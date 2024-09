Trong thông cáo phát đi cuối ngày 6.9 (rạng sáng 7.9), Công ty CP VNG (mã chứng khoán VNZ) công bố ông Kelly Wong, Phó tổng giám đốc VNG, sẽ đảm nhiệm cương vị quyền Tổng giám đốc, đảm bảo các hoạt động của VNG tiếp tục vận hành ổn định và hiệu quả. Ban giám đốc VNG sẽ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ ông Kelly trên cương vị mới.

VNG cũng khẳng định cam kết sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo ổn định mọi hoạt động kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tác, cổ đông và các bên liên quan. Cho tới thời điểm hiện tại, các hoạt động kinh doanh và vận hành của VNG vẫn đang diễn ra bình thường. Công ty vẫn đang tích cực hợp tác và tuân thủ mọi yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Ông Kelly Wong được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc VNG từ ngày 7.9 ẢNH: VNG

Trong thông báo mới nhất, VNG không nhắc đến vị trí Tổng giám đốc hiện tại vốn do ông Lê Hồng Minh đảm nhiệm. Cuối tháng 8 vừa qua, VNG công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 với doanh thu thuần đạt 4.314 tỉ đồng. Tuy bối cảnh thị trường không thuận lợi, mảng kinh doanh cốt lõi của VNG vẫn đang đi đúng hướng và hoàn thành được những dự án đầy thách thức: Zalo tăng trưởng doanh thu với nhóm khách hàng doanh nghiệp. Trong đó, tính đến hết tháng 6.2024, Zalo tiếp tục ghi nhận 77 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước và có 1,9 tỉ tin nhắn gửi đi mỗi ngày, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

VNG bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc mới

Theo VNG, ông Kelly Wong hiện là Phó tổng giám đốc Khối trò chơi trực tuyến tại công ty. Trên cương vị này, ông Kelly chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động liên quan đến mảng kinh doanh trò chơi trực tuyến, đồng thời là người đưa ra những chiến lược và định hướng phát triển kinh doanh cho toàn bộ VNG. Trước khi gia nhập VNG, ông Kelly đã có 17 năm kinh nghiệm làm việc ở nhiều mảng kinh doanh khác nhau ở Việt Nam, với các vị trí cấp cao: Phó Tổng giám đốc của tập đoàn KIDO, Chủ tịch điều hành của Red Wok Investment (RWI), Giám đốc điều hành Công ty chứng khoán TP.HCM (HSC).