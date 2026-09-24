Võ Minh Lâm ‘lên đèn’ mùa trung thu

Khi "có trăng" không hề "quên đèn"

Ngay từ tựa đề, ca khúc đã tạo một cách chơi chữ thú vị từ câu thành ngữ “Có trăng quên đèn”. “Có trăng lên đèn” gợi sự song hành giữa ánh trăng - vẻ đẹp của thiên nhiên và ánh đèn - hơi ấm do con người tạo nên. Trăng và đèn cùng hiện diện, tạo nên không khí đêm hội trung thu, đồng thời gợi nhắc về sự gắn kết gia đình, bạn bè và tình yêu với những giá trị thân thuộc.

Ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại, với giai điệu trong sáng, tươi vui phù hợp không khí lễ hội thiếu nhi. Những hồi trống lân mở đầu cùng tiếng trống “tùng rình” tạo nhịp điệu rộn ràng, kết hợp với âm thanh trẻ thơ, đưa người nghe vào không gian.trung thu quen thuộc.

Không chỉ dừng lại ở các món đồ chơi quen thuộc, MV còn khéo léo lồng ghép di sản sân khấu truyền thống vào câu chuyện thiếu nhi ẢNH: H.K

Trên nền giai điệu ấy, giọng hát của Võ Minh Lâm gợi lại những ký ức quen thuộc về trung thu: chờ cha mẹ mua bánh dẻo, bánh nướng, cùng trang hoàng nhà cửa hay làm lồng đèn giấy kiếng. Ca khúc vì thế không chỉ hướng đến khán giả nhỏ tuổi mà còn gợi những hồi ức tuổi thơ ở người nghe trưởng thành.

Sân khấu rối lung linh bản sắc Việt

Một điểm đáng chú ý của MV là cách xây dựng phần hình ảnh. Hoạt hình cắt giấy kết hợp thiết kế không gian 3D tạo nên bối cảnh mang dáng dấp một sân khấu rối. Cách xử lý này vừa gợi chất liệu thủ công truyền thống, vừa tạo không gian phù hợp với thế giới thiếu nhi.

Bảng màu được sử dụng khá rực rỡ nhưng thiên về những gam màu gần gũi, gợi liên tưởng đến tranh dân gian Việt Nam. Các loại lồng đèn quen thuộc như đèn ông sao, cá chép, đèn rồng, đèn lân, đèn chuột được đưa vào nhiều lớp cảnh.

Bên cạnh đó là hình ảnh những con vật thường xuất hiện trong truyện kể dân gian như cóc, gấu, hổ hay các nhân vật thần thoại cùng xuất hiện dưới ánh trăng. Các nhân vật người thật và hoạt hình được chuyển đổi qua lại, kết hợp với những chi tiết như hoa giấy, thuyền giấy chở lồng đèn trên dòng sông ánh sáng, tạo nên một thế giới mang màu sắc cổ tích.

Việc kết hợp chất liệu dân gian với kỹ thuật hoạt hình và không gian 3D giúp MV xây dựng một cách tiếp cận khác đối với hình ảnh trung thu, trong đó những biểu tượng quen thuộc được đặt trong bối cảnh thị giác hiện đại hơn.

Hình tượng ông "tiến sĩ giấy" được NSƯT Võ Minh Lâm hóa thân bằng bộ quan phục trang nhã, tạo nên một nhân vật dẫn chuyện đĩnh đạc mà gần gũi ẢNH: H.K

Đưa di sản vào câu chuyện trung thu

Không chỉ khai thác những món đồ chơi quen thuộc, MV còn đưa các chất liệu sân khấu truyền thống vào câu chuyện dành cho thiếu nhi. Hình ảnh người nghệ sĩ vẽ mặt tuồng, khoác trang phục cải lương, thực hiện những động tác và trình thức sân khấu đặc trưng được đặt trong thế giới của nghệ thuật tò he dân gian.

Đáng chú ý là hình tượng ông “tiến sĩ giấy” trong mâm cỗ trung thu, gắn với ước vọng hiếu học của người Việt. NSƯT Võ Minh Lâm hóa thân thành nhân vật trong bộ quan phục, giữ vai trò dẫn chuyện với vẻ ngoài trang trọng nhưng gần gũi. Sự tham gia của các diễn viên nhí An Nguyên, An Nhiên, Gia Phúc, Anh Minh, Tuệ Minh và Vy Kỳ mang đến màu sắc trẻ trung cho MV.

Từ không gian hiện đại, câu chuyện chuyển về bối cảnh đình làng và những hình ảnh gắn với ký ức trung thu. Có trăng lên đèn vì thế không chỉ là một ca khúc dành cho thiếu nhi mà còn cho thấy cách những chất liệu văn hóa truyền thống có thể được đưa vào một sản phẩm âm nhạc, hình ảnh dành cho khán giả hôm nay.



