Vô cớ đánh chết bạn thuyền sau khi uống rượu bia nhiều ngày liên tiếp

Chiều 20.3, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm vụ án đánh chết bạn thuyền và tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảy (47 tuổi, ở P.Điện Dương, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) 16 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, sáng 15.2.2024 (tức mùng 6 Tết), ông Lê Lước (41 tuổi, ở khối An Bàng, P.Cẩm An, TP.Hội An, Quảng Nam) điều khiển tàu cá số hiệu QNa – 03531 TS do ông Lước làm chủ ra biển đánh cá. Trên tàu, ngoài ông Lê Lước còn có 3 ngư dân gồm: ông Trần Dũng (55 tuổi, ở khối phố An Bàng); ông Đình Đức (47 tuổi, ở P.Điện Dương, TX.Điện Bàn) và Đoàn Bảy.

Bị cáo Đoàn Bảy tại phiên tòa chiều 20.3 ẢNH: NAM THỊNH

Trong sáng cùng ngày (15.2), trước khi lên tàu ra biển, cả 4 người uống hết một thùng bia, bình quân mỗi người 6 lon.

Sau một đêm đánh bắt hải sản trên biển, rạng sáng hôm sau (16.2), tàu cách bờ biển Cửa Đại (TP.Hội An) khoảng 26 hải lý thì thu lưới để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến đánh bắt tiếp theo.

Thời điểm nghỉ ngơi, cả 4 người tiếp tục uống rượu, ăn sáng rồi đi ngủ. Đến 8 giờ ngày 16.2, ông Đoàn Bảy tỉnh dậy thì vô cớ cầm búa đến đánh vào đầu ông Lước đang nằm ngủ ở cuối tàu.

Bị đánh bất ngờ, ông Lước nhờ ông Dũng sơ cứu. Khi ông Dũng vào sơ cứu thì tiếp tục bị Bảy cầm búa đánh vào đầu.

Ngay sau đó, các ngư dân lấy được búa và khống chế ông Bảy, nhốt vào cabin của tàu, rồi thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho tàu và quân y ra cấp cứu, đưa vào bờ.

Ngay sau khi vào đất liền, ông Lước và ông Dũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến ngày 7.3.2024, do bị chấn thương nặng, ông Dũng tử vong; riêng ông Lê Lước bị thương tích 4%.

HĐXX nhận định mặc dù không có mâu thuẫn nhưng Bảy vẫn dùng búa đánh vào đầu ông Dũng và ông Lước. Hành vi của Đoàn Bảy có tính chất côn đồ khi dùng búa đánh vào vùng trọng yếu.

Trình bày hành vi phạm tội, bị cáo cho rằng không nhớ sự việc đã xảy ra nhưng thừa nhận uống rượu bia trong nhiều ngày liên tiếp trước khi đánh chết người. Trong cuộc sống, Bảy thường hay say rượu phá hỏng tài sản của nhiều người khác nhưng hôm sau không nhớ việc gì xảy ra.

HĐXX đã tuyên phạt Đoàn Bảy 16 năm tù cho hành vi đánh chết bạn thuyền.