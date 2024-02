Vô địch và á quân U.19 thất bại, Thể Công Viettel cùng Hà Nội vào tứ kết

Cùng thua khiến phải căng sức ở trận cuối



Cả U.19 Đông Á Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An bước vào trận cầu quyết định phân chia ngôi thứ trong bảng trước 2 đối thủ mạnh là U.19 Hà Nội và Thể Công Viettel với một quyết tâm rất cao. Một phần vì họ đang là các nhà đương kim vô địch và á quân nên nếu ít nhất có 1 điểm thì sẽ sáng cửa vào tứ kết. Phần khác 2 đại diện Bắc Trung bộ này đều không muốn "đêm dài lắm mộng" khi bảng A có U.19 PVF rất mạnh đã gần như đứng nhất bảng, nên nếu xếp thứ nhì hay thứ ba bảng B hoặc C, khả năng gặp đối thủ này rất cao.

U.19 Sông Lam Nghệ An bế tắc trước sự đeo bám của U.19 Thể Công Viettel Khả Hòa

Nhưng mọi toan tính của Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An đều "tan thành mây khói" khi họ không đạt mục tiêu có điểm mà lại gục ngã chỉ với 1 bàn thua duy nhất. Thanh Hóa đã để thầy trò HLV Phạm Minh Đức vượt qua ở phút 56 do cầu thủ mới 18 tuổi Đoàn Phú Quý (86) ghi. Đây cũng chính là cầu thủ chơi hay trong trận hòa đáng tiếc trước LPBank HAGL. Còn SLNA dù miệt mài tấn công và BHL gào thét khản cổ vẫn không thể áp đặt được thế trận trước Thể Công Viettel. Phút 43, Huỳnh Kim Huy đã ghi bàn duy nhất giúp cho thầy trò HLV Đặng Thanh Phương có 3 điểm trọn vẹn.

U.19 Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) gục ngã trước Hà Nội Khả Hòa

Thất bại này khiến đương kim vô địch và á quân U.19 quốc gia có nguy cơ phải sớm dừng cuộc chơi nếu không thể có ít nhất 1 điểm ở trận cuối vòng bảng, khi 2 đối thủ sắp tới là LPBank HAGL và Khánh Hòa đều thắng chiều 24.2.

Đội bóng phố núi đã thắng đậm Phú Yên 3-0 với cú đúp của Trần Gia Bảo và bàn còn lại do Nguyễn Bảo Đức ghi. Còn đoàn quân phố biển đã thắng Bình Phước 2-1 sau khi dẫn trước 2-0 do Nguyễn Minh Khoa và Phạm Huỳnh Minh Đạt ghi. Bàn gỡ của đội bóng Đông Nam bộ do Nguyễn Hoàng Bá Vỹ thực hiện.

U.19 Khánh Hoà có 3 điểm đầu tiên Khả Hòa

Ở lượt cuối ngày 26.2 do nhỉnh hơn hiệu số nên thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng chỉ cần hòa Khánh Hòa, có thể đứng nhì bảng C. Đây là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra, chứ nếu thua thì nguy cơ đội bóng xứ Nghệ có thể bị loại. Còn với Đông Á Thanh Hóa nếu muốn đứng nhì bảng chắc chắn vào tứ kết thì cần phải thắng LPBank HAGL. Đây sẽ là 1 trận đấu khó cho các nhà đương kim vô địch. Nếu hòa, Thanh Hóa cũng vào tứ kết nhưng nhiều khả năng sẽ đứng thứ 3 bảng B và khó tránh PVF hoặc Thể Công Viettel. Do vậy 2 đội bóng Bắc Trung bộ này cũng đều phải căng sức tìm ít nhất 1 điểm đến giờ chót.

Hạnh phúc của U.19 LPBank HAGL Khả Hòa

Hà Nội, Thể Công Viettel sớm vào tứ kết

Cũng như PVF có 6 điểm trọn vẹn với 2 trận thắng, thầy trò HLV Đặng Thanh Phương cũng có chiến thắng thứ 2 để chắc chắn đứng nhất bảng. Vì cho dù có thua trận cuối trước Bình Phước nhưng do thắng đối đầu Sông Lam Nghệ An lẫn Khánh Hòa nên nếu bằng điểm với 1 trong 2 đội bóng này, ngôi thứ nhất của Thể Công Viettel vẫn không thay đổi. Với dàn cầu thủ chơi rất gắn kết như Công Phương, Trung Hiếu, Hoàng Khanh, Kim Huy, Quang Linh, Hoàng Nam, đội bóng áo lính đã thể hiện đẳng cấp bằng sức mạnh tập thể và khả năng tạo đột biến.

Công Phương (20), linh hồn trong lối chơi của U.19 Thể Công Viettel Khả Hòa

Nếu có vấn đề gì cần phải rút kinh nghiệm để củng cố tốt hơn thì cách vào bóng của đội bóng đang khoác áo lính phải giữ cái đầu tỉnh táo, tránh phạm lỗi thô bạo. Trận trước gặp Khánh Hòa, một cầu thủ 17 tuổi là Đỗ Minh Chiến bị thẻ đỏ đến trận này đến lượt một cầu thủ 17 tuổi khác là Phạm Xuân Thắng bị 2 thẻ vàng liên tiếp ở phút 81 và 88 bằng các pha vào bóng liều lĩnh với cầu thủ Sông Lam Nghệ An.

Còn với U.19 Hà Nội họ đã đánh dấu sự trở lại một cách mạnh mẽ khi dàn cầu thủ của HLV Phạm Minh Đức đã thi đấu một cách tự tin, chắc chắn, khác hẳn hồi đầu vòng loại trên sân Viettel. Từ những cựu binh kinh nghiệm như Lê Trí Phong, Nguyễn Cảnh Tài, Hoàng Văn Tuyến, Nguyễn Văn Đạt đến những cái tên còn rất mới mẻ nhưng đã chơi đầy "lửa" như Nguyễn Xuân Toàn, Đặng Tuấn Minh, Hồ Long Nhật và nhất là Đoàn Phú Quý đã tạo nên sức mạnh trong lối chơi. Nếu giữ được sự ổn định này, Hà Nội FC sẽ sớm trở lại với ngôi cao nhất mà họ đã không thể giành được năm 2023.

Niềm vui của U.19 Hà Nội sau bàn thắng của Đoàn Phú Quý Khả Hòa

Chiều 25.2 sẽ diễn ra lượt trận cuối bảng A giữa U.19 Becamex Bình Dương (3 điểm) gặp PVF (6 điểm) và U.19 Huế (3 điểm) gặp Đồng Tháp (0 điểm) để quyết định đội nào giành vé thứ 2 cùng với PVF vào tứ kết.