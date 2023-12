Ngày mới với tin tức sức khỏe: Cách chạy bộ an toàn, hiệu quả trong mùa đông

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Bác sĩ chia sẻ lưu ý khi đi bơi trong mùa đông; Tắm buổi sáng hay buổi tối tốt hơn?; Khuyến cáo sưởi ấm an toàn khi giá rét...

Phát hiện lợi ích bất ngờ của chạy bộ trong mùa đông

Một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện hóa ra chạy bộ trong mùa đông mang lại nhiều lợi ích.

Nhiều người chạy bộ ngại chạy khi trời lạnh, nhưng nghiên cứu đã kết luận chạy bộ ở nhiệt độ thấp cũng mang lại hiệu quả cao.



So với chạy bộ trong mùa hè, chạy bộ trong mùa đông có thể giúp đốt cháy chất béo xấu, giảm cân nhiều hơn và giúp bạn cảm thấy tốt hơn về tổng thể.

Chạy bộ khi trời lạnh hơn có thể giúp đốt cháy chất béo xấu, giảm cân nhiều hơn Shutterstock

Tiến sĩ - bác sĩ Joshua Blomgren, chuyên gia y học thể thao tại Đại học RUSH (Mỹ), giải thích: Dù trời lạnh nhưng tôi khuyến khích mọi người tiếp tục chạy bộ ngoài trời một cách an toàn. Tập thể dục là liều thuốc, ngay cả trong mùa đông.

Chạy bộ trong mùa đông gặt hái được nhiều lợi ích, bao gồm:

Tạo ra ít căng thẳng nhiệt hơn. Chạy bộ trong trời lạnh tạo ra ít áp lực nhiệt lên cơ thể hơn, điều này có thể khiến việc chạy bộ vào mùa đông dễ dàng hơn so với chạy bộ vào mùa hè. Nhiệt độ cơ thể cao hơn có liên quan đến việc gắng sức, căng thẳng cho tim, phổi và quá trình trao đổi chất.

Tăng cường trao đổi chất. Chạy trong trời lạnh giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất, duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Nâng cao tâm trạng. Rối loạn cảm xúc theo mùa xảy ra khi ngày có ít ánh sáng mặt trời hơn. Chạy bộ vào mùa đông giải phóng các hóa chất mang lại cảm giác dễ chịu như serotonin và endorphin. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 29.12.

Bác sĩ chia sẻ lưu ý khi đi bơi trong mùa đông

Khi đi bơi trong mùa đông cần chú ý lựa chọn trang phục phù hợp như đồ giữ nhiệt, làm ấm cơ thể trước khi bơi, không nhảy xuống nước đột ngột...

Bác sĩ chuyên khoa 1 Hồ Thanh Lịch, Phó khoa Hồi sức tích cực Cấp cứu - Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, chia sẻ bơi lội là môn thể thao dành cho mọi người ở mọi lứa tuổi, giúp cải thiện được sức khỏe lẫn tinh thần. Bơi lội thường xuyên sẽ giúp nâng cao sức mạnh, cải thiện chất lượng giấc ngủ, khơi gợi các suy nghĩ tích cực, cải thiện lưu thông máu, cung cấp oxy cho các bộ phận cơ thể và duy trì cân nặng ở mức khỏe mạnh…

Trẻ đi bơi tại một hồ bơi ở TP.Thủ Đức, TP.HCM LÊ CẦM

Tuy nhiên, khi thời tiết trở lạnh việc đi bơi có thể tiềm ẩn nguy cơ rủi ro do sốc nhiệt, do đó chúng ta cần lưu ý một vài vấn đề sau để đảm bảo an toàn cho bản thân khi bơi trong mùa lạnh.

Lựa chọn đồ bơi phù hợp. Đồ bơi giữ nhiệt (Wetsuit) được xem là sự chọn lựa hoàn hảo cho việc giữ ấm cơ thể khi đi bơi vào mùa đông. Ngoài ra, chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ mũ, kính bơi...

Khởi động kỹ trước khi bơi. Khởi động trước khi bơi là vô cùng quan trọng đặc biệt là trong thời tiết lạnh. Khởi động giúp làm nóng cơ thể, đánh thức cơ bắp, giảm thiểu nguy cơ chuột rút.

Không nhảy xuống nước đột ngột. Tuyệt đối không được nhảy xuống nước một cách đột ngột vì nước lạnh sẽ gây ra khó thở và sốc nhiệt. Điều này rất nguy hiểm và có khả năng dẫn tới đột quỵ. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 29.12.

Bác sĩ cuối cùng đã làm rõ: Tắm buổi sáng hay buổi tối tốt hơn?

Tiến sĩ - bác sĩ Jason Singh ở Virginia (Mỹ), đã đăng một video lên TikTok trong tuần này thảo luận về việc nên tắm vào buổi sáng hay buổi tối là tốt nhất.

Đa số mọi người tắm mỗi ngày, nhưng thời điểm tắm tốt nhất trong ngày là vấn đề vẫn còn đang tranh luận.



Theo tiến sĩ Singh cho biết tắm buổi tối có tác dụng cải thiện chất lượng giấc ngủ, rửa trôi các chất ô nhiễm và dưỡng ẩm cho da khô.

Tắm vào buổi tối có nhiều lợi ích hơn Shutterstock

Bác sĩ Singh nói trong video có hơn 688.000 lượt xem: Nói chung, tắm vào buổi tối có nhiều lợi ích hơn.

Ông Singh cho rằng tắm nước ấm sẽ kích hoạt giải phóng hoóc môn ngủ melatonin - báo cho cơ thể biết đã đến giờ đi ngủ.mTrong những giờ trước khi đi ngủ, cơ thể hạ nhiệt một cách tự nhiên, giúp dễ ngủ hơn. Tắm nước ấm rồi lau khô người cũng bắt chước quá trình đó.

Một phân tích tổng hợp năm 2019 của 17 nghiên cứu cho thấy, tắm buổi tối ở nhiệt độ từ 40 - 42,5 độ C sẽ giúp bạn có chất lượng giấc ngủ tốt hơn.



Tắm gần giờ đi ngủ cũng có thể giúp bạn cảm thấy sạch sẽ hơn trước khi chui vào chăn.

Bác sĩ Singh nói: Tắm vào buổi tối giúp rửa sạch bụi bẩn cả ngày, có thể là chất gây ô nhiễm môi trường, mồ hôi hoặc mùi hôi.