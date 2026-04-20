Vợ chồng Bảo Thanh sánh đôi, thu hút chú ý tại sự kiện thời trang

20/04/2026 17:39 GMT+7

Show thời trang và triển lãm 'Thinh lặng'26' đánh dấu 25 năm làm nghề của NTK Xuân Lê vừa diễn ra với sự góp mặt của vợ chồng diễn viên Bảo Thanh. Sự kiện gồm hai phần chính: trình diễn bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 và không gian trưng bày di sản, thu hút đông đảo nghệ sĩ tham dự.

Không gian triển lãm của sự kiện được xây dựng như phần mở rộng của câu chuyện thương hiệu. Tại đây, NTK Xuân Lê giới thiệu các công đoạn sản xuất thủ công, từ quay tơ đến kéo sợi, với sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân làng nghề. Đại diện cho thế hệ làm nghề lâu năm có ông Nguyễn Thành Kiểng (85 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thanh An (56 tuổi), thực hiện các thao tác truyền thống ngay tại sự kiện.

Triển lãm cũng trưng bày các bản phác thảo, mẫu vải và sản phẩm lụa tơ tằm phát triển riêng. Một số thiết kế sử dụng chất liệu do Xuân Lê hợp tác với họa sĩ Minh Phạm, tạo nên họa tiết lấy cảm hứng từ hoa huệ tây, hình ảnh trung tâm của bộ sưu tập. Theo ban tổ chức, hoa huệ tây được chọn làm nguồn cảm hứng vì gắn với tháng 4 tại Hà Nội, đồng thời từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm hội họa và thi ca.

Bộ sưu tập gồm 25 thiết kế dành cho cả nam và nữ, phát triển theo nhiều dòng trang phục khác nhau. Ở trang phục nữ, nhà thiết kế tập trung vào đường cắt mềm, tạo độ rủ nhẹ, kết hợp chi tiết hoa ba chiều, thêu chuyển sắc và đính kết để tăng chiều sâu nhưng vẫn giữ sự tiết chế. Trong khi đó, thiết kế nam khai thác kỹ thuật cắt may thủ công nhằm cân chỉnh tỷ lệ cơ thể, điểm thêm họa tiết hoa huệ tây và phối màu liền mạch, một số mẫu mang hơi hướng trang phục ứng dụng được điều chỉnh theo tinh thần hiện đại.

Thảm đỏ quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí. Đáng chú ý là sự xuất hiện của vợ chồng diễn viên Bảo Thanh. Nữ diễn viên diện thiết kế thuộc bộ sưu tập mới với điểm nhấn hoa huệ tây ba chiều ở phần cổ, trong khi ông xã chọn suit đũi phối áo sơ mi lụa. Cả hai theo đuổi phong cách tối giản, phù hợp tinh thần chung của sự kiện

Bên cạnh đó, Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân chọn đầm dạ hội với các chi tiết tạo hình hoa huệ tây, kết hợp đường cắt mềm ở tà váy

Á hậu, MC Thụy Vân diện đầm đuôi cá ôm sát với chi tiết hoa huệ được đính kết ở phần hông, tạo nên điểm nhấn cho trang phục

NSƯT Chiều Xuân xuất hiện trong thiết kế mang phong cách cổ điển, trong khi con gái cô, diễn viên, ca sĩ Hồng Khanh chọn trang phục nhẹ nhàng với chất liệu organza

Dàn khách mời còn có MC Mạnh Khang, MC Thái Dũng và họa sĩ Vương Linh. Sự kiện cũng ghi nhận sự góp mặt của các gương mặt trẻ như Á hậu Việt Nam 2024 Vân Nhi và người đẹp top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Thùy Dương. Show diễn có sự tham gia trình diễn của Á hậu, siêu mẫu Quỳnh Anh trong vai trò vedette.

Tại sự kiện, NTK Xuân Lê công bố con trai Trí Lê sẽ đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo của thương hiệu. Việc chuyển giao được xem là bước tiếp nối trong quá trình phát triển, hướng đến kết hợp giữa yếu tố di sản và ngôn ngữ thời trang đương đại.

Xuân Lê được biết đến là nhà thiết kế theo đuổi thời trang bền vững, với chất liệu chủ đạo là lụa tơ tằm. Trong hơn hai thập niên hoạt động, cô từng đưa các bộ sưu tập trình diễn tại nhiều sự kiện trong và ngoài nước, đồng thời thực hiện các dự án liên quan đến tái chế và phát triển chất liệu truyền thống.

Thinh lặng'26 không chỉ là một show thời trang mà còn là dịp tổng kết chặng đường 25 năm làm nghề của NTK Xuân Lê, đồng thời mở ra hướng đi mới cho thương hiệu trong thời gian tới.

Khoảnh khắc ấn tượng của Bảo Thanh trong buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành

Bảo Thanh chia sẻ khoảnh khắc chụp ảnh cùng các cựu chiến binh; dàn nghệ sĩ như Tăng Duy Tân, Quốc Thiên... có mặt từ sớm để tham gia buổi tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

