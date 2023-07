Volkswagen Tiguan Allspace đời mới giảm giá 400 triệu đồng tại Việt Nam

Câu chuyện ô tô giảm giá tại thị trường Việt Nam không còn quá lạ lẫm, tuy nhiên những gì đang diễn ra với chiếc Volkswagen Tiguan Allspace ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Cách đây vài tháng, hãng xe Đức giảm giá mạnh cho Tiguan Allspace đời cũ tồn kho, đến nay tới lượt xe đời mới (bản nâng cấp 2023) cũng được giảm giá, lên tới 400 triệu đồng.



Cụ thể, đại lý Volkswagen hiện đang chào bán Tiguan Allspace 2023 với giá chỉ từ 1,599 tỉ đồng. Những xe có màu ngoại thất hút khách như trắng và xanh có giá 1,649 tỉ đồng. Trước đó, xe có giá công bố lần lượt 1,999 và 2,049 tỉ đồng, tùy từng màu xe. Như vậy, giá xe đã giảm tới 400 triệu đồng, chưa kể có thể có nhiều quà tặng đi kèm khác khi ký hợp đồng mua xe.

Volkswagen Tiguan Allspace 2023 hiện đang giảm giá, xuống còn 1,599 tỉ đồng

Giá bán mới của Volkswagen Tiguan Allspace thậm chí khiến xe Đức rẻ hơn cả xe Hàn - Kia Sorento phiên bản Plug-in Hybrid. Mức giảm sâu cho thấy, tình hình khó khăn của hãng xe Đức hiện tại, các dòng xe có mức giá xấp xỉ 2 tỉ đồng rất khó tiêu thụ trong bối cảnh thị trường Việt Nam hiện nay.



Dù vậy, động thái giảm giá của Volkswagen Tiguan Allspace cũng nhằm đối phó với tình hình đối thủ BMW X3 chuyển sang lắp ráp trong nước lại sở hữu mức giá quá hấp dẫn, chỉ từ 1,659 tỉ đồng, thấp hơn nhiều so với mức giá công bố của Volkswagen Tiguan Allspace. Khi khách Việt phải lựa chọn giữa mẫu xe này với BMW X3, cán cân rõ ràng nghiêng về mẫu xe mang thương hiệu Đức do THACO AUTO lắp ráp trong nước, dù có ít chỗ ngồi hơn.

Bước sang bản nâng cấp mới, Volkswagen Tiguan Allspace không thay đổi quá nhiều so với bản cũ. Động cơ trên xe vẫn là loại 2.0L tăng áp có công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4Motion.

Mức giảm giá lên tới 400 triệu đồng chưa từng có đối với dòng xe Volkswagen Tiguan Allspace

So với các mẫu xe trong phân khúc hạng D mang thương hiệu Hàn Quốc như Hyundai Santa Fe hay Kia Sorento thì công nghệ an toàn trên Volkswagen Tiguan Allspace có phần yếu thế hơn. Mẫu xe Đức chỉ trang bị một số tính năng nổi bật như camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động... chứ không có những tính năng an toàn tiên tiến.



Xe Đức Volkswagen Tiguan Allspace tại Việt Nam hiện nay tuy là bản nâng cấp 2023 nhưng sản xuất năm 2022. Đây là lý do hãng xe Đức đang tìm cách thanh lý hết lô hàng này càng sớm càng tốt, tránh để qua năm sau sẽ thành hàng tồn kho, thời điểm tốt để những người ưa chuộng dòng xe này có thể quyết đoán hơn trong việc mua xe, tuy nhiên có thể khiến giá bán xe cũ của Tiguan Allspace "rớt" sâu hơn nữa trong thời gian tới.