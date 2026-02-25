Vợ chồng cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu mất 26 tỉ mong 'chạy án'

Viện KSND TP.Hà Nội mới đây truy tố bà Phạm Thị Hòa (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Thị Thùy Linh (45 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Lan Hương (36 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ba người này bị cáo buộc nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu nhằm huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn. Để thu hút nhà đầu tư, các bị can đưa ra thông tin không đúng sự thật về lãi suất, chiến lược phát triển…

Tin lời, hàng trăm người đã chuyển hơn 1.726 tỉ, song họ không được trao quyền lợi cổ đông. Nhận tiền, nhóm cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu sử dụng hơn 737 tỉ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho nhà đầu tư, còn lại chiếm đoạt hơn 988 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu ẢNH: SEN TÀI THU

Đáng chú ý, quá trình điều tra vụ án, cơ quan tiến hành tố tụng còn phát hiện một phi vụ "chạy án" song bất thành, nạn nhân bị lừa đảo lại chính là một trong những người đang bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư.

3 lần mang tiền tỉ cất dưới gầm giường để "chạy án"

Cáo trạng cho hay, khoảng tháng 5.2023, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu Nguyễn Thị Lan Hương nhận được giấy triệu tập của cơ quan điều tra yêu cầu giải trình các nội dung liên quan đến hoạt động huy động vốn của công ty.

Lo sợ hành vi của mình sẽ bị xử lý, bà Hương tìm người tác động nhằm xin được giảm nhẹ. Thông qua mối quan hệ xã hội, bà quen biết với Nguyễn Thanh Tú (39 tuổi, lao động tự do, trú tại Hà Nội) và kể cho ông Tú chuyện của mình.

Ông Tú có chị gái là Nguyễn Thị Ngọc Lan (49 tuổi), vốn không có nghề nghiệp ổn định, cũng chẳng có chức năng, nhiệm vụ gì trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan đến Tập đoàn Sen Tài Thu.

Tuy vậy, ông này giới thiệu cho bà Hương rằng chị mình có nhiều mối quan hệ rộng, đặc biệt là lãnh đạo công tác trong ngành công an, nói bà Hương gặp nhờ giúp đỡ. Tin lời, bà Hương cùng chồng trực tiếp đến "diện kiến".

Tại cuộc gặp, bà Hương trình bày lại sự việc, rất lo lắng và mong được giúp đỡ. Nghe vậy, bà Lan trấn an không nên quá lo lắng, sai ở đâu thì sửa ở đấy. Để bà Hương tin tưởng, bà Lan nói sẽ gọi điện thoại nói chuyện một số lãnh đạo. Thực tế, bà Lan không hề gọi cho ai.

Sau cuộc gặp, bà Lan nhiều lần gọi điện cho em trai hẹn vợ chồng bà Hương đến bàn cách "chạy án". Bà Lan đưa ra yêu cầu phải chuẩn bị khoảng 30 tỉ đồng để "cảm ơn" những người "nhấc" bà Hương ra khỏi vụ việc, giúp không bị liên quan, hoặc nếu có bị khởi tố thì sẽ giúp giảm án.

Thực hiện thỏa thuận, vợ chồng bà Hương nhiều lần chuyển tổng số 26 tỉ đồng cho bà Lan.

Khoảng tháng 9.2023, chồng bà Hương cầm 10 tỉ đồng đến nhà đưa cho bà Lan, cất tại gầm giường trong phòng ngủ của con gái bà này.

Hơn 1 tuần sau, bà Lan giục chuyển thêm tiền để lo việc. Chồng bà Hương chuẩn bị 11 tỉ đồng đựng trong 2 ba lô, đến nhà bà Lan. Tại phòng ngủ của bà Lan, chồng bà Hương cùng ông Tú nhấc chiếc đệm giường, xếp 11 tỉ đồng xuống dưới gầm.

Đến tháng 10.2023, bà Lan tiếp tục yêu cầu chi thêm tiền. Chồng bà Lan chuẩn bị 5 tỉ đồng đựng trong balo, mang sang nhà cất ở gầm giường trong phòng ngủ của bà Lan.

Lừa đảo của lừa đảo

Nhận tiền của vợ chồng cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu, bà Lan không đưa cho ai, không nhờ ai can thiệp giúp "chạy án" như đã hứa hẹn mà dùng vào nhiều việc.

Nữ bị can chi 9,5 tỉ đồng để mua một căn hộ chung cư, gửi tiết kiệm 10 tỉ đồng đứng tên con gái, đưa 1 tỉ đồng cho luật sư để tư vấn pháp luật (nhưng người này từ chối nhận và đã giao nộp cho cơ quan điều tra), còn lại sử dụng chi tiêu cá nhân.

Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bà Hương biết bị bà Lan lừa dối nên đã trình báo toàn bộ quá trình bàn bạc, thỏa thuận "chạy án".

Bà Lan cùng em trai là ông Tú bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bà Lan còn bị cáo buộc thêm tội rửa tiền liên quan đến hành vi mua căn hộ và mở sổ tiết kiệm hòng che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.

Cơ quan điều tra cũng làm việc với người đã bán căn hộ chung cư cho bà Lan. Người này thừa nhận việc chuyển nhượng và nhận tiền thanh toán từ bà Lan, song không biết nguồn gốc số tiền.

Tương tự, con gái bà Lan được xác định không tham gia cùng mẹ chiếm đoạt tài sản của bà Hương, không biết nguồn gốc số tiền trong sổ tiết kiệm, nên không bị xử lý.

Hiện cơ quan điều tra đã tiến hành phong tỏa các sổ tiết kiệm nêu trên, đồng thời thu giữ toàn bộ số tiền 26 tỉ đồng mà bà Lan bị cáo buộc chiếm đoạt của bà Hương.