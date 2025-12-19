VNPT TP.HCM triển khai điểm giao dịch không giấy tờ

Việc triển khai mô hình điểm giao dịch số không giấy tờ là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng, hướng tới xây dựng trải nghiệm dịch vụ hiện đại, thuận tiện và minh bạch hơn cho người dân, doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ của VNPT.

Khách hàng giao dịch không giấy tờ ở 270B Lý Thường Kiệt (TP.HCM) thuộc VNPT TP.HCM ẢNH: MP

Mô hình này được đầu tư nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị hiện đại và ứng dụng công nghệ số xuyên suốt toàn bộ quy trình phục vụ. Khách hàng có thể chủ động đặt lịch giao dịch trực tuyến trên ứng dụng MyVNPT, khi đến điểm giao dịch chỉ cần quét mã QR để lấy số ưu tiên và được phục vụ nhanh chóng, giảm đáng kể thời gian chờ đợi. Hệ thống cũng tự động sàng lọc các yêu cầu có thể tự thực hiện trên môi trường số, hướng dẫn khách hàng xử lý ngay trên ứng dụng, qua đó giảm tải lượng khách phải đến giao dịch trực tiếp.

Một điểm nổi bật của mô hình mới là việc số hóa hoàn toàn hồ sơ và quy trình giao dịch. Các biểu mẫu điện tử được hệ thống tự động trích xuất thông tin khách hàng, khách chỉ cần kiểm tra, chụp giấy tờ cần thiết và ký xác nhận trực tiếp trên thiết bị điện tử tại quầy. Toàn bộ hồ sơ giao dịch được lưu trữ tập trung 100% trên hệ thống quản lý khách hàng, thay thế hoàn toàn việc lưu trữ giấy tờ truyền thống. Cùng với đó, hình thức thanh toán không tiền mặt được áp dụng đồng bộ. Hệ thống hiển thị mã QR thanh toán, khách hàng quét mã và giao dịch được ghi nhận thành công ngay lập tức, đồng thời tự động đối soát và gạch nợ trên hệ thống. Việc không sử dụng tiền mặt giúp giao dịch nhanh gọn, an toàn và minh bạch trong công tác quản lý...

Đại diện VNPT cho biết, mô hình điểm giao dịch không giấy tờ phục vụ đầy đủ các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin như di động VinaPhone, Internet băng rộng VNPT, truyền hình MyTV, cùng các giải pháp số như chữ ký số SmartCA, nền tảng OneSME dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các giải pháp phục vụ hộ kinh doanh. Điểm khác biệt của mô hình mới nằm ở việc chuẩn hóa và số hóa toàn bộ quy trình phục vụ, mang lại trải nghiệm nhất quán giữa Online và Offline.

Hiện mô hình điểm giao dịch không giấy tờ đã được Tập đoàn VNPT triển khai tại 12 cửa hàng và sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới tại TP.HCM cũng như trên toàn quốc. Việc đưa mô hình vào vận hành thể hiện nỗ lực của VNPT trong nâng cao chất lượng dịch vụ và hiện thực hóa mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm trong tiến trình chuyển đổi số.

Nhân dịp triển khai mô hình điểm giao dịch không giấy tờ từ ngày 19.12 đến hết ngày 31.12, VNPT TP.HCM áp dụng nhiều ưu đãi cho khách hàng đến giao dịch tại hệ thống điểm giao dịch số. Chẳng hạn, khách hàng hòa mạng mới sim kèm gói cước từ 1,5 triệu đồng trở lên tặng voucher trị giá 500.000 đồng. Khách hàng hòa mạng mới sim kèm gói cước từ 900.000 đồng trở lên tặng voucher trị giá 300.000 đồng. Đối với dịch vụ Internet băng rộng, khách hàng hòa mạng mới sẽ được tặng phiếu quà tặng trị giá 100.000 - 200.000 đồng...



