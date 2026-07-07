Vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai: Khởi tố bị can Trần Quang Tính

Chiều 7.7, một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 - Lâm Đồng xác nhận, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quang Tính (52 tuổi) liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai. Ông Tính chính là Giám đốc Công ty TNHH thương mại Trang trại Việt Phong Phú, chủ đầu tư dự án trang trại trên núi Tân Lai.

Ông Tính bị khởi tố để điều tra về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 298 bộ luật Hình sự. Cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can. Đây là diễn biến tố tụng mới nhất trong quá trình điều tra, xử lý vụ án.

Trang trại trên núi Tân Lai để xảy ra tình trạng vỡ hồ gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của người dân và làm thiệt mạng một bé gái 13 tuổi vào đêm 1.11.2025 ẢNH: H.LINH

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng nay 7.7, một số hộ dân bị thiệt hại trong vụ vỡ hồ chứa này đã đến trụ sở UBND xã Tuy Phong đề nghị chính quyền địa phương đẩy nhanh việc giải quyết bồi thường. Nhiều hộ dân trình bày khó khăn của mình khi mất đất, mất vườn, không còn công cụ sản xuất trong suốt thời gian dài hơn 8 tháng kể từ khi vỡ hồ chứa trên núi gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối thoại với người dân, lãnh đạo xã Tuy Phong cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành định giá tài sản bị thiệt hại. Việc xác định nguyên nhân sự cố và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra.

Người dân kéo đến trụ sở UBND xã Tuy Phong sáng 7.7 yêu cầu bồi thường thiệt hại sau 8 tháng vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai ẢNH: H.L

Lãnh đạo địa phương cũng thông tin cho người dân biết, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với ông Trần Quang Tính để điều tra theo quy định.

Thời gian qua, các ý kiến, kiến nghị của người dân đều được chính quyền địa phương ghi nhận, tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền. Theo lãnh đạo xã Tuy Phong, trong tuần này, địa phương sẽ tổ chức đoàn cùng người dân lên giám sát các hồ chứa trên núi Tân Lai và tổ chức đối thoại với đại diện doanh nghiệp.

Trước đó, tại hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí ngày 3.7 do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức, Công an tỉnh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với cơ quan giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng để xác định nguyên nhân vỡ hồ chứa, đánh giá hậu quả thiệt hại và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Quá trình điều tra phải được thực hiện đầy đủ các bước nghiệp vụ, dựa trên cơ sở khoa học nhằm bảo đảm kết luận khách quan, chính xác, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan sai.