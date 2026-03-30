Vỏ chanh, trái cây rửa sao mới sạch?

Theo hướng dẫn từ Trung tâm Thông tin Thuốc trừ sâu Quốc gia Mỹ (National Pesticide Information Center), cách đơn giản nhưng hiệu quả để làm sạch trái cây như sau.

Rửa dưới vòi nước chảy.

Chà nhẹ bằng tay hoặc bàn chải mềm.

Lau khô bằng khăn sạch.

Cách làm trên giúp loại bỏ đáng kể bụi bẩn và một phần dư lượng hóa chất trên bề mặt trái cây nói chung.

Ngoài ra, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến nghị rửa trái cây dưới nước chảy và chà nhẹ. Trong khi đó, Trung tâm Thông tin Thuốc trừ sâu Quốc gia Mỹ cho rằng việc lau khô sau khi rửa giúp loại bỏ thêm vi khuẩn. Một số nghiên cứu quốc tế cũng ghi nhận ngâm baking soda 10 - 15 phút có thể giảm đáng kể dư lượng thuốc trừ sâu.

Nên rửa trái cây dưới vòi nước chảy, chà nhẹ bằng tay hoặc bàn chải mềm, lau khô bằng khăn sạch Ảnh: AI

Có nên dùng xà phòng để rửa chanh?

Câu trả lời là không nên. Các chuyên gia an toàn thực phẩm cảnh báo không sử dụng xà phòng hay chất tẩy rửa để làm sạch trái cây, vì lớp vỏ có thể hấp thụ hóa chất, gây hại khi ăn vào.

Thay vào đó, nếu muốn làm sạch kỹ hơn, bạn có thể ngâm chanh trong nước pha baking soda, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Đây là phương pháp đơn giản, an toàn và dễ áp dụng tại nhà.

Lưu ý khi sử dụng vỏ chanh

Tiến sĩ Frank Hu, chuyên gia dinh dưỡng và dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ), cho biết việc ăn cả vỏ trái cây giúp tăng lượng chất xơ và hợp chất có lợi, nhưng cần đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ông khuyến nghị nên ưu tiên trái cây có nguồn gốc rõ ràng hoặc hữu cơ, đặc biệt khi thường xuyên sử dụng phần vỏ trong chế biến.

Vỏ chanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng chỉ thực sự an toàn khi được làm sạch đúng cách. Rửa dưới nước chảy, chà nhẹ và có thể ngâm baking soda là những bước đơn giản giúp giảm đáng kể bụi bẩn và hóa chất. Kết hợp lựa chọn thực phẩm an toàn sẽ giúp bạn tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng từ loại quả quen thuộc này.