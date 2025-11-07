Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
VNPT thúc đẩy chuyển đổi số cho hộ kinh doanh tại TP.HCM

Thành Luân
Thành Luân
07/11/2025 10:25 GMT+7

Trong bối cảnh TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế, Thuế TP.HCM đã ký kết hợp tác với 7 đối tác lớn nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử và ứng dụng công nghệ số trong quản lý.

Với nhiều năm kinh nghiệm đồng hành trong chuyển đổi số ngành tài chính và thuế, trong khuôn khổ của buổi lễ, VNPT TP.HCM và Thuế TP.HCM đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo đó, VNPT sẽ mang đến hệ sinh thái giải pháp hỗ trợ toàn diện cho hộ kinh doanh từ quản lý doanh thu, chi phí cho đến thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định.

VNPT TP.HCM đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số cho hộ kinh doanh tại TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Đỗ Đức Trung - Phó giám đốc VNPT TP.HCM (trái) ký kết thỏa thuận hợp tác với ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Thuế TP.HCM

Ảnh: CTV

Các giải pháp như hóa đơn điện tử VNPT Invoice, máy tính tiền VNPT Invoice-POS và phân hệ kế toán VNPT HKD đều được thiết kế trực quan, dễ thao tác, phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh khác nhau và kể cả những hộ chưa quen sử dụng công nghệ.

Song song với việc cung cấp giải pháp, VNPT TP.HCM còn bố trí đội ngũ cán bộ kỹ thuật phối hợp cùng các đơn vị thuế cơ sở để trực tiếp hướng dẫn hộ kinh doanh triển khai, xử lý kịp thời các vướng mắc về kỹ thuật. Việc đẩy mạnh hỗ trợ đa kênh qua hotline, tư vấn trực tiếp và từ xa cũng giúp người dùng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, hạn chế tình trạng gián đoạn trong quá trình vận hành.

Đáng chú ý, tại sự kiện lần này, VNPT TP.HCM công bố chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho hộ kinh doanh đăng ký triển khai mới. Trong thời gian khuyến mại, khách hàng sẽ được miễn phí 6 tháng sử dụng phân hệ kế toán VNPT HKD bản nâng cao và miễn phí 6 tháng dịch vụ chữ ký số VNPT SmartCA, đồng thời được tặng thêm 1.000 hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền VNPT Invoice-POS. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 31.12.2026, góp phần giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu khi hộ kinh doanh chuyển đổi sang hóa đơn điện tử.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Đức Trung, Phó giám đốc VNPT TP.HCM nhấn mạnh VNPT TP.HCM cam kết đồng hành cùng ngành Thuế trong công cuộc chuyển đổi số, mang đến những giải pháp an toàn, thuận tiện và hiệu quả nhằm giúp hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí quản lý và yên tâm tập trung phát triển kinh doanh.

Với sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ uy tín, đặc biệt là VNPT TP.HCM, việc triển khai hóa đơn điện tử trong cộng đồng hộ kinh doanh tại TP.HCM được kỳ vọng sẽ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

