Đương kim vô địch U.19 Thanh Hóa, Hà Nội và HAGL vào chung bảng 'tử thần'

Gay go 3 chọn 2

Như Thanh Niên đã phân tích tại vòng chung kết giải U.19 quốc gia năm 2024, rất có thể sẽ có ít nhất 3 đội bóng được xem là mạnh rơi vào chung một bảng đấu. Và thực tế lá thăm đã đưa 3 đội gồm đương kim vô địch U.19 Thanh Hóa, cựu vô địch và là đương kim hạng ba U.19 Hà Nội và đội bóng có lò đào tạo trẻ rất chất lượng nhiều lần "làm mưa làm gió" trong các giải trẻ quốc gia là U.19 HAGL đã rơi vào chung bảng B được xem là bảng "tử thần". Đội bóng còn lại là U.19 Phú Yên dù sao cũng ít có bề dày truyền thống hơn, chứ nếu lá thăm "dính" vào Sông Lam Nghệ An thì không còn gì để nói về bảng đấu quá cam go này.

Do quy định của điều lệ chỉ chọn 2 đội nhất nhì bảng vào thẳng và đội thứ 3 trông chờ vào sự may mắn để có vé vớt dành cho 2 đội xếp thứ ba bảng có thành tích tốt nên đầu tiên 3 đội bóng này cần phải có ít nhất 3 điểm trước đối thủ không được đánh giá cao là Phú Yên. Dĩ nhiên đây là nói trên lý thuyết, vì U.19 Phú Yên cũng không phải là đội dễ "bắt nạt" nên cả Thanh Hóa, Hà Nội và HAGL cần phải căng hết sức để có chiến thắng trước đối thủ này. Nhưng 3 điểm nếu có cũng chưa phải an toàn với điều kiện họ phải có thêm ít nhất 1 điểm ở những trận gặp nhau. Nghĩa là điều kiện cần là 3 đội phải hòa nhau và có chiến thắng trước Phú Yên thì cơ hội đi tiếp sẽ sáng sủa.

Hai giám sát Lương Nguyễn Thế Anh và Tạ Công Châu Hòa bốc thăm mã số các đội Anh Lâm

Nhưng đời không như là mơ. Thực tế qua nhiều vòng chung kết U.19 cho thấy những bảng nào có nhiều đội mạnh đối đầu nhau thường dễ có đội thứ 3 trong bảng rớt lại. Vì sao?

Trước hết các đội được xem là ứng viên trong bảng sẽ luôn kèn cựa nhau, phải chọn cho mình giải pháp chắc ăn trước khi toan tính. Vì thế họ sẽ dồn sức để loại nhau thẳng thừng, bởi nếu chủ động chọn cho mình giải pháp hòa lỡ không vượt qua được Phú Yên thì sao. Thứ hai, không thể xem thường đội bóng còn lại trong bảng vì ở lứa U.19 sự chênh lệch không lớn nên bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.

Năm 2023, việc U.19 Bình Phước không được đánh giá cao trước giải bất ngờ vào tứ kết khi thắng cả HAGL chính là hồi chuông cảnh tỉnh để những đội mạnh hơn phải dè chừng. Nên nhớ U.19 Phú Yên từng đứng đầu bảng có Bình Phước ở vòng loại nên chọn giải pháp đá hòa là điều các đối thủ mạnh như Thanh Hóa, Hà Nội hay HAGL sẽ không mạo hiểm ở bảng này. Khả năng có 1 đội mạnh trong bảng này dừng sớm cuộc chơi là điều có thể xảy ra.

Ông Hoàng Ngọc Chính, Phòng thi đấu VFF, điều hành buổi bốc thăm xếp lịch thi đấu Anh Lâm

Sẽ có nhân tố bất ngờ và bài học cho chủ nhà

Trong các giải U.19 gần đây, giải nào cũng nổi lên một vài nhân tố bất ngờ. Như năm 2023 là hiện tượng Bình Phước còn năm 2022 là An Giang giành hạng ba với sự xuất hiện cùa Bùi Vĩ Hào. Trước đó nữa năm 2020 là đội Công an Nhân dân vào đến bán kết mà giờ đây rất nhiều cái tên đã xuất hiện tại V-League trong màu áo Công an Hà Nội như Hoàng Văn Toản, Hà Văn Phương, Trần Quang Thịnh.

Chính vì thế, vòng chung kết U.19 lần này người hâm mộ đang nóng lòng chờ xem cái tên nào sẽ bật lên. Phú Yên sẽ làm gì trong bảng B "máu lửa", Bình Phước liệu có làm khó được Thể Công Viettel như họ từng làm ở Tây Ninh năm 2023? Hay Khánh Hòa của HLV Đặng Đạo liệu có gây sốc?

Các đội đã sẵn sàng cho vòng chung kết giải U.19 Anh Lâm

Qua theo dõi vòng loại, theo chúng tôi cái tên có thể sẽ tạo bất ngờ có thể là U.19 Huế ở bảng A. U.19 Huế rơi vào bảng này dù có 2 đối thủ mạnh là chủ nhà Bình Dương và đội bóng ứng viên nặng ký PVF nhưng hoàn toàn có thể đối phó được. Thậm chí là đối thủ còn lại trong bảng là U.19 Đồng Tháp cũng không phải quá vượt trội nên thầy trò HLV Dương Công Quốc có thể tạo hy vọng. Việc đội hạng nhất Huế chấp nhận nhả quân cho U.19, trong đó có những cái tên nổi bật như Vi Đình Thượng, cho thấy đội bóng cố đô sẽ là lực lượng không thể xem thường.

Cũng ở bảng này chủ nhà U.19 Bình Dương cũng cần ghi nhớ bài bọc ở vòng chung kết giải U.19 năm 2021 cũng diễn ra trên sân nhà. Khi đó U.19 Bình Dương chuẩn bị rất tốt nhưng vào giải lại bị tâm lý, chơi lúng túng như gà mắc tóc, chỉ thắng được 1 trận và thua 2 trận đứng chót bảng A, bị loại sớm khỏi cuộc chơi. Bài học cay đắng đó lần này đoàn quân đất Thủ sẽ không được phạm phải. Việc tham gia đá vòng loại giúp U.19 Bình Dương cứng cáp hơn, nhưng nếu chủ quan, khinh suất coi chừng sẽ vấp phải bi kịch. Trận khai mạc với U.19 Đồng Tháp sẽ là cơ hội để U.19 Bình Dương khẳng định sức mạnh ở giải lần này.

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải U.19

Bảng A: Bình Dương, Đồng Tháp, PVF và Huế

Bảng B: Hà Nội, LP Bank HAGL, Phú Yên và Đông Á Thanh Hóa

Bảng C: Bình Phước, SLNA, Thể Công Viettel, Khánh Hòa.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT GIẢI U.19 QUỐC GIA 2024