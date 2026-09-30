Vòng xe chậm rãi của các biker ở 'cổng trời' Khardung La

Tiếng gọi của những cung đường huyền thoại

Không quá khó để bắt gặp những biker (người lái xe mô tô hoặc xe phân khối lớn - PV) đến từ khắp nơi trên thế giới tề tựu về Ladakh vào bất cứ quãng thời gian này, dẫu là mùa xuân hay mùa hạ, mùa thu hay mùa đông…

Những cung đường ở Ladakh là giấc mơ của các biker trên thế giới ẢNH: LÊ TÚ

"Tôi đã chạy xe phân khối lớn lâu rồi, đi qua rất nhiều cung đường đẹp và hiểm trở ở Việt Nam lẫn nước ngoài. Nhưng ước mơ được một lần chạy mô tô trên những đường đèo ở Ladakh luôn thôi thúc. Và tôi cùng những người bạn của mình đã rèn luyện sức khỏe thật tốt để một lần cầm lái ở nơi này", anh Nguyễn Thanh Hải, đến từ Hà Nội hào hứng chia sẻ sau một ngày chạy vòng vèo quanh những con đường đèo dốc ở Leh (Ladakh).

Những cung đường đầy thách thức ở Ladakh ẢNH: LÊ TÚ

Ladakh - nơi các biker trên thế giới đều muốn đến và trải nghiệm tay lái của mình ẢNH: DIỆU HIỀN

Nhưng những chặng đường tiếp theo không hề dễ dàng đối với anh Hải cùng với các người bạn đi cùng. Từ TP.HCM, anh Huỳnh Đăng Tú lần đầu tiên được trải nghiệm chạy mô tô băng qua những con đèo quanh co ở Ladakh.

Những cung đường phủ đầy tuyết khiến các biker phải vững tay lái ẢNH: LÊ TÚ

"Chúng tôi đã đi xuyên qua băng tuyết, những con đường sạt lở đá… Cái lạnh làm bàn tay tê dại, những nhịp thở cũng phải được gìn giữ bởi càng lên cao, cảm giác thiếu ô xy rất rõ ràng. Thật sự phải kiềm chế bản thân để tránh sốc độ cao khi đang điều khiển xe, chậm rãi và cẩn trọng. Nhờ vậy tôi mới hiểu được vì sao các biker trên thế giới mong muốn được một lần được chạy mô tô trên những chặng đường này…", sau khi chinh phục đỉnh đèo huyền thoại Khardung La (Ladakh) - một trong những đỉnh đèo cao nhất thế giới, với hơn 5.359 m, anh Tú đứng lặng, chia sẻ cảm xúc.

Càng muốn đi nhanh, cơ thể sẽ càng dễ kiệt sức nên buộc các biker phải giảm ga, hạ cái "tôi", nhường những kiêu hãnh cho hơi thở và lắng nghe cơ thể, chạy chậm lại theo nhịp sống của Ladakh.

Chinh phục Ladakh là giấc mơ của nhiều biker trên thế giới ẢNH: DIỆU HIỀN

Nhưng món quà cho biker sau khi chinh phục đoạn đèo Khardung La, Umling La, Chang La... với những cung đường sạt lở, khúc khuỷu là sự choáng ngợp, là cảm giác vượt qua giới hạn của bản thân, là phần thưởng của thiên nhiên... Đó là cảnh đẹp đến nghẹt thở qua từng chặng đường. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, hồ nước mặn Pangong đổi màu theo ánh nắng, thung lũng Nubra với dải cát vàng óng trên núi tuyết.

Món quà dành cho các biker sau khi chinh phục những chặng đường đèo là thiên nhiên tuyệt mỹ ẢNH: LÊ TÚ

"Thiên nhiên mở ra trước mắt chúng tôi, đẹp không tưởng. Nên những khó khăn, khắc nghiệt của những chặng đường, tôi đều thấy đáng giá trong từng mọi khoảnh khắc", anh Bùi Thanh Tùng - một biker đam mê nhiếp ảnh sống ở TP.HCM đến Ladakh vào những ngày cuối tháng 9, lặng người đứng ngắm mặt hồ Pangong xanh biếc và chia sẻ suy nghĩ của mình.

Giây phút vỡ òa hạnh phúc của các biker chinh phục đỉnh đèo huyền thoại Khardung La cao 5.359 m giữa ngày tuyết rơi ẢNH: BẢO NGUYÊN

Sự tử tế của những biker bản địa ở Ladakh

Một trong những mê hoặc người chạy xe phân khối lớn đến từ khắp nơi trên thế giới, ngoài choáng ngợp về cảnh sắc, họ còn bị thuyết phục bởi sự tử tế và ấm áp của các biker bản địa. Sự hỗ trợ của các guide (người dẫn khách tham quan du lịch - PV), biker bản địa không chỉ vì nhiệm vụ mà những chăm chút đến từ sự tử tế và hồn hậu đến khó tin.

