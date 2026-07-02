Vợ 'ông trùm' báo ốm, tòa hoãn xử và sẽ tới bệnh viện để xác minh

Sáng 2.7, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Trần Thị Huệ, quản lý Công ty Herbitech, về 2 tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Hầu tòa còn có chồng của Huệ là Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech, bị truy tố cùng về 2 tội danh và thêm tội "rửa tiền".

Các bị cáo trong vụ sản xuất thực phẩm chức năng giả ẢNH: PHÚC BÌNH

Tại phần thủ tục phát sinh việc bị cáo Huệ xin hoãn vì đang nhập viện điều trị nội trú. Một bị cáo khác cũng có đơn xin xét xử vắng mặt do vừa sinh con.

Sau khi hội ý, hội đồng xét xử chấp thuận sự vắng mặt của bị cáo vừa sinh con. Với bị cáo Huệ, hội đồng xét xử đánh giá là một trong những bị cáo đầu vụ, đây là lần mở phiên tòa đầu tiên nên chấp nhận đơn xin hoãn.

Tuy nhiên, tòa cho biết sẽ cử người đi xác minh việc Huệ điều trị tại viện nhằm xác thực tình trạng sức khỏe của bị cáo. Nếu không đúng sự thật, tòa sẽ cân nhắc áp dụng biện pháp ngăn chặn với Huệ (hiện bị cáo đang được tại ngoại).

Phiên tòa xét xử vụ thực phẩm chức năng giả dự kiến mở lại ngày 10.7 tới.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Herbitech có trụ sở tại Hà Nội, chuyên gia công, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Để tăng lợi nhuận và tính cạnh tranh, Khiêm chỉ đạo vợ điều chỉnh công thức sản xuất các sản phẩm dạng siro, cốm, viên nang, viên nén, bằng cách bớt thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ đã đăng ký công bố.

Khiêm còn chỉ đạo lập và ký khống hồ sơ định mức kỹ thuật, phiếu xuất kho, nhập kho, phiếu kiểm nghiệm… hòng che giấu sai phạm và đối phó với cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn trên, Công ty Herbitech sản xuất 67 loại thực phẩm chức năng giả, tổng số hơn 12,9 triệu đơn vị (lọ/chai/hộp/gói); bán cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỉ đồng, thu lời bất chính gần 1,4 tỉ đồng.

Công an lấy lời khai với Phạm Vũ Khiêm ẢNH: CAND

Kết quả điều tra cũng cho thấy, từ năm 2018 - 2024, Herbitech có tổng doanh thu bán hàng thực tế hơn 335 tỉ đồng, nhưng chỉ kê khai hơn 145 tỉ đồng, bỏ ngoài sổ sách hơn 190 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 53 tỉ đồng (sau khi trừ phần doanh thu hàng giả).

Để hợp thức nguồn tiền bất chính, Khiêm tiếp tục chỉ đạo vợ thành lập Công ty CP dược phẩm Herbitech. Công ty này sử dụng hơn 12 tỉ đồng có được từ hành vi phạm tội, ký hợp đồng thuê gần 5.000 m2 đất xây dựng nhà máy.

Ngoài vợ chồng Khiêm, viện kiểm sát còn truy tố 17 người khác là nhân viên, cựu nhân viên Công ty Herbitech, về một trong hai tội vi phạm kế toán hoặc sản xuất hàng giả.

Các bị cáo và người liên quan đã nộp khắc phục tổng số hơn 8 tỉ đồng. Riêng vợ chồng Khiêm bị kê biên 2 căn chung cư tại Hà Nội.

Đáng chú ý, theo viện kiểm sát, một phần nguyên nhân khiến sai phạm của Herbitech diễn ra trong thời gian dài là do Bộ Y tế, Bộ Tài chính, thanh tra, quản lý thị trường… đã không phát hiện và xử lý kịp thời. Cơ quan công tố kiến nghị tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực này.