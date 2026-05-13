Thế giới

Vòm Vàng của ông Trump đội giá đến 1.200 tỉ USD

Thụy Miên
13/05/2026 10:23 GMT+7

Hệ thống phòng thủ tên lửa 'Vòm Vàng' của Tổng thống Donald Trump ước tính sẽ mất khoảng 1.200 tỉ USD để phát triển, lắp đặt và đưa vào hoạt động trong hơn 2 thập niên.

Dự án "Vòm Vàng" được thiết kế để bao trùm toàn bộ lãnh thổ Mỹ, nhằm ứng phó các mối đe dọa trên không, bao gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Không lâu sau khi quay lại Nhà Trắng cho nhiệm kỳ 2, Tổng thống Trump trình bày kế hoạch trên, vốn cần khoản đầu tư ban đầu 25 tỉ USD, và tổng chi phí cuối cùng dự kiến vào khoảng 175 tỉ USD.

Tuy nhiên, con số ước tính do Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) đưa ra lên đến 1.200 tỉ USD.

Chỉ tính riêng chi phí mua sắm cho Vòm Vàng đã vượt 1.000 tỉ USD, bao gồm các lớp tên lửa đánh chặn và hệ thống cảnh báo, dò tìm tên lửa đặt trên quỹ đạo trái đất.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jeff Merkley, người yêu cầu báo cáo của văn phòng trên, hôm 12.5 gọi chương trình Vòm Vàng của Tổng thống Trump chẳng khác nào một khoản ưu đãi khổng lồ cho giới nhà thầu quân sự Mỹ, trong khi toàn bộ chi phí do dân Mỹ gánh chịu.

Đến nay vẫn còn nhiều hoài nghi về khả năng Mỹ có thể triển khai một hệ thống phòng thủ toàn diện để bao trùm toàn bộ lãnh thổ nước này.

Trong khi đó, giới chức cảnh báo rằng những hệ thống hiện có thể không còn theo kịp các dòng vũ khí ngày càng tinh vi hơn của các đối thủ.

Báo cáo mới của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cũng tính toán được rằng hệ thống phòng thủ của Mỹ có thể bị quá tải trong trường hợp Nga hoặc Trung Quốc phát động cuộc tấn công toàn diện nhằm vào lãnh thổ Mỹ.