Các biker bản địa và du khách (giữa) ở Ladakh ẢNH: DIỆU HIỀN

Tôi không biết chạy mô tô nhưng vẫn muốn trải nghiệm cảm giác chinh phục các đỉnh đèo nên quyết định ngồi sau các biker bản địa. Trên chiếc mô tô phân khối lớn, suốt hơn 1 tuần đi hàng ngàn cây số đường đèo, tiếp xúc mỗi ngày với các bạn biker bản địa, mới hiểu được vì sao mỗi người đến với Ladakh, không chỉ mang về trong tâm hồn những cảnh sắc thiên nhiên, mà còn mang về tình cảm nồng hậu của những người bạn Ladakh.

Trên hành trình dài, những biker bản địa luôn sẵn sàng hỗ trợ ẢNH: LÊ TÚ

Những biker mới đi trên những tuyến đường đèo, thường gặp rất nhiều khó khăn, đều được các bạn đều tỉ mỉ, kiên nhẫn chỉ dẫn. Những phần nặng nhọc trong suốt chuyến đi các bạn đều gánh vác. Toàn bộ mô tô trên đường gặp những trục trặc nhỏ, lớn các bạn đều tự tay sửa chữa bằng những dụng cụ mang theo một cách chuyên nghiệp.

Chỉ cần chúng tôi đưa ra yêu cầu, dù nhỏ nhất, dù không phải trách nhiệm của các bạn, nhưng các biker bản địa cũng đều sẵn sàng thực hiện, với nụ cười hiền thường trực trên môi… Các bạn còn rất trẻ, tầm tuổi 22 - 30 nhưng điều khiển mô tô chở các vị khách lách qua những con đường đèo dốc đầy chuyên nghiệp và cẩn trọng…

Stanzin Dorjay, 27 tuổi - biker bản địa có tấm bằng cử nhân tại Đại học Delhi ẢNH: DIỆU HIỀN

Không chỉ hỗ trợ khách của mình, bất cứ người nào gặp trục trặc gì trên đường đều được các bạn biker bản địa sẵn sàng dừng xe và giúp đỡ một cách nhiệt tình… Sự hiểu biết của các bạn về văn hóa Ladakh cũng giúp khách hiểu rõ hơn về những tầng văn hóa, cuộc sống của vùng đất lạ kỳ này.

"Làm việc với các bạn ở Ladakh, sự chân thành, nhẫn nại và tử tế luôn khiến chúng tôi muốn đưa thêm nhiều đoàn khách đến với vùng đất này hơn", anh Lê Tú - người đứng đầu một đơn vị chuyên tour tuyến Ladakh hơn 10 năm qua nhận định.

Sửa chữa, sẵn sàng cứu hộ được biker bản địa thực hiện trên mọi chặng đường ẢNH: DIỆU HIỀN

Một điều mà tôi cùng mọi người đều bất ngờ, khi các bạn biker bản địa, đều tốt nghiệp đại học, có bạn là thạc sỹ… Anh Aahil Khaan, một trong những biker bản địa kiêm guide người Leh (Ladakh) mà chúng tôi gặp gỡ trong chuyến đi, là cử nhân ngành Văn khoa (B.A) tại Đại học Jammu cho hay, do thị trường lao động ở Ấn Độ khá khắc nghiệt, nên một người dù tốt nghiệp đại học, cao học nhưng tìm được một công việc trong nhà nước là rất khó khăn.

Do đó, cùng với đam mê, rất nhiều bạn trẻ ở Ladakh dù có bằng cử nhân, cao học vẫn chọn ngành nghề trong lĩnh vực du lịch ở tại quê hương của mình. "Tôi làm việc này đã 4 năm, sau khi tốt nghiệp đại học. Nó gắn với đam mê nên tôi rất yêu thích công việc này. Và tôi cũng muốn giới thiệu vùng đất Ladakh đến với bạn bè quốc tế ngày càng nhiều hơn", Stanzin Dorjay, 27 tuổi - biker có tấm bằng đại học ở Delhi chia sẻ.

Và Stanzin Dorjay luôn cho khách sự an tâm trên suốt hành trình dài di chuyển bằng mô tô mỗi ngày hơn 200 km đường đèo dốc, cho họ cảm giác như đang ở chính quê hương mình bằng sự đón tiếp nồng hậu…

Những biker bản địa là đại diện đại sứ văn hóa của Ladakh ẢNH: LÊ TÚ

Một điều khiến chúng tôi bất ngờ khi trực tiếp tiếp xúc với các bạn biker ở Ladakh, đó là họ chính là những đại sứ văn hóa và luôn nỗ lực để bảo vệ thiên nhiên của chính quê hương mình, bằng cách làm du lịch bền vững, không một thứ rác thải nào để lại trên hành trình họ đi qua.

"Như các bạn đã biết, Ladakh có một hệ sinh thái rất nhạy cảm cùng nền di sản văn hóa lâu đời. Bản thân tôi cùng những con người ở Ladakh luôn thực hành du lịch bền vững, thân thiện với môi trường, đồng thời nỗ lực giữ gìn và kết nối với văn hóa cũng như con người nơi đây", Aahil Khaan mỉm cười thân thiện khi tôi có thêm vài câu hỏi về Ladakh.

Cảnh đẹp dưới chân núi tuyết sau hành trình dài ẢNH: DIỆU HIỀN

Aahil Khaan nói thêm: "Với tư cách là một người dân Ladakh