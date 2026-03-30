Lợi ích bất ngờ từ vỏ chanh: Đừng vội bỏ đi 'kho dinh dưỡng' này

Vỏ chanh chứa hàm lượng cao các chất chống ô xy hóa như vitamin C và flavonoid, đặc biệt là hợp chất D-limonene. Những chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do - yếu tố liên quan đến lão hóa và nhiều bệnh mạn tính. Đáng chú ý, vỏ chanh còn giàu chất xơ pectin cùng nhiều vi chất như kali, canxi, với hàm lượng dinh dưỡng thậm chí cao hơn phần nước và tép chanh, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nhiều nghiên cứu cho thấy vỏ chanh là một trong những phần giàu dinh dưỡng nhất của quả chanh Ảnh: AI

Tăng cường miễn dịch

Nhờ chứa nhiều vitamin C và flavonoid, vỏ chanh có thể hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Những hợp chất này giúp giảm viêm, đồng thời góp phần bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh.

Không chỉ vậy, pectin và flavonoid trong vỏ chanh còn có lợi cho tim mạch. Một số nghiên cứu dinh dưỡng được các chuyên trang y khoa quốc tế dẫn lại cho thấy flavonoid có thể giúp giảm cholesterol xấu và hỗ trợ kiểm soát huyết áp - những yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh tim.

Kháng khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa

Một điểm đáng chú ý là vỏ chanh có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ghi nhận chiết xuất từ vỏ chanh có thể ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn, theo Healthline.

Bên cạnh đó, lượng chất xơ dồi dào trong vỏ chanh giúp cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột. Theo dữ liệu đăng tải trên PubMed - thư viện nghiên cứu y sinh của Mỹ, các hợp chất flavonoid từ vỏ trái cây họ cam quýt có thể hoạt động như prebiotic, góp phần nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột.

Tiềm năng phòng bệnh mạn tính

Không dừng lại ở đó, các nhà khoa học cũng đang quan tâm đến vai trò của vỏ chanh trong phòng ngừa bệnh mạn tính. Một số nghiên cứu được công bố trên nền tảng khoa học ScienceDirect cho thấy các hợp chất sinh học trong vỏ chanh có thể giúp giảm stress ô xy hóa, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và mỡ máu.

Tiến sĩ Ping Li, nhà nghiên cứu dinh dưỡng, Đại học Zhejiang Gongshang, Trung Quốc, cho biết flavonoid từ vỏ trái cây họ cam quýt có hoạt tính sinh học mạnh, không chỉ chống ô xy hóa mà còn giúp điều hòa hệ vi sinh đường ruột - yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tổng thể.

Lưu ý khi sử dụng vỏ chanh

Dù có nhiều lợi ích, các chuyên gia khuyến cáo nên rửa sạch vỏ chanh trước khi dùng để loại bỏ thuốc trừ sâu hoặc hóa chất bảo quản. Ngoài ra, nên sử dụng vỏ chanh ở mức vừa phải, tránh lạm dụng.

Vỏ chanh không phải là “phế phẩm” mà là một nguồn dinh dưỡng giàu giá trị. Việc tận dụng phần vỏ này trong chế biến thực phẩm không chỉ giúp giảm lãng phí mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe, theo Healthline.