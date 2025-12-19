Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

VNPT TP.HCM triển khai điểm giao dịch không giấy tờ

Mai Phương
Mai Phương
19/12/2025 10:52 GMT+7

Ngày 19.12, VNPT TP.HCM chính thức triển khai mô hình các điểm giao dịch số không giấy tờ.

Việc triển khai mô hình điểm giao dịch số không giấy tờ là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng, hướng tới xây dựng trải nghiệm dịch vụ hiện đại, thuận tiện và minh bạch hơn cho người dân, doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ của VNPT.

VNPT TP.HCM triển khai điểm giao dịch không giấy tờ- Ảnh 1.

Khách hàng giao dịch không giấy tờ ở 270B Lý Thường Kiệt (TP.HCM) thuộc VNPT TP.HCM

ẢNH: MP

Mô hình này được đầu tư nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị hiện đại và ứng dụng công nghệ số xuyên suốt toàn bộ quy trình phục vụ. Khách hàng có thể chủ động đặt lịch giao dịch trực tuyến trên ứng dụng MyVNPT, khi đến điểm giao dịch chỉ cần quét mã QR để lấy số ưu tiên và được phục vụ nhanh chóng, giảm đáng kể thời gian chờ đợi. Hệ thống cũng tự động sàng lọc các yêu cầu có thể tự thực hiện trên môi trường số, hướng dẫn khách hàng xử lý ngay trên ứng dụng, qua đó giảm tải lượng khách phải đến giao dịch trực tiếp.

Một điểm nổi bật của mô hình mới là việc số hóa hoàn toàn hồ sơ và quy trình giao dịch. Các biểu mẫu điện tử được hệ thống tự động trích xuất thông tin khách hàng, khách chỉ cần kiểm tra, chụp giấy tờ cần thiết và ký xác nhận trực tiếp trên thiết bị điện tử tại quầy. Toàn bộ hồ sơ giao dịch được lưu trữ tập trung 100% trên hệ thống quản lý khách hàng, thay thế hoàn toàn việc lưu trữ giấy tờ truyền thống. Cùng với đó, hình thức thanh toán không tiền mặt được áp dụng đồng bộ. Hệ thống hiển thị mã QR thanh toán, khách hàng quét mã và giao dịch được ghi nhận thành công ngay lập tức, đồng thời tự động đối soát và gạch nợ trên hệ thống. Việc không sử dụng tiền mặt giúp giao dịch nhanh gọn, an toàn và minh bạch trong công tác quản lý...

Đại diện VNPT cho biết, mô hình điểm giao dịch không giấy tờ phục vụ đầy đủ các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin như di động VinaPhone, Internet băng rộng VNPT, truyền hình MyTV, cùng các giải pháp số như chữ ký số SmartCA, nền tảng OneSME dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các giải pháp phục vụ hộ kinh doanh. Điểm khác biệt của mô hình mới nằm ở việc chuẩn hóa và số hóa toàn bộ quy trình phục vụ, mang lại trải nghiệm nhất quán giữa Online và Offline.

Hiện mô hình điểm giao dịch không giấy tờ đã được Tập đoàn VNPT triển khai tại 12 cửa hàng và sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới tại TP.HCM cũng như trên toàn quốc. Việc đưa mô hình vào vận hành thể hiện nỗ lực của VNPT trong nâng cao chất lượng dịch vụ và hiện thực hóa mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm trong tiến trình chuyển đổi số.

Nhân dịp triển khai mô hình điểm giao dịch không giấy tờ từ ngày 19.12 đến hết ngày 31.12, VNPT TP.HCM áp dụng nhiều ưu đãi cho khách hàng đến giao dịch tại hệ thống điểm giao dịch số. Chẳng hạn, khách hàng hòa mạng mới sim kèm gói cước từ 1,5 triệu đồng trở lên tặng voucher trị giá 500.000 đồng. Khách hàng hòa mạng mới sim kèm gói cước từ 900.000 đồng trở lên tặng voucher trị giá 300.000 đồng. Đối với dịch vụ Internet băng rộng, khách hàng hòa mạng mới sẽ được tặng phiếu quà tặng trị giá 100.000 - 200.000 đồng...


Tin liên quan

VNPT kết nối những cuộc gọi bình an trong mưa lũ

VNPT kết nối những cuộc gọi bình an trong mưa lũ

Giữa biển nước mênh mông, khi nhiều khu vực của miền Trung vẫn chìm trong bóng tối vì mất điện, mưa vẫn trắng trời, thì những cuộc gọi báo 'nhà vẫn bình an', 'con đừng có lo' vẫn được kết nối thông suốt.

Khám phá thêm chủ đề

VNPT điểm giao dịch giao dịch số Số hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận