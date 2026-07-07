Vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai: Người dân kéo đến UBND xã đòi đền bù thiệt hại

Trả lời PV Thanh Niên, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong Phạm Thành Bắc cho biết ông đang tiếp các hộ dân ở thôn 2, là những người dân chịu thiệt hại nặng nề trong vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai vào đêm 1.11.2025.

Ông Bắc cho biết, các hộ dân đến trụ sở UBND xã yêu cầu chủ trang trại trên núi Tân Lai bồi thường sau khi để xảy ra vỡ hồ chứa làm hàng trăm ha đất đai, vườn trái cây của người dân thôn 2 bị thiệt hại.

Người dân kéo đến trụ sở UBND xã Tuy Phong yêu cầu chủ trang trại trên núi Tân Lai bồi thường thiệt hại ẢNH: C.T.V

Nghiêm trọng hơn, vụ vỡ hồ chứa nước của trang trại trên núi Tân Lai còn làm thiệt mạng một cháu bé 13 tuổi do bị nước cuốn trôi.

Đối thoại với Chủ tịch UBND xã Tuy Phong sáng nay 7.7, các hộ dân thôn 2 yêu cầu Công ty TNHH thương mại Trang trại Việt, chủ trang trại và cá nhân ông Trần Quang Tính - giám đốc công ty - bồi thường thiệt hại cho người dân.

Người dân thôn 2 vào trụ sở UBND xã Tuy Phong đối thoại với Chủ tịch UBND xã sáng nay 7.7 ẢNH: C.T.V

Tại buổi đối thoại, một người dân cho hay gia đình chị gầy dựng khu vườn và lấy đó làm tài sản và kế sinh nhai suốt 18 năm qua, nhưng chỉ một đêm tới sáng, khu vườn nhà chị bị san phẳng. Đã 8 tháng trôi qua, nhưng gia đình chị vẫn chưa được bồi thường một đồng nào từ chủ trang trại, khiến cuộc sống gia đình chị khó khăn, kiệt quệ.

Công an đang điều tra, giám định thiệt hại, chưa có kết luận

Trả lời báo chí trong hội nghị cung cấp thông tin kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm diễn ra hôm 3.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngay sau khi vụ vỡ hồ chứa xảy ra, Cơ quan CSĐT đã tiếp cận hiện trường để khám nghiệm. Sau đó công an đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" để điều tra.

Tại thời điểm công an khám nghiệm hiện trường, chủ trang trại là Công ty TNHH thương mại Trang trại Việt "không cung cấp được hồ sơ khảo sát, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công".

Vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai làm cháu bé 13 tuổi tử vong ẢNH: H.LINH

Cơ quan điều tra cho rằng, để kết luận chính xác, khách quan, toàn diện, không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan sai, cần phải đánh giá, kết luận kỹ lưỡng trên cơ sở khoa học.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tích cực, khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời, đang phối hợp tích cực với cơ quan giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng, để sớm có kết luận nguyên nhân xảy ra vỡ đập chứa trên núi Tân Lai, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị thiệt hại.

Vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân thôn 2 ẢNH: H.LINH

Như Thanh Niên đã đưa tin, đêm 1.11.2025 có mưa lớn khiến một trong nhiều hồ chứa nước trên núi Tân Lai có dung tích khoảng 900.000 m3 vỡ trong đêm. Vỡ hồ kèm mưa lớn tạo thành trận lũ kinh hoàng đổ xuống thôn 2, xã Tuy Phong làm hàng chục ha đất, vườn trái cây của người dân bị san phẳng, đồng thời làm hư hại nhiều nhà cửa, tài sản khác của người dân. Nghiêm trọng hơn, dòng nước lũ đã cuốn trôi một bé gái 13 tuổi, đến sáng hôm sau mới tìm thấy thi thể.

Ngay sau khi vụ vỡ hồ xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và lãnh đạo các cơ quan của tỉnh đã đến tận hiện trường thăm hỏi, động viên người dân; đồng thời chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, từ đó đến nay người dân vẫn chưa nhận được đền bù thiệt hại nào từ sự cố trên.