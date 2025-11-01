Vỏ sầu riêng bỏ đi được 'hồi sinh' thành thức ăn nuôi vịt

Dự án biến vỏ sầu riêng thành thức ăn chăn nuôi này được ra đời bởi 4 thành viên, đứng đầu là Võ Trần Anh Huy, sinh viên Trường đại học Công Thương TP.HCM.

Vỏ sầu riêng không chỉ là rác

Anh Huy chia sẻ, sầu riêng được mệnh danh là "vua của các loại trái cây", nhưng phần vỏ sầu riêng chiếm đến hơn 30% trọng lượng quả lại gần như không có giá trị kinh tế. Ở các vùng trồng sầu riêng ở miền Tây, mỗi mùa thu hoạch, hàng tấn vỏ sầu riêng bị chất đống, thải bỏ ven đường hoặc đốt bỏ, vừa gây ô nhiễm môi trường vừa lãng phí nguồn phụ phẩm nông nghiệp dồi dào.

Chính từ thực tế đó, 4 sinh viên lhoa Công nghệ Hóa học, Trường đại học Công Thương TP.HCM đã lập nhóm nghiên cứu và phát triển dự án có tên BTE04 – dòng thức ăn chăn nuôi từ bột vỏ sầu riêng lên men tự nhiên. Dự án hướng đến mục tiêu tận dụng nguồn phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi để tạo ra sản phẩm chăn nuôi bền vững, trước mắt phục vụ cho việc nuôi vịt thịt, và trong tương lai sẽ mở rộng sang nhiều loại vật nuôi khác.

Nhóm dự án có tên BTE04 xuất sắc giành giải nhất với ý tưởng biến vỏ sầu riêng thành thức ăn chăn nuôi hỗ trợ những người nông dân ẢNH: THÁI HÒA

Việc này được Huy và các bạn ấp ủ, nghiên cứu từ tháng 6.2023, sau 2 năm thử nghiệm từ thực tế và hoàn thiện, nhóm đã cho ra đời sản phẩm thức ăn chăn nuôi lên men tự nhiên từ vỏ sầu riêng.

Theo Võ Trần Anh Huy, sản phẩm được lên men từ bột vỏ sầu riêng phối hợp cùng các nguồn nguyên liệu địa phương như bột cá, bột bắp, cám gạo.... Quy trình lên men tự nhiên giúp bổ sung vi sinh có lợi, đồng thời loại bỏ độc tố tồn dư, tạo nên nguồn thức ăn sạch, an toàn và thân thiện với môi trường.

"Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm trên đàn vịt thật. Kết quả cho thấy những con vịt được ăn thức ăn của nhóm có thịt chắc, khung xương cứng cáp và sức đề kháng tốt hơn", Huy chia sẻ.

Để hoàn thiện sản phẩm, nhóm của Huy phải trải qua không ít khó khăn từ việc tìm nguồn nguyên liệu sạch, xử lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, cho đến duy trì tỷ lệ lên men ổn định.

Anh Huy nói rằng, khó khăn lớn nhất xuất phát ngay từ giai đoạn đầu, khi ý tưởng còn mới sơ khai. "Chúng em phải tự tìm hiểu, thu thập các mẫu vỏ sầu riêng đạt chất lượng nhất, đồng thời xử lý lượng thuốc kháng sinh còn tồn dư. Quá trình thử nghiệm cũng không tránh khỏi sai sót, nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, nhóm luôn tìm ra cách tháo gỡ và hoàn thiện dần sản phẩm," Huy chia sẻ.

Mỗi lần thử nghiệm thất bại, nhóm lại ghi chép, điều chỉnh quy trình và làm lại từ đầu. Theo Huy, điều đặc biệt của nhóm là luôn áp dụng tư duy mở, sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kết quả thử nghiệm để học hỏi thêm từ người khác. Nhờ vậy, dự án ngày càng được hoàn thiện và tiến gần hơn tới thực tế sản xuất.

Nhóm sinh viên nhận được đánh giá cao vì ý tưởng có tính ứng dụng thực tiễn cao trong nông nghiệp ẢNH: THÁI HÒA

Với giá thành trung bình 10.000 – 20.000 đồng/kg, sản phẩm giúp giảm 10 – 15% chi phí xử lý chất thải, đồng thời tăng 30% lợi nhuận cho người chăn nuôi. Hiện nhóm đang mở rộng thử nghiệm với heo rừng, gà thịt và cút trứng, hướng tới đa dạng hóa đối tượng vật nuôi trong tương lai.

Sản phẩm mang tính tuần hoàn, nông nghiệp xanh

Tại cuộc thi khởi nghiệp HUIT Startup năm 2025, dự án BTE04 đã xuất sắc giành giải nhất, được đánh giá cao về tính thực tiễn, khả năng ứng dụng và định hướng phát triển bền vững.

Ông Huỳnh Thanh Vạn, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn - Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam, Trưởng ban giám khảo của cuộc thi nhận xét: "Dự án của các bạn về ứng dụng thức ăn mang tính tuần hoàn, nông nghiệp xanh, đặc biệt còn hỗ trợ người nông dân. Đó là một điều rất tốt. Bởi vì dự án này rất khả thi và dễ triển khai trong thực tế. Tôi thấy đây là một trong những dự án có sự đổi mới rõ rệt, biết tận dụng công nghệ để phục vụ nông nghiệp và người nông dân".

Bên cạnh đó, ông Vạn cũng cho rằng các dự án của sinh viên cần chú trọng hơn đến quản trị rủi ro và tài chính, nên kiên trì theo đuổi dự án đến cùng, đồng thời theo sát sự hướng dẫn từ thầy cô để có thể triển khai hiệu quả trong thực tế.

Một số sản phẩm khởi nghiệp khác của sinh viên tham gia cuộc thi ẢNH: THÁI HÒA

Ông Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần DH Foods cũng đánh giá cao về chất lượng của các dự án trong cuộc thi năm nay, khi các ý tưởng ngày càng hoàn thiện và có tính thương mại hóa cao. Các sản phẩm vừa mang tính đột phá, vừa hỗ trợ người lao động và thân thiện với môi trường, đúng với tinh thần đổi mới sáng tạo xanh của thời đại. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh học đại học là môi trường quan trọng trong hành trình khởi nghiệp, nơi có sự đồng hành của thầy cô và nhiều cơ hội kết nối giúp sinh viên hiện thực hóa ý tưởng thành sản phẩm khả thi.