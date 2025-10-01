Vỡ bờ sông Vinh, hàng trăm người ứng cứu

Mưa lớn sau bão số 10 khiến nước từ thượng nguồn sông Lam ồ ạt đổ về. Sáng sớm 1.10, đoạn bờ sông Vinh thuộc đường Vĩnh Giang (P.Trường Vinh, Nghệ An) đã bị rạn nứt kết cấu rồi vỡ.

Phương tiện ứng cứu sự cố vỡ bờ sông Vinh ẢNH: T.Đ

Bờ sông bị vỡ, nước từ sông Vinh chảy tràn vào phía khu dân cư P.Trường Vinh.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, đoạn bờ sông bị vỡ dài hơn 6 m và có dấu hiệu nứt thêm, lượng nước sông Vinh tràn vào phía trong bờ càng lớn, gây nguy hiểm cho các khu dân cư.

Ông Nguyễn Tất Sơn, Chủ tịch UBND P.Trường Vinh, cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng các đơn vị chuyên môn và nhiều phương tiện đến hiện trường để xử lý.

Cơ quan chức năng đã cho máy xúc múc đất đá để xe tải chuyển đến vá bờ sông Vinh. Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ được huy động đến đóng đất cát vào các bao tải để ứng cứu.

Ông Hoàng Phú Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến hiện trường để chỉ đạo ứng phó.

Nước lũ lớn trên sông Vinh đã phá hỏng kết cấu, gây vỡ bờ ẢNH: T.Đ

Chính quyền huy động lực lượng đến ứng cứu ẢNH: K.HOAN

Đất, đá được đóng vào bao để chắn đoạn bờ sông bị vỡ ẢNH: K.HOAN

Đến 9 giờ cùng ngày, đoạn bờ sông bị vỡ đã được cơ bản khắc phục ẢNH: T.Đ