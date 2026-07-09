Vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai: Hơn 8 tháng, vì sao dân chưa được bồi thường?

Vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong, Lâm Đồng; trước đây thuộc xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với người dân thôn 2. Dù Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với chủ trang trại, đến nay, sau hơn 8 tháng xảy ra sự cố, người dân vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào.

Tại buổi đối thoại với người dân ở trụ sở UBND xã Tuy Phong ngày 7.7, lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã cho biết trong thời gian vụ án đang được điều tra, các quyết định liên quan đến việc giải quyết vụ án thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra.

Theo chính quyền địa phương, UBND xã sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của người dân thôn 2 để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người băn khoăn là đến nay chủ trang trại trên núi Tân Lai vẫn chưa thực hiện bồi thường thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai gây thiệt hại nặng nề, nhưng sau 8 tháng, nhiều hộ dân vẫn chưa được bồi thường ẢNH: H.LINH

Cơ quan điều tra đang làm rõ trách nhiệm các bên liên quan

Phân tích vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Đồng Nai, cho biết việc khởi tố bị can đối với ông Trần Quang Tính, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Trang trại Việt Phong Phú (chủ trang trại), mới chỉ là bước đầu của quá trình tố tụng. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Theo luật sư Quân, cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập chứng cứ để xác định các dấu hiệu của tội phạm theo điều 298 bộ luật Hình sự về hành vi vi phạm quy định trong xây dựng, quản lý, vận hành công trình gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

"Theo nhận định của cá nhân tôi, vấn đề pháp lý đáng chú ý trong vụ án này là xác định có hay không hành vi vi phạm trong quá trình xây dựng, quản lý và vận hành hồ chứa. Từ đó, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan cũng như mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại xảy ra. Đây là căn cứ quan trọng để xem xét trách nhiệm hình sự cũng như trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật", luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân phân tích.

Cả vùng trồng táo và nhiều diện tích hoa màu của người dân bị san phẳng sau vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai ẢNH: QUẾ HÀ

Vì sao người dân vẫn chưa được bồi thường?

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về nguyên nhân việc bồi thường kéo dài trong khi hậu quả của vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, luật sư Quân dẫn khoản 1 điều 584 bộ luật Dân sự và điều 2 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao.

Theo đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; có thiệt hại thực tế xảy ra và có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm với thiệt hại.

"Có thể hiểu rằng, người gây thiệt hại chỉ phải bồi thường đối với thiệt hại thực tế đã xảy ra và phần thiệt hại này là hậu quả trực tiếp từ hành vi vi phạm", luật sư Quân nói.

Ông cũng cho biết, theo điều 30 bộ luật Tố tụng hình sự, phần trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự sẽ được xem xét cùng quá trình giải quyết vụ án.

Đối với vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai, cơ quan điều tra vẫn đang xác minh hành vi vi phạm của chủ trang trại, nguyên nhân xảy ra sự cố, mối quan hệ nhân quả và thống kê, giám định mức độ thiệt hại theo quy định. Đây là cơ sở để xác định trách nhiệm bồi thường của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

"Vì vậy, theo tôi, việc giám định, xác minh chưa hoàn tất có thể là một trong những nguyên nhân khiến công tác bồi thường chưa được thực hiện", luật sư Quân nhận định.

Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời

Có thể yêu cầu chủ trang trại "ứng trước" để khắc phục thiệt hại cho người dân hay không, hay phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan tiến hành tố tụng?

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân cho rằng pháp luật đã có quy định khá rõ. Theo khoản 1 và khoản 2 điều 585 bộ luật Dân sự, thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền hoặc hiện vật, cũng như phương thức thanh toán một lần hoặc nhiều lần.

Ngày 7.7, nhiều người dân thôn 2, xã Tuy Phong đến trụ sở UBND xã yêu cầu chủ trang trại bồi thường thiệt hại sau vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai xảy ra vào tháng 11.2025 ẢNH: C.T.V

"Thực tế, pháp luật không có quy định về việc người bị thiệt hại phải chờ kết luận điều tra hoặc chờ bản án có hiệu lực mới được nhận bồi thường. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại có thể được các bên tự nguyện thỏa thuận và thực hiện ngay khi có căn cứ xác định thiệt hại phát sinh từ sự cố", luật sư Quân cho biết.

Theo ông, người dân hoàn toàn có quyền yêu cầu hoặc thỏa thuận với chủ thể gây thiệt hại về việc tạm ứng, hỗ trợ bồi thường để khắc phục khó khăn trước mắt.

Nếu không đạt được thỏa thuận, người dân có quyền yêu cầu tòa án giải quyết phần bồi thường trong vụ án hình sự hoặc khởi kiện bằng vụ án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 7.7, nhiều người dân thôn 2, xã Tuy Phong đã đến trụ sở UBND xã yêu cầu chính quyền can thiệp, buộc chủ trang trại trên núi Tân Lai bồi thường thiệt hại do vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai xảy ra vào tháng 11.2025. Theo UBND xã Tuy Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can đối với ông Trần Quang Tính, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Trang trại Việt Phong Phú. Sự cố khiến một bé gái 13 tuổi tử vong, hàng chục ha cây trồng của người dân bị vùi lấp. Đáng chú ý, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định chủ trang trại không xuất trình được hồ sơ liên quan đến thiết kế, xây dựng và vận hành các hồ chứa trên núi Tân Lai.



