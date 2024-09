Vòng tay yêu thương cho trẻ mồ côi do Covid-19

Tham dự chương trình có ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo VN; đại diện Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM, Văn phòng T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các quận, huyện đoàn trên địa bàn TP.HCM và gần 70 cá nhân, đơn vị bảo trợ, tài trợ, đồng hành; cùng với 50 em đại diện cho hàng trăm trẻ mồ côi mà chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời bảo trợ và gia đình.



Ấ M ÊM TRONG VÒNG TAY THƯƠNG

Mở đầu buổi gặp gỡ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, phát biểu chia sẻ về hành trình 3 năm qua của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời: "Kể từ ngày 16.9.2021 đến nay, suốt 3 năm qua, từ Ban biên tập, Ban thư ký tòa soạn, các phòng ban và đội ngũ phóng viên, biên tập viên Báo Thanh Niên đã không ngơi nghỉ, bền bỉ triển khai thực hiện các hoạt động hằng ngày, hằng tuần, như đến thăm, hỗ trợ khẩn cấp bằng hình thức trao tặng tiền, quà cho hơn 1.800 trẻ mồ côi ở địa bàn TP.HCM và lên Bình Dương, xuôi về Long An với tổng số tiền hơn 4,3 tỉ đồng; kêu gọi bạn đọc bảo trợ và ký kết biên bản bảo trợ lâu dài (đến năm 18 tuổi) bằng hình thức chu cấp hằng tháng cho 430 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 57,2 tỉ đồng; đã trao 1,8 tỉ đồng học bổng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời cho các học sinh, sinh viên của chương trình. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức các hoạt động thăm hỏi trong các dịp lễ tết như Chuyến xe yêu thương nhân dịp Tết Nguyên đán; phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức cho 500 trẻ mồ côi đón Tết trung thu và vui ngày hội Quốc tế thiếu nhi 1.6 từ 2022 đến nay… Chương trình cũng chú trọng tổ chức các tour du lịch hè cho các em sau 1 năm học, khám sức khỏe tổng quát; tổ chức chương trình Lá thư tâm sự để các em gửi gắm nỗi niềm sau những mất mát mà các em đã trải qua; phối hợp với Trường Hy Vọng (thuộc Tập đoàn FPT) để kết nối, hỗ trợ, đưa các em có hoàn cảnh khó khăn ra Trường Hy Vọng tại TP.Đà Nẵng học tập".

Ban biên tập Báo Thanh Niên cùng các vị khách mời, nhà bảo trợ, tài trợ và đơn vị đồng hành chụp hình lưu niệm cùng các trẻ mồ côi do Covid-19 được Báo Thanh Niên bảo trợ ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng tâm sự: "Có thể nói, với gần một trăm sự kiện lớn nhỏ được chương trình tổ chức trong 3 năm qua và nhiều chuyến thăm viếng, trao tiền hỗ trợ đã phần nào xoa dịu bớt nỗi đau và động viên tinh thần để trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 được sưởi ấm bằng tình thương yêu của cả tập thể Báo Thanh Niên và cộng đồng. Hàng trăm tin, bài về chương trình đã được đăng phát trên các ấn phẩm của Thanh Niên và có nhiều đồng nghiệp ở các báo, đài hỗ trợ. Riêng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên Báo Thanh Niên cũng đã nhận bảo trợ hằng tháng cho 12 trẻ mồ côi đến năm 18 tuổi. Gần đây nhất, nhạc sĩ - nhà báo Phan Bá Chức, từng công tác tại Báo Thanh Niên, trước khi qua đời hồi tháng 7.2024 đã để lại di nguyện cho gia đình chuyển toàn bộ số tiền (hơn 209 triệu đồng) phúng điếu trong lễ tang ông để trao tặng trẻ mồ côi thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Tổng cộng số tiền vận động được từ chương trình để hỗ trợ khẩn cấp và bảo trợ các em lâu dài, cho đến nay là 63 tỉ đồng".

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hồng, vợ của cố nhạc sĩ - nhà báo Phan Bá Chức (bìa trái) cùng nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên ký thỏa thuận bảo trợ với ba của em Nguyễn Ngọc Gia Hân đến khi em tròn 18 tuổi ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ sự tri ân đến các cơ quan, ban ngành, các doanh nghiệp, bạn đọc gần xa, các nhà bảo trợ, các đơn vị đồng hành đã tiếp sức giúp đỡ các trẻ mồ côi cũng như đồng hành với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời trong 3 năm vừa qua. Tiếp đó, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn và các vị khách mời đã trao thư cảm ơn cùng món quà tinh thần cho các nhà bảo trợ, tài trợ và các đơn vị đồng hành.

T IẾP TỤC BẢO TRỢ LÂU DÀI CHO TRẺ

Đầu tiên, có 2 em được ký bảo trợ trong buổi chiều hôm qua là Phan Ngọc Triều An, sinh năm 2009, nhà ở đường Lê Đình Cẩn, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM; và em Nguyễn Ngọc Gia Hân, sinh năm 2009, nhà ở hẻm đường Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM; với tổng số tiền bảo trợ là 209.642.000 đồng. Đây là số tiền được gia đình cố nhạc sĩ - nhà báo Phan Bá Chức, từng công tác tại Báo Thanh Niên suốt 23 năm, gửi vào chương trình theo di nguyện của ông trước khi qua đời. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hồng, vợ của nhạc sĩ - nhà báo Phan Bá Chức, đã cùng nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn ký thỏa thuận bảo trợ hai em cho đến khi tròn 18 tuổi.

Ông Nguyễn Gia Bảo (bìa trái), Phó giám đốc Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Lộc Phát Lộc, trao tiền bảo trợ em Phan Ngọc An Khang sau khi ký bảo trợ ẢNH: NHẬT THỊNH

Tiếp đến, Đảng bộ Báo Thanh Niên đã ký thỏa thuận để bảo trợ em Nguyễn Thị Ngọc Hân, sinh năm 2008, năm nay vào lớp 11 Trường THPT Tân Bình, Q.Tân Bình đến năm 18 tuổi; và ông Nguyễn Gia Bảo (Bé Duy TikTok), Phó giám đốc Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Lộc Phát Lộc, đã ký thỏa thuận bảo trợ em Phan Ngọc An Khang, sinh năm 2011, học lớp 8, Trường THCS Tân Tạo, Q.Bình Tân.

Ông Phan Thanh Châu (sinh năm 1970), ngụ P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, là cha của 2 em Phan Ngọc Triều An (lớp 10, Trường THPT Bình Tân) và Phan Ngọc An Khang. Vợ ông Châu mất do Covid-19, ông lại là lao động tự do, thu nhập bấp bênh, nay một mình cáng đáng nuôi 2 con ăn học và bà ngoại các cháu đã ngoài 80 tuổi, cuộc sống rất ngặt nghèo. "Từ ngày bà xã ra đi, cuộc sống của tôi và các cháu khó khăn trăm bề. Rất may được sự quan tâm của chính quyền địa phương, đặc biệt là chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên đã nâng đỡ, động viên rất lớn để chúng tôi vượt qua. Hôm nay, cả hai cháu được gia đình cố nhạc sĩ - nhà báo Phan Bá Chức và Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Lộc Phát Lộc ký bảo trợ đến khi các cháu học xong lớp 12, tôi thật sự xúc động không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn Báo Thanh Niên, các nhà bảo trợ đã dang rộng vòng tay, nâng đỡ, che chở cha con tôi. Đặc biệt là hai cháu cùng nhiều cháu nhỏ khác trong chương trình nhận được sự giúp đỡ này, các cháu sẽ cùng với gia đình từng bước vượt qua trùng trùng khó khăn, đi về phía trước", ông Châu xúc động nói.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn tiếp nhận biểu trưng 500 triệu đồng ủng hộ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời từ bà Dương Thị Hằng, đại diện Vingroup và Quỹ Thiện Tâm ẢNH: NHẬT THỊNH

N ÂNG BƯỚC EM ĐẾN GIẢNG ĐƯỜNG

Trong nhiều năm qua, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã có nhiều hoạt động đồng hành cùng Báo Thanh Niên. Với trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, Quỹ Thiện Tâm cũng đã hỗ trợ hằng tháng cho rất nhiều trẻ mồ côi. Tại buổi gặp gỡ, Quỹ Thiện Tâm trao tặng 15 suất học bổng (20 triệu đồng/suất) cho 15 tân sinh viên là trẻ mồ côi đậu đại học, cao đẳng trong năm học này. Cạnh đó, Quỹ Thiện Tâm còn tiếp sức, ủng hộ số tiền 500 triệu đồng cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời để chương trình tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo cho trẻ.

Là tân sinh viên được nhận học bổng lần này, em Trần Hoàng Thịnh (ngành cơ khí - Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) đại diện cho các sinh viên nhận học bổng bày tỏ: "Cách đây 3 năm, lúc đó em bước vào lớp 10 và khi ba mất trong lúc đại dịch đang diễn ra, em đã có những suy nghĩ lệch lạc… Những biến cố đau thương ấy đã khiến em chới với, rơi vào trầm cảm, bỏ bê việc học, kết quả là em chỉ đạt học sinh trung bình. May mắn cho em và gia đình, em đã được gắn bó cùng với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời trong suốt 3 năm qua, được nhận sự quan tâm, giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần. Qua mục Lá thư tâm sự, em được trải lòng mình, em thấy mình rất tệ khi rơi vào tình trạng tiêu cực. Từ đó, em cố gắng học tập và trở thành học sinh giỏi ở lớp 12 và bước vào đại học. Thực sự, em rất mang ơn Báo Thanh Niên cùng các nhà bảo trợ, nhà tài trợ đã giúp em có được ngày hôm nay".

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo VN, trao quà cho các học sinh nhận học bổng trong chương trình ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong chương trình còn có sự tham dự của 31 gương mặt đáng yêu, các em là những học sinh ở các bậc học, nhận được sự bảo trợ từ chương trình. Nhờ sự tiếp sức ấy, các em đã có những thành tích học tập tốt, rất đáng khen và chương trình đã dành tặng mỗi em suất học bổng động viên trị giá 1 triệu đồng, cùng phần quà từ chương trình và hộp bánh trung thu do cơ sở Như Lan trao tặng.