Vô cớ chém 7 người đi đường rồi báo công an mình bị chém

Theo Công an tỉnh Sơn La, Công an H.Sông Mã (Sơn La) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Quý Tâm (21 tuổi, trú xã Chiềng Khương, H.Sông Mã) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Đối tượng này đã vô cớ chém 7 người.

Bị can Nguyễn Minh Quý Tâm tại cơ quan điều tra THIÊN CAO

Thượng úy Lê Văn Hợp, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Sông Mã, cho hay Tâm đã dùng dao chém 7 người đi đường bị thương, dù không có mâu thuẫn. Người nhẹ nhất bị thương tích ở vùng lưng, người nặng nhất phải khâu 22 mũi ở vùng mặt.

Theo thượng úy Hợp, sau khi gây án, Tâm cùng đồng phạm đã tạo hiện trường giả rằng mình bị các đối tượng khác chém, nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Hung khí Nguyễn Minh Quý Tâm dùng gây án

Công an H.Sông Mã đã dùng các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng nghi vấn để rà soát, thu thập hình ảnh từ camera an ninh của nhà dân cùng camera hành trình của các phương tiện tham gia giao thông để chứng minh hành vi phạm tội của Tâm.

Tại cơ quan điều tra, Tâm thừa nhận hành vi chém người vô cớ của mình. Tâm khai, sau khi gây án, về nhà thấy hình nạn nhân trên Facebook đã rất ân hận. Đồng thời, Tâm sợ bị công an bắt nên tạo hiện trường giả nhằm che giấu hành vi phạm tội, sau đó báo công an rằng mình bị chém.

3 trong số các nạn nhân bị Nguyễn Minh Quý Tâm chém

Ngoài Tâm, Công an H.Sông Mã cũng đang đấu tranh với một thiếu niên 15 tuổi để làm rõ vai trò đồng phạm, tiếp tay cho Tâm phạm tội.

Theo Công an tỉnh Sơn La, tình trạng thanh, thiếu niên gây án đang diễn biến phức tạp. Cơ quan này sẽ xử lý nghiêm những người vi phạm để răn đe.