Vòng loại U.19 quốc gia 2024: Cuộc đối đầu máu lửa của nhiều HLV tên tuổi

Nổi bật nhất trong số này dĩ nhiên là HLV Phạm Minh Đức đang nắm U.19 Hà Nội. Ông Đức là người rất thành công với các giải trẻ trong suốt 10 năm qua và từng vô địch U.21 quốc gia từ năm 2015, 2016, 2018 và 2022. Còn ở cấp độ U.19, ông Phạm Minh Đức cũng rất "mát tay" khi vô địch năm 2014 tại Gia Lai, á quân 2015 sau thất bại PVF ở trận chung kết. Khi đó lứa U.19 do ông Đức dẫn dắt có Thành Chung, Đình Trọng.

Năm 2016, HLV Minh Đức cũng đưa đội U.19 Hà Nội thi đấu vòng loại rồi sau đó ông lên đội 1, nhường quyền dẫn dắt U.19 cho HLV Lê Hồng Minh. Đội U.19 Hà Nội năm đó vô địch tại Nha Trang (Khánh Hòa). Sau đó U.19 Hà Nội từ năm 2017 đến 2022 do HLV Vũ Hồng Việt và Dương Hồng Sơn dẫn dắt.



HLV Phạm Minh Đức thành công với các lứa U.19, U.21 Hà Nội Khả Hòa

Nói về mình, ông Phạm Minh Đức cho biết: "Không giải đấu nào từ phong trào đến chuyên nghiệp mà tôi chưa từng làm, chỉ trừ giải thiếu niên, nhi đồng là chưa dẫn dắt thôi chứ tất cả những giải lớn bé khác tôi ít nhiều đều có mặt. Nhiều lúc tôi xem mình như một người đóng thế, cần tôi chỗ nào thì tôi có mặt chỗ đó. Lắm lúc tôi thấy mình như một... HLV "thập cẩm". Nhưng tôi rất hạnh phúc vì đóng góp được một số thành tích cho bóng đá trẻ Hà Nội, giữ được lá cờ đầu trong đào tạo trẻ gần 10 năm qua. Lần này trở lại làm U.19 sau 7-8 năm, tôi rất vui vì mình lại sống trở lại với bóng đá trẻ, hồn nhiên, nhiệt huyết và mạnh mẽ. Tôi hy vọng sẽ cùng đội phấn đấu lọt vào vòng chung kết".

HLV, cựu tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng NVCC

Một tên tuổi khác cũng rất nổi bật sẽ dẫn dắt U.19 Sông Lam Nghệ An là HLV Nguyễn Huy Hoàng. Cựu trung vệ hàng đầu của đội tuyển quốc gia từng là cặp bài trùng xuất sắc nhất cùng với Vũ Như Thành thập niên 2000. Ông cũng từng dẫn dắt đội 1 của Sông Lam Nghệ An các mùa gần đây, trước khi chuyển giao vai trò lại cho đàn em Phan Như Thuật. Được phân công dẫn dắt U.19, Huy Hoàng cho biết: "Tôi vừa mừng vừa lo khi nhận trách nhiệm mới. Mừng vì mình vẫn được sống với nghề, làm được công việc yêu thích, tiếp tục nỗ lực để chứng tỏ khả năng. Nhưng lo bởi làm U.19 cũng không hề dễ dàng vì đây là lứa chuyển tiếp lên đội 1, phải làm sao cho các em có sức bật để nhanh chóng tạo ra nguồn kế thừa xứng đáng. Bóng đá trẻ Nghệ An thường xuyên lọt vào bán kết, chung kết các giải đấu U.19, U.21 những năm qua, nhưng chưa bước lên bục cao nhất, cũng là áp lực cho chúng tôi phải nỗ lực hơn rất nhiều ở giải lần này".

Huỳnh Quốc Anh, Quả bóng vàng Việt Nam 2012 Ngô Nguyễn

Một cái tên khác cũng sẽ gây chú ý là cựu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2012 Huỳnh Quốc Anh, sẽ dẫn dắt đội U.19 Đà Nẵng. Sau một thời gian làm các tuyến dưới và giữ vai trò trợ lý, cựu tiền đạo cánh trái của đội tuyển quốc gia những năm 2005 - 2013 sẽ trực tiếp nắm U.19 với quyết tâm phải giúp bóng đá trẻ Đà Nẵng bay cao.

