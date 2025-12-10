Trên trán vẫn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói vẫn rất nghẹn ngào khi trả lời báo chí, võ sĩ Phùng Mùi Nhình đã vuột mất tấm HCV vào tay chủ nhà Thái Lan đầy tiếc nuối.

Chiều 10.12, đoàn thể thao Việt Nam có huy chương bạc thứ 2 tại SEA Games 33 đến từ Phụng Mùi Nhình ở bộ môn Jujitsu. Nữ VĐV 19 tuổi đối đầu võ sĩ Thái Lan ở chung kết nội dung đối kháng nữ hạng 52 kg.



Vô địch U.21 jujitsu thế giới nhưng lỡ vàng SEA Games, Phụng Mùi Nhình bật khóc nức nở

Dù nỗ lực, nhưng cô không thể vượt qua đối thủ và kết thúc với tấm huy chương bạc.

Cách đây vài tháng, Phụng Mùi Nhình đã xuất sắc giành huy chương vàng hạng cân dưới 52kg nữ nội dung đối kháng Fighting U21 tại Giải Vô địch Jujitsu Thế giới 2025.

Do đó, đến với SEA Games 33, nữ VĐV 19 tuổi mang hi vọng giành tấm huy chương vàng cho bộ môn của mình.

Việc cô là đương kim vô địch giải U.21 thế giới nội dung 52kg nữ fighting càng khiến hi vọng được đẩy lên cao hơn. Nữ VĐV cho biết thời gian qua đã tập luyện hết mình và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thi đấu, cố gắng trong từng buổi tập.

Tuy nhiên trước đối thủ chủ nhà Thái Lan giàu kinh nghiệm, Phụng Mùi Nhình đã không thể giành chiến thắng.