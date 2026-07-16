Vỡ đường ống ở Phú Quốc, gần 3.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt

Đến 10 giờ ngày 16.7, công nhân Chi nhánh cấp nước Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố vỡ đường ống cấp nước khiến gần 3.000 hộ dân khu vực An Thới bị thiếu nước sinh hoạt liên tục suốt 3 ngày qua.

Có mặt chỉ đạo khắc phục sự cố, lãnh đạo Chi nhánh cấp nước Phú Quốc cho biết sau khi phát hiện hiện tượng tụt áp lúc 10 giờ 30 phút ngày 14.7, đơn vị đã cử cán bộ rà soát toàn bộ mạng lưới để tìm vị trí xảy ra sự cố. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do mưa lớn khiến cả khu vực bị ngập mênh mông.

Công tác khắc phục sự cố vỡ đường ống cấp nước ở Phú Quốc gặp nhiều khó khăn ẢNH: HOÀNG TRUNG

Sau hơn 24 giờ tăng cường lực lượng tìm kiếm, đến hơn 10 giờ ngày 15.7, đơn vị đã xác định được vị trí xảy ra sự cố. Điểm vỡ nằm tại hố ga kỹ thuật giao giữa đường cống thoát nước mưa và đường ống cấp nước trên tuyến ĐT975, thuộc khu phố 6, phường An Thới cũ.

Nguyên nhân được xác định là do ngày 14.7 khu vực này có mưa lớn, nước dồn ứ nhiều, có nguy cơ gây ngập các khu dân cư lân cận. Trước phản ánh của người dân, đơn vị thi công công trình đã cho xe cuốc ra mở đường thoát nước. Trong quá trình thi công, máy cuốc đã vô ý làm vỡ đường ống cấp nước, dẫn đến sự cố trên.

Sau khi đánh giá tình hình, lãnh đạo Chi nhánh cấp nước Phú Quốc đã huy động toàn bộ lực lượng đến hiện trường để khắc phục.

Tuy nhiên, do mưa liên tục, nước từ nhiều hướng đổ dồn về vị trí sự cố nên công tác sửa chữa gặp vô vàn khó khăn. Dù làm việc khẩn trương suốt đêm, sự cố vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Thợ lặn cùng lực lượng Chi nhánh cấp nước Phú Quốc liên tục lặn xuống hố ga để sửa chữa đường ống bị vỡ ẢNH: HOÀNG TRUNG

Trước tình hình đó, sáng 16.7, Chi nhánh cấp nước Phú Quốc đã thuê thợ lặn hỗ trợ sửa chữa. Ghi nhận tại hiện trường, thợ lặn cùng lực lượng của chi nhánh liên tục lặn xuống hố ga rộng khoảng 3 m x 3 m, sâu 3 m, trong làn nước đục ngầu để tiếp cận vị trí đường ống bị vỡ.

Theo đánh giá của Chi nhánh cấp nước Phú Quốc, việc khắc phục sự cố vỡ đường ống cấp nước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng đơn vị sẽ cố gắng hoàn thành việc sửa chữa và cấp nước trở lại cho người dân khu vực An Thới trong ngày 16.7.