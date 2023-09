Vòng loại giải U.21 quốc gia 2023: Nợ cũ ở bảng D có khó đòi?

Trong 10 trận đấu lượt thứ 2 giải bóng đá U.21 quốc gia 2023 vào chiều 5.9, nóng bỏng nhất sẽ là bảng D diễn ra trên sân Trung tâm TDTT Thành Long (TP.HCM). Trận đấu giữa đội U.21 Long An và Tiền Giang (13 giờ 30), trận giữa U.21 TP.HCM và Đồng Tháp (15 giờ 30) dự báo sẽ rất hấp dẫn. Cả đội Long An lẫn đội TP.HCM đều từng gục ngã trước đối thủ của mình ở vòng loại giải U.19 năm 2023 trên sân Tiền Giang và trước đó là giải U.21 quốc gia năm 2022 trên sân Bến Tre.



Pha giải vây của hậu vệ Long An trước sức ép của U.21 Đồng Tháp ở hiệp 2 Khả Hòa

Mới gần 5 tháng trước, Long An đang tràn trề hy vọng giành vé dự vòng chung kết giải U.19 tại Tây Ninh, khi bước vào trận cuối gặp Tiền Giang đã hết hy vọng. Đội bóng do HLV Lương Quốc Bảo dẫn dắt được xem là mạnh hơn nhiều so với đoàn quân sông Tiền. Khi đó An Giang, đội bóng đang tranh chấp với Long An gần như biết chắc sẽ hết cơ hội nên đã thu xếp lên đường về Long Xuyên (đội An Giang nghỉ lượt cuối). Vậy mà Long An cầm vàng lại để vàng rơi. Họ thi đấu trong trạng thái nôn nóng và tràn lên tấn công để lộ nhiều sơ hở để cho chủ nhà Tiền Giang ghi liền 2 bàn. Phải đến phút bù giờ Long An mới rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhưng thất bại đó đã gạch tên họ ra khỏi giải, trao vé đi vòng chung kết cho An Giang.

Tiền đạo Quốc Trung (14), mũi nhọn nguy hiểm của U.21 Long An Khả Hòa

Nguyễn Huy Chương, tác giả bàn rút ngắn tỷ số ở trận thua lịch sử đó, cùng các đồng đội khác như Võ Quốc Thắng, Nguyễn Như Ý, Hồ Thành Đạt, Nguyễn Công Tuyển, giờ vẫn có tên trong danh sách U.21 Long An tại giải U.21 năm nay. Đội bóng này vừa hòa Đồng Tháp ở trận ra quân. Đội hình của họ tự tin hơn khi có trong tay bộ khung sinh 2002, 2003 hỗ trợ như tiền đạo Nguyễn Quốc Trung, tiền vệ Nguyễn Quốc Lộc (tác giả bàn thắng vào lưới U.21 Đồng Tháp), hậu vệ Phan Hồ Khải và thủ môn Cao Trường Long.

Nguyễn Huy Chương (9) của Long An đột phá qua hàng thủ U.21 Đồng Tháp. Anh chính là người đã cùng U.19 Long An thất bại trước Tiền Giang, nên giờ sẽ đòi nợ Khả Hòa

Với đội hình cứng cáp hơn, U.21 Long An sẽ quyết tâm giành chiến thắng. Dù vậy HLV Lương Quốc Bảo cho biết, đội bóng của ông vẫn phải dè chừng. Vì hơn nửa đội hình của Tiền Giang vừa đá giải hạng nhì, như Thanh Phong, Minh Trí, Thanh Hoài, Duy Quang, thủ môn Thanh Nguyên nên kinh nghiệm trận mạc cũng khá tốt. Mặt khác Long An vừa trải qua bài học thấm thía khi dẫn Đồng Tháp lại để đánh mất 3 điểm ở phút 90+5 sau sự mất tập trung của hàng phòng ngự. Chính vì vậy ngoài việc nung nấu đòi nợ thì sự thận trọng với U.21 Long An vẫn không thừa.

Đội hình U.21 Long An Khả Hòa

Trong khi đó Đồng Tháp từng vượt qua đội TP.HCM (lúc đó lấy tên là Trường năng khiếu 3-1), thi đấu ở bảng Bến Tre tại giải U.21 quốc gia 2022. Chính thất bại đó khiến đội bóng TP.HCM mất cơ hội góp mặt ở VCK. Lần này đội TP.HCM đã được củng cố lại với HLV giàu kinh nghiệm Lư Đình Tuấn cùng với những trợ lý tài ba như Nguyễn Hồng Phẩm, Hoàng Hải Dương và đã có màn ra quân ấn tượng khi thắng đậm Cần Thơ 4-0.

HLV Lư Đình Tuấn nhắc nhở tiền vệ to cao Lê Cảnh Gia Huy (11) Khả Hòa

Đội hình U.21 TP.HCM với thể hình đẹp Khả Hòa

Đội hình do ông Tuấn "nhím" xây dựng có vẻ cân bằng với bộ ba trung vệ Duy Bảo - Hữu Trọng và Thanh Khánh chơi khá tự tin. Tuyến giữa do Lê Cảnh Gia Huy và Trung Hiếu quán xuyến cùng 2 cánh là Cảnh Nam và Mã Anh Hào phối hợp tấn công mạch lạc, chuyển trạng thái nhanh. Còn hàng trên với Bùi Văn Bình, Phạm Minh Kỳ và Trần Quốc Huy rất cơ động, chọn vị trí tốt và chịu khó dứt điểm.

Điểm mạnh khác của TP.HCM là thể hình đẹp, nhiều cầu thủ có chiều cao tốt. Nhưng điểm yếu là vẫn còn mất tập trung ở những tình huống cố định và khi bị áp sát thì xử lý còn lúng túng.

Tiền vệ to cao Mã Anh Hào (20) của TP.HCM đi bóng trước cầu thủ nhỏ con của Cần Thơ Khả Hòa

Hậu vệ Cảnh Nam (trái) chơi xông xáo, mang lại sức bật ở hành lang phải cho U.21 TP.HCM Khả Hòa

Đối đầu với đội bóng chủ nhà đầy tham vọng, lực lượng của Đồng Tháp được xem là cứng cáp hơn với rất nhiều cầu thủ từng dự U.19, U.21 trong 2-3 năm qua như Võ Công Minh, Đặng Văn Dương, Trần Long Hải, Tô Minh Nhựt, Lê Thanh Dinh, Lê Hoàng Khái, Nguyễn Minh Phương, thủ môn Phạm Thế Văn. Ở trận ra quân, Đồng Tháp suýt bị dội gáo nước lạnh vì cầm bóng nhiều nhưng tấn công khá bế tắc.

Trung vệ Thạch Nguyễn Hoàng Hùng (3), chơi năng nổ đã ghi bàn gỡ hòa cho U.21 Đồng Tháp ở trận ra quân

Mặc cho HLV Trang Văn Thành hò hét đến khản cổ, các cầu thủ áo vàng vẫn xử lý lóng ngóng và có quá nhiều đường chuyền kém, nên phải may mắn lắm mới có bàn tham gia tấn công gỡ hòa của hậu vệ Thạch Nguyễn Hoàng Hùng ở phút bù giờ. Nếu không cải thiện lại lối chơi sẽ rất khó cho Đồng Tháp. Và nếu Đồng Tháp chơi không thật thuyết phục như trận ra quân thì cơ hội đòi nợ của đội bóng thành phố là khả thi.

Đội trưởng Trần Long Hải (27, phải) chơi quán xuyến trục giữa của Đồng Tháp Khả Hòa

Đội hình U.21 Đồng Tháp Khả Hòa

8 trận còn lại chiều 5.9, được đánh giá cân bằng có 3 trận: Đồng Nai gặp Khánh Hòa (13 giờ 30), Đắk Lắk gặp Gama Vĩnh Phúc (15 giờ 30 đều bảng C, sân Đắk Lắk) và Quảng Nam gặp Huế (13 giờ 30 sân số 4 Hàm Rồng bảng B). Còn các trận khác sẽ có phần chênh lệch, đó là 3 trận bảng A giữa Viettel- Phú Thọ (14 giờ 30), Hà Nội- Luxury Hạ Long (17 giờ), PVF-CAND gặp Trung tâm TDTT Đào Hà (15 giờ 30), 2 trận bảng B giữa Đà Nẵng - Quảng Ngãi (15 giờ 30), Kon Tum - HAGL (15 giờ).