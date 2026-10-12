Võ sĩ trẻ giành HCV thế giới sau gần 15 năm theo đuổi võ thuật

Giành HCV trên đấu trường thế giới

Sau gần 15 năm gắn bó với võ thuật, chàng trai quê Hoài Ân đã chinh phục cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi giành HCV hạng cân 54 - 57 kg tại giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Ý 2026, diễn ra từ ngày 30.9 đến 5.10 tại Ý. Trong trận chung kết, anh vượt qua võ sĩ đến từ Pháp để bước lên bục cao nhất thế giới.

VĐV Nguyễn Văn Tiện trong khoảnh khắc giành HCV tại giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam 2026 ở Ý ẢNH: C.T.V

Nhớ lại khoảnh khắc chiến thắng, Tiện xúc động chia sẻ: "Mình vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi giành được tấm HCV này. Đầu tiên, mình cảm thấy tự hào về những nỗ lực của bản thân sau bao năm cố gắng. Sau đó, mình nghĩ đến ba mẹ, không biết ba mẹ sẽ vui mừng như thế nào khi nghe tin mình đạt được thành tích này. Và mình cũng nghĩ đến các thầy, sư phụ, những người đã dìu dắt, chỉ bảo, tạo nên mình của ngày hôm nay".

Với Tiện, tấm HCV là thành quả sau nhiều năm miệt mài tập luyện, những lần đối mặt với chấn thương và nỗ lực vượt qua mệt mỏi. Thành tích ấy cũng là niềm vui của gia đình và những người thầy đã dìu dắt anh từ những ngày đầu học võ.

VĐV Nguyễn Văn Tiện (đứng giữa) rạng rỡ trong ngày trở về sau khi giành HCV tại giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam 2026 ở Ý ẢNH: TRÚC QUỲNH

Gần 15 năm bền bỉ với đam mê võ thuật

Sinh ra trong một gia đình làm nông ở thôn Ân Đức (xã Hoài Ân, Gia Lai), Nguyễn Văn Tiện bén duyên với võ thuật từ năm học lớp 4, khi bắt đầu tập luyện tại võ đường Trần Quý Ba. Sáu năm gắn bó với võ đường quê nhà giúp anh xây dựng nền tảng kỹ thuật, thể lực và tính kỷ luật, đồng thời nuôi dưỡng niềm đam mê với võ cổ truyền.

VĐV Nguyễn Văn Tiện (bên phải) cùng sư phụ Trần Quý Ba ẢNH: TRÚC QUỲNH

Nhớ lại những ngày đầu học võ, Tiện vẫn nhớ lời căn dặn của thầy Ba về việc phải kiên trì tập đi tập lại từng động tác để thuần thục kỹ thuật. Bài học giản dị ấy theo anh suốt hành trình theo đuổi võ thuật, từ những buổi tập đầu tiên đến khi trở thành VĐV của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định và được đào tạo chuyên sâu để phát triển năng khiếu.

Con đường ấy không chỉ có đam mê và những chiến thắng, mà còn là quá trình rèn luyện bền bỉ với cường độ cao, chế độ kiểm soát cân nặng nghiêm ngặt và kỷ luật thi đấu. Tiện từng bị chấn thương lưng nghiêm trọng, phải điều trị hơn 6 tháng, trong khi đầu gối cũng nhiều lần gặp vấn đề. Những trở ngại ấy khiến hành trình theo đuổi võ thuật thêm gian nan, nhưng anh vẫn kiên trì phục hồi, trở lại sàn tập và tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới.

Mong trở về truyền lửa cho thế hệ trẻ

Sau dấu mốc tại giải thế giới, Tiện tiếp tục hướng đến những mục tiêu mới. Trước mắt, anh chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 14.11 đến 12.12 tại TP.HCM.

Bên cạnh khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới, võ sĩ trẻ còn ấp ủ dự định trở về quê hương, mở một câu lạc bộ võ thuật.

"Sau này, mình mong muốn được trở về quê hương Hoài Ân, mở một câu lạc bộ võ thuật để mọi người có cơ hội tập luyện, rèn sức khỏe và cùng gìn giữ võ cổ truyền Bình Định. Mình cũng muốn tạo điều kiện cho các em nhỏ được tiếp cận, học tập và nuôi dưỡng niềm đam mê với võ cổ truyền, góp phần đưa tinh hoa võ thuật quê hương vươn xa hơn nữa", Tiện chia sẻ.

VĐV Nguyễn Văn Tiện (bên phải) mong muốn trở về quê hương Hoài Ân, mở câu lạc bộ võ thuật, góp phần gìn giữ và phát huy võ cổ truyền Bình Định ẢNH: TRÚC QUỲNH

Gia Lai đóng góp 10 HCV tại giải thế giới Trong khuôn khổ giải vô địch trẻ và vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Ý 2026, các VĐV Việt Nam giành 30 HCV, 1 HCB, đứng đầu bảng thành tích ở giải vô địch thế giới. VĐV Nguyễn Văn Tiện (ngoài cùng bên trái) cùng các HLV và đồng đội trong đội tuyển Việt Nam tại giải đấu quốc tế ẢNH: C.T.V Tỉnh Gia Lai tham gia giải với 10 VĐV, đóng góp 10 HCV, gồm 7 HCV quyền thuật và 3 HCV đối kháng.



