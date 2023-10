Volkswagen Tiguan Allspace giảm giá 'kỷ lục' 500 triệu đồng

Các đại lý đang đồng loạt chào bán Volkswagen Tiguan Allspace 2023 với mức giá chỉ 1,499 tỉ đồng. Với mức giá mới, có thể thấy hiện tại chiếc SUV 5+2 đã giảm tới 500 triệu đồng so với mức giá niêm yết hồi cuối năm 2022. Đây không phải là đợt giảm giá đầu tiên của dòng xe này, trước đó các đại lý cũng đã mạnh tay khuyến mãi tới 400 triệu đồng.



Sau khi giảm giá, Volkswagen Tiguan Allspace tiệm cận giá bán của Skodia Kodiaq, mẫu xe "anh em" dùng chung khung gầm, động cơ ở thị trường châu Âu. Đồng thời cạnh tranh với nhóm xe phổ thông như Kia Sorento, Hyundai Santa Fe hay Mazda CX-8.

Volkswagen Tiguan Allspace được giảm giá chỉ còn 1,499 tỉ đồng

Có thể thấy mẫu xe mới Skoda Kodiaq ngay sau khi được đưa về nước đã có tác động mạnh mẽ tới Volkswagen Tiguan Allspace. Cả hai mẫu xe đều dùng chung hệ khung gầm và động cơ tăng áp TSI 2.0 lít, 4 xy-lanh, sản sinh công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm. Hộp số ly hợp kép 7 cấp DSG và hệ dẫn động bốn bánh.



Tiguan Allspace có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.701 x 1.839 x 1.674 mm, chiều dài cơ sở 2.787 mm và khoảng sáng gầm 201 mm. Thể tích khoang hành lý 1.775 lít khi gập hai hàng ghế sau.

Ngoại hình nổi bật với đèn pha ma trận LED IQ.Lights với 24 bóng đèn LED mỗi module cho phép chiếu sáng một vùng tùy ý trên đường đồng thời tránh làm người phía đối diện chói mắt. Đèn hậu cũng có thiết kế mới.

Giảm tới 500 triệu đồng cho xe mới, các mẫu Tiguan Allspace đã qua sử dụng sẽ rớt giá "thảm"

Bên trong trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số và dàn nút bấm cảm ứng dày đặc hơn, cụm điều khiển trung tâm và vô-lăng. Màn hình trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Điều hòa tự động 3 vùng.



Trang bị an toàn ở mức vừa phải với cân bằng điện tử, cảm biến va chạm, ga tự động, giới hạn tốc độ, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ đỗ xe tự động, cảnh báo mất tập trung, nhắc nhở đánh lái hay hỗ trợ lên và xuống dốc. So với các mẫu xe Hàn như Santa Fe hay Sorento thì công nghệ an toàn trên Tiguan yếu thế hơn vì không có những tính năng an toàn nâng cao (ADAS).

Sau khi hạ giá còn 1,499 tỉ đồng, Volkswagen Tiguan Allspace không còn được xem là một mẫu xe sang, chỉ cạnh tranh với các mẫu xe phổ thông hay chính "người anh em" Skoda Kodiaq tại Việt Nam. Mức giá mới sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ tới giá bán lại của Tiguan Allspace đã qua sử dụng tại Việt Nam.