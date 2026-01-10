Võ sĩ bất bại Việt Nam tranh đai vô địch với cao thủ Trung Quốc

Kiều Duy Quân so tài võ sĩ Trung Quốc

Sự kiện võ thuật Grand SF: Warriors EP05 diễn ra tại khu nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram (xã Hồ Tràm - TP.HCM) với tổng cộng 7 trận đấu, quy tụ những võ sĩ đến từ nhiều quốc gia có nền kick-boxing và muay phát triển như Trung Quốc, Úc, Ba Lan, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines… Đặc biệt trong số này, có đến 5 trận đấu góp mặt các võ sĩ Việt Nam tài năng, giàu thành tích.

Tâm điểm của sự kiện là màn tranh đai vô địch giữa Kiều Duy Quân và võ sĩ người Trung Quốc Ma Lei ở hạng cân 75 kg nam. Duy Quân là gương mặt nổi bật đã ghi dấu ấn với nhiều chiến thắng trước đối thủ quốc tế tại các sự kiện võ thuật quy mô lớn tổ chức ở Việt Nam.

Kiều Duy Quân tranh đai vô địch với võ sĩ Trung Quốc - Ma Lei ẢNH: BTC

Tốc độ linh hoạt, phản công sắc bén và có khả năng chớp thời cơ kết thúc trận đấu giúp Duy Quân đang sở hữu chuỗi 5 trận toàn thắng tại đấu trường chuyên nghiệp. Trong khi đó, Ma Lei là võ sĩ giàu thành tích khi đã thượng đài 70 trận, trong đó 35 chiến thắng.

Mở màn cho sự kiện, Huỳnh Văn Tuấn (hạng cân 57 kg) chạm trán một tay đấm người Trung Quốc khác là Chen Ahao. Đây là màn so tài giữa kinh nghiệm và đẳng cấp, khi Văn Tuấn (27 tuổi) sở hữu bảng thành tích đồ sộ với chức vô địch châu Á, SEA Games cũng như 8 lần vô địch quốc gia. Phía bên kia, Chen Ahao ở tuổi 19 đã có 14 chiến thắng sau 28 lần thượng đài.

Bên cạnh đó, võ sĩ vừa đoạt HCB SEA Games 33 tại Thái Lan vừa qua là Trần Ngọc Mẫn (63kg) gặp Li He (Trung Quốc).

Nhà vô địch SEA Games Việt Nam đụng độ cao thủ

Ở hạng cân 53 kg nữ thi đấu theo thể thức muay, á quân châu Á và nhà vô địch SEA Games Triệu Thị Phương Thùy sẽ đối đầu nữ võ sĩ đến từ Thái Lan Wirunpat Kanokwan. Đây là trận đấu mà Phương Thùy bị đánh giá thấp hơn, khi đại diện Thái Lan hiện sở hữu 80 chiến thắng sau hơn 150 lần thượng đài.

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch SEA Games 33 Nguyễn Thị Chiều (57 kg) hứa hẹn sẽ gặp phải thử thách lớn khi đối đầu với tay đấm người Ba Lan Lisowska Karolina.

Ở 2 trận đấu còn lại là những màn so tài giữa các tay đấm kỳ cựu: Lampacan Kerwin (Philippines) gặp Jeon Hyeok-jin (Hàn Quốc), còn Carter Lawrance (Úc) chạm trán Kim Hyun-jun (Hàn Quốc).