Trong năm 2023, U.19 và U.21 Đà Nẵng dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Đức đều vào bán kết và giành đồng hạng ba ở Tây Ninh và Thanh Hóa nên sức ép cho Huỳnh Quốc Anh lần này không hề nhỏ. Ông cần phải khẳng định sự chắc tay của mình mới hy vọng cùng đội nhà vượt qua bảng đấu khó nhằn khi có mặt cả Sông Lam Nghệ An và Huế là 2 ứng viên nặng ký.

HLV Lư Đình Tuấn (phải) từng làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo VFF

Cũng là một tên tuổi lớn tiếp tục xuất hiện cùng U.19 sau khi đã cùng U.21 thi đấu ở Thanh Hóa, đó là Lư Đình Tuấn, cựu trợ lý HLV đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Ông Tuấn "nhím" sẽ dẫn dắt U.19 TP.HCM với mục tiêu phải lọt vào vòng chung kết. Lứa U.19 của ông Tuấn vẫn còn lại một số trụ cột từng tham gia U.21 và sẽ bổ sung thêm vài nhân tố mới. Để chuẩn bị cho vòng loại U.19, có lẽ U.19 TP.HCM là đội duy nhất trong 35 đội tham dự xuất ngoại thi đấu. Từ cuối tuần này, U.19 TP.HCM dưới sự dẫn dắt của HLV Lư Đình Tuấn sang Campuchia thi đấu giao hữu để tích lũy trận mạc. Ông Tuấn "nhím" tin tưởng sẽ cùng đội bóng trẻ TP.HCM tìm lại cơ hội tại giải U.19 quốc gia 2024.

HLV Nguyễn Duy Đông (giữa) dẫn dắt PVF PVF

Một số những gương mặt khác là cựu danh thủ, HLV từng làm trẻ tốt thời gian qua vẫn sẽ có mặt cùng U.19. Như Nguyễn Duy Đông, cựu danh thủ Thể Công, HLV vô địch U.21 cùng PVF-CAND sẽ trực tiếp dẫn dắt U.19 PVF thi đấu ở bảng B. Còn HLV Nguyễn Xuân Thành, cựu tiền đạo của ACB Hà Nội sẽ nắm đội PVF-CAND thi đấu ở bảng A.

Cựu tiền vệ Đặng Thanh Phương, HLV U.21 Thể Công Viettel sẽ dẫn dắt tiếp U.19 Thể Công Viettel. Cựu tiền vệ Dương Công Quốc và trợ lý cựu tuyển thủ Lê Văn Trương dẫn dắt U.21 Huế. Cựu vua phá lưới vô địch quốc gia Đặng Đạo dẫn dắt U.19 Khánh Hòa. Cựu hậu vệ TP.HCM Doãn Nhật Tiến dẫn dắt U.19 Bà Rịa - Vũng Tàu. Cựu trung vệ Tiền Giang Huỳnh Văn Tươi dẫn dắt đội bóng sông Tiền. Cựu tiền vệ Đỗ Trần Công Anh Tuấn dẫn dắt An Giang hay U.19 Bình Dương có tân HLV Nguyễn Duy Phương, cựu cầu thủ An Giang cùng Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Quốc Tuấn.

Cặp bài trùng làm trẻ của Thể Công Viettel là Đặng Thanh Phương (phải), Nguyễn Thanh Hải (trái) NVCC

Thay đổi đáng chú ý nhất là đội đương kim vô địch U.19 Thanh Hóa không còn HLV ngoại Stanilav nữa mà trở về "cây nhà lá vườn". HLV Vũ Văn Chung, từng làm trợ lý U.19 và U.21 cho HLV Lê Hồng Minh sẽ nắm đội. Sẽ là một mùa giải không dễ cho các nhà vô địch khi lứa của Nguyễn Ngọc Mỹ, Cầm Bá Thành, Hà Minh Đức đã quá tuổi nên không thi đấu. Để có thể bảo vệ được danh hiệu của mình là nhiệm vụ vô cùng gay go của bóng đá trẻ Thanh Hóa.

Kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu 7 bảng vòng loại U.19, tranh từ ngày 7.1 đến 27.1 tại sân Viettel (bảng A), PVF (bảng B), Huế (bảng C), Gia Lai (bảng D), Bình Phước (bảng E), Bà Rịa - Vũng Tàu (bảng F) và Tiền Giang (bảng G). 7 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất lọt vào vòng chung kết từ 21.2 đến 5.3.2024.

Lịch thi đấu bảng A

Lịch thi đấu bảng B

Lịch thi đấu bảng C

Lịch thi đấu bảng D

Lịch thi đấu bảng E

Lịch thi đấu bảng F