Vỡ đại tràng, dịch phân tràn ngập ổ bụng do tự thụt tháo khi bị táo bón

Mới đây, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tiếp nhận cấp cứu cụ bà 81 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng, nhiễm độc nguy kịch do vỡ đại tràng.

Kết quả chụp CT ca bệnh khẩn cấp phát hiện dịch phân tràn ngập ổ bụng gây viêm phúc mạc toàn thể, vỡ đại tràng sigma. Kíp mổ phải cấp cứu cắt bỏ đoạn ruột vỡ, rửa ổ bụng và đưa hậu môn nhân tạo ra thành bụng để cứu sống bệnh nhân cao tuổi.

Tự thụt tháo khi táo bón khiến người bệnh bị vỡ đại tràng, dịch phân tràn ngập ổ bụng ẢNH: BỆNH VIỆN 19-8

Trước đó, người bệnh có thói quen tự thụt tháo tại nhà nhiều lần, khi bị táo bón. Lần thụt tháo gần đây nhất, trong lúc bơm nước áp lực cao vào hậu môn, bệnh nhân đột ngột đau bụng dữ dội như dao đâm, bụng chướng cứng như gỗ, vã mồ hôi và tụt huyết áp.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Luân, Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện 19-8), nhiều người nghĩ đại tràng như một "đường ống nước" có thể tự thụt tháo, nhưng thực tế đây là hành động tiềm ẩn nguy hiểm, do tăng áp lực đột ngột gây nứt toác lòng ruột.

Khi bơm nước mạnh vào ổ tắc, áp lực trong lòng đại tràng tăng vọt tức thì. Đoạn đại tràng sigma (vốn gấp khúc và thành ruột rất mỏng, nhất là ở người cao tuổi) sẽ bị xé rách ngay lập tức.

Khi ruột vỡ, hàng tỉ vi khuẩn cùng dịch phân tràn vào ổ bụng gây viêm mủ phúc mạc, nhiễm trùng huyết và suy đa tạng với tỷ lệ tử vong cực kỳ cao nếu không phẫu thuật kịp thời. Đáng lo ngại, cách tự thụt tháo này còn có gây nguy cơ đâm thủng đại, trực tràng, do tác động cơ học.

Bác sĩ Luân đặc biệt lưu ý, tuyệt đối không tự thụt tháo tại nhà, không được chủ quan ngay cả khi đã từng tự làm trước đó.

Nếu lỡ tự thụt tháo, mà xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào như đau bụng dữ dội, bụng trướng căng, sốt, vã mồ hôi, hoa mắt chóng mặt hoặc chảy máu hậu môn, phải đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại bụng gần nhất để được cấp cứu kịp thời.