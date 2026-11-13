Với mã GDA, Tôn Đông Á chính thức niêm yết 149 triệu cổ phiếu trên HOSE

Sáng 12.11 tại TP.HCM, Công ty CP Tôn Đông Á (mã GDA) đã đón nhận quyết định niêm yết từ lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và chính thức đưa lên sàn 149 triệu cổ phiếu. Ngay phiên mở cửa, cổ phiếu GDA giao dịch tại vùng 12.600 đồng/cổ phiếu, tăng thêm 600 đồng, tương ứng vốn hóa đạt hơn 1.878,6 tỉ đồng - dấu mốc sự xuất hiện trên thị trường chứng khoán và mở ra giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐQT Tôn Đông Á Nguyễn Thanh Trung (thứ 5 bên trái qua) đánh cồng khai trương giao dịch chính thức mã GDA tại HOSE sáng 12.11 ẢNH: LÊ VŨ HẢI

Thành lập năm 1998, Tôn Đông Á đang sở hữu hai nhà máy tại Thủ Dầu Một và Sóng Thần 1 có tổng công suất tôn 800.000 tấn/năm. Sản phẩm được phân phối qua hơn 1.700 đại lý trong nước và xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều thị trường yêu cầu tiêu chuẩn cao như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu.



Tôn Đông Á xây dựng nhà máy tại Indonesia, mở rộng sự hiện diện tại Đông Nam Á

Với nền tảng sản xuất và thị trường xây dựng cùng bề dày kinh nghiệm, Tôn Đông Á đang bước vào chu kỳ đầu tư mới, khi các nhà máy hiện hữu vận hành ở mức công suất cao. Định hướng của doanh nghiệp không chỉ là gia tăng sản lượng, mà còn chuyển dịch sang các dòng thép chất lượng cao, chuyên biệt.

Quý 1 năm 2026, Tôn Đông Á đã đưa vào vận hành nhà máy sản xuất thép ống tại KCN Phú Mỹ 1, công suất 60.000 tấn/năm. Tháng 6.2026, doanh nghiệp khởi công Nhà máy số 4 ở Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, tổng công suất thiết kế 1,2 triệu tấn/năm, dự kiến vận hành từ năm 2027, công suất 300.000 tấn/năm. Các dự án mới luôn hướng đến sản phẩm thép chất lượng cao phục vụ lĩnh vực thiết bị gia dụng, nội thất, công nghiệp ô tô và hạ tầng…, những phân khúc yêu cầu kỹ thuật khắt khe, nâng cao giá trị gia tăng.

(Từ trên xuống): Chủ tịch HĐQT Tôn Đông Á Nguyễn Thanh Trung phát biểu, thực hiện các nghi thức niêm yết mã GDA trên sàn chứng khoán TP.HCM và nhận quyết định niêm yết từ lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) ẢNH: LÊ VŨ HẢI

Theo định hướng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Tôn Đông Á dự kiến đầu tư khoảng 3.000 - 3.500 tỉ đồng chỉ trong giai đoạn 2026 - 2030, được tập trung vào thép cán nguội và thép mạ nhằm nâng cao năng lực sản xuất, hoàn thiện danh mục sản phẩm và tăng sức cạnh tranh. Cùng với các dự án trong nước, doanh nghiệp tiếp tục triển khai nhà máy tại Indonesia, dự kiến có sản phẩm đầu tiên vào quý 2 năm 2027, qua đó mở rộng hiện diện tại Đông Nam Á và đa dạng hóa thị trường.

Nếu như năm 2026 là giai đoạn Tôn Đông Á tập trung nguồn lực đầu tư, chuẩn bị năng lực sản xuất, thì từ năm 2027, khi các dự án lần lượt vận hành, công suất mới từng bước được khai thác, sẽ tạo gia tăng doanh thu và đóng góp vào lợi nhuận.

Phát triển bền vững, nền tảng hướng tới tương lai

Triển vọng của Tôn Đông Á còn được "tiếp sức" bởi nhu cầu thép trong nước, cùng động lực giải ngân đầu tư công, sự phục hồi của thị trường bất động sản và dòng vốn FDI vào lĩnh vực sản xuất, khu công nghiệp. Nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông, logistics, cảng biển và nhà xưởng công nghiệp cũng mở ra cơ hội lớn cho sản phẩm tôn mạ, thép ống.

Thị trường quốc tế, nhu cầu thép Đông Nam Á được kỳ vọng tăng trưởng nhờ dòng vốn FDI dịch chuyển vào sản xuất. Trước hoạt động xuất khẩu đối mặt với nhiều thách thức từ xu hướng bảo hộ thương mại, cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu và áp lực cạnh tranh từ thép giá thấp của Trung Quốc, trong bối cảnh sản xuất thép chất lượng cao, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải ngày càng trở thành yếu tố định hình năng lực cạnh tranh, Tôn Đông Á xác định thép và tôn mạ tiếp tục là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đồng thời từng bước mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực tiềm năng khác, trong đó có bất động sản thông qua các công ty con.

(Từ trên xuống): Lãnh đạo Tôn Đông Á khởi công xây dựng nhà máy tại Indonesia, Sản phẩm uy tín, chất lượng của Tôn Đông Á được xuất xưởng và Quang cảnh lễ khởi công Đông Á - Phú Mỹ ẢNH: Á ĐÔNG

Cùng với lời cảm ơn lãnh đạo HOSE chính thức chấp thuận niêm yết cổ phiếu GDA, Chủ tịch HĐQT Tôn Đông Á Nguyễn Thanh Trung cho biết, trong suốt quá trình hoạt động công ty luôn nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, đối tác và sự đồng hành, tin tưởng của các nhà đầu tư. Sự kiện hôm nay đánh dấu cột mốc quan trọng trong gần 3 thập kỷ xây dựng và phát triển doanh nghiệp.



Theo ông Nguyễn Thanh Trung, việc niêm yết trên HOSE không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận thị trường vốn, mở rộng kết nối với cộng đồng đầu tư mà còn góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế và uy tín thương hiệu Tôn Đông Á. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ lãnh đạo, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực quản trị, minh bạch và hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới.

Thời gian tới Tôn Đông Á tiếp tục kiên định với định hướng phát triển bền vững, lấy chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và giá trị gia tăng cho cổ đông làm trọng tâm; đồng thời không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa thương hiệu Tôn Đông Á vươn ra ra thế giới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành thép Việt Nam.

Tôn Đông Á tiếp tục được vinh danh tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 ẢNH: Á ĐÔNG

Niềm hạnh phúc và ngập tràn của Ban lãnh đạo và nhân viên Tôn Đông Á tại HOSE ẢNH: QUỲNH TRÂN

Ngày mai luôn bắt đầu từ hôm nay. Vì vậy hiệu quả vận hành từ các dự án hai năm 2026 - 2027 sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng hiện thực hóa triển vọng tăng trưởng của Tôn Đông Á. Xa hơn nữa, quá trình đầu tư công nghệ và phát triển bền vững hiện nay cũng được kỳ vọng làm nền tảng vững chắc để nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt, tạo dựng giá trị dài hạn cho cổ đông và cộng đồng từ mã GDA.

