6.2023), Nha Trang (13.8.2023), Hạ Long (10.9.2023), Thủ đô Hà Nội (25-26.11.2023), Hải Phòng (17.12.2023). Với những nỗ lực xây dựng cộng đồng không ngừng nghỉ, VnExpress Marathon đã vinh dự nhận giải Bạc tại Asian Media Awards 2021 do Hiệp hội Báo chí thế giới WAN-IFRA trao tặng. Toàn bộ đường chạy của hệ thống VnExpress Marathon năm 2022 và nhiều giải năm 2023 đã được cấp chứng nhận tiêu chuẩn đường chạy của AIMS-World Athletics (do Hiệp hội Marathon quốc tế và Liên đoàn điền kinh thế giới cấp).

Thông tin thêm về VPBank

VPBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập sớm nhất tại Việt Nam, đã có lịch sử phát triển bền vững trong 30 năm và hiện đang giữ vị thế ngân hàng có vốn điều lệ lớn bậc nhất Việt Nam. Năm 2023, ngân hàng này đứng vị trí 173 trong bảng xếp hạng 500 các thương hiệu ngân hàng có giá trị lớn nhất toàn cầu.

Sau gần một thập kỷ gắn bó với phong trào chạy bộ, đến nay, VPBank đã tổ chức và đồng hành cùng 11 giải chạy bộ lớn dành cho cộng đồng, là một trong những doanh nghiệp tiên phong và dày dạn kinh nghiệm trong phong trào chạy bộ tại Việt Nam. Hàng chục nghìn VĐV chuyên nghiệp và không chuyên đã tham gia các giải chạy do VPBank tổ chức và ngân hàng này cũng là doanh nghiệp có CLB chạy bộ lớn bậc nhất Việt Nam - CLB VPRun - với hơn 2.000 thành viên.