VNG đặt mục tiêu lợi nhuận năm nay đến 450 tỉ đồng

Ngày 6.6, Công ty CP Tập đoàn VNG (mã chứng khoán VNZ) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua những mục tiêu và kế hoạch kinh doanh quan trọng trong năm. Tại đại hội, ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập & Chủ tịch HĐQT đã công bố định vị mới của VNG: "Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI", một định vị được xây dựng dựa trên nền tảng hơn hai mươi năm phát triển hệ sinh thái số toàn diện, bao gồm nền tảng kết nối, thanh toán, giải trí và hạ tầng AI.

Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập & Chủ tịch HĐQT trao đổi tại Đại hội đồng cổ đông 2026 ẢNH: VNG

Trả lời câu hỏi của cổ đông về chiến lược phát triển khách hàng và sản phẩm sắp tới của VNG, ông Lê Hồng Minh cho biết, từ năm 2004 khi thành lập, công ty may mắn trải qua hai làn sóng công nghệ lớn. Sóng đầu tiên là PC Internet, giai đoạn Việt Nam bắt đầu sử dụng Internet qua máy tính để bàn. Lúc đó VNG xây dựng được mảng kinh doanh đầu tiên là Game. Giai đoạn thứ hai là điện thoại thông minh (mobile), bắt đầu từ năm 2012 cho đến khoảng năm 2022. VNG đã tận dụng được lượng người dùng lớn qua các dịch vụ như Zalo, Zalopay hay Games. Làn sóng AI hiện nay tương tự như mobile nhưng có thể lớn hơn rất nhiều lần. Dù thị trường tài chính đang rất hào hứng về AI, nhưng đối với các công ty công nghệ, đây mới chỉ là giai đoạn đầu. Quan trọng nhất là sản phẩm AI phải được mọi người sử dụng. Giống như trước khi có Zalo, mọi người nhắn tin SMS mất phí nên không nhắn nhiều, giờ Zalo đã thay đổi hoàn toàn sự tiện lợi của kết nối. Hiện nay việc sử dụng AI đa số mới chỉ dừng lại ở mức hỏi đáp như ChatGPT hay thay thế Google tìm kiếm nhưng Tiềm năng AI trong công việc và cuộc sống là vô cùng lớn. Chiến lược của VNG gồm ba phần: Thiết bị phần cứng (Hardware) như chip, máy móc; Hạ tầng gồm xây dựng Data Center và các mô hình như ChatGPT; Ứng dụng như VNG đưa AI vào tất cả ứng dụng hiện tại như Zalo, Games, Zalopay. Zalo hiện có 80 triệu người dùng, ZaloPay có trên 20 triệu, Games có 40 triệu. Đây là lợi thế cạnh tranh cực kỳ lớn và VNG có cơ hội trở thành công ty AI phục vụ đông người dùng Việt Nam nhất...

Các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 với mục tiêu doanh thu thuần 12.500 đến 13.500 tỉ đồng, tăng 15 đến 25% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 300 đến 450 tỉ đồng và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh (AOP), tăng từ 15 - 30%. Đây cũng là lần đầu tiên VNG đặt mục tiêu lãi cả năm kể từ khi cổ phiếu VNZ bắt đầu giao dịch trên sàn UPCoM vào năm 2023. Các mục tiêu được đặt ra dựa trên đà tăng trưởng mạnh từ đầu năm khi kết thúc quý 1/2026, VNG ghi nhận doanh thu 2.785 tỉ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, AOP đạt 470 tỉ đồng, tăng 154% và lợi nhuận sau thuế dương.