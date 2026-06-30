Vợ chồng nhặt được 7 chỉ vàng 9999 trả lại người đánh rơi được khen thưởng

Chiều 29.6, UBND xã Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) đã đến nhà, trao giấy khen cho vợ chồng anh Võ Cường và chị Lê Thị Bích Hạnh (trú thôn Hòa Phước, xã Hòa Vang) vì có hành động trung thực, trả lại 7 chỉ vàng 9999 cho người đánh rơi.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Vang trao giấy khen cho anh Võ Cường (ở giữa) nhằm ghi nhận nghĩa cử đẹp, trả lại 7 chỉ vàng 9999 cho người đánh rơi ẢNH: BẢO NI

Trước đó như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 16 giờ 30 ngày 27.6, khi lưu thông qua khu vực cổng chợ Túy Loan (xã Hòa Vang), vợ chồng anh Cường phát hiện một túi nhỏ màu đỏ nằm bên đường. Kiểm tra bên trong, hai người thấy có 7 chỉ vàng 9999.

Xác định đây là tài sản có giá trị lớn, vợ chồng anh Cường đã chủ động hỏi thăm người dân quanh khu vực chợ để tìm chủ sở hữu, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội với mong muốn người đánh rơi sớm liên hệ nhận lại tài sản.

Đến trưa 28.6, sau quá trình xác minh của chính quyền địa phương, toàn bộ số vàng đã được trao trả cho người đánh mất.

Chiều 29.6, trao đổi với PV Thanh Niên, anh Võ Cường cho biết, khi mở chiếc túi nhỏ và phát hiện bên trong có 7 chỉ vàng 9999, vợ chồng anh đều xác định phải tìm bằng được chủ nhân để trao trả.

Theo anh Cường, số vàng có thể là tài sản tích cóp hoặc vật rất quan trọng đối với người đánh mất, nên nếu giữ lại sẽ không đúng với lương tâm.

Nhặt được 7 chỉ vàng 9999 bên đường, vợ chồng anh Võ Cường đã tìm mọi cách trao trả lại cho người đánh rơi ẢNH: Đ.X

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giữ lại. Ai đánh rơi thì mình trả lại. Mình đặt mình vào hoàn cảnh của người mất sẽ thấy họ lo lắng, xót của như thế nào. Có khi đó là tài sản rất cần thiết đối với cả gia đình họ, nên mình không thể vì lợi ích của bản thân mà giữ lại được", anh Cường chia sẻ.

Anh Cường kể, sau khi nhặt được số vàng, vợ chồng anh lập tức hỏi thăm những người buôn bán quanh khu vực chợ Túy Loan và đăng thông tin lên mạng xã hội với hy vọng người đánh rơi sớm biết để liên hệ nhận lại.

"Khi số vàng được trao tận tay chủ nhân, vợ chồng tôi thấy nhẹ nhõm và vui vì đã làm được một việc đúng đắn", anh Cường tâm sự.

Theo ông Hồ Tăng Phúc, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Vang, đây là hành động đẹp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Phó chủ tịch UBND xã Hòa Vang, cho rằng những việc làm trung thực, tử tế như của vợ chồng anh Cường cần được biểu dương và nhân rộng, góp phần xây dựng hình ảnh người dân Hòa Vang sống nghĩa tình, trách nhiệm.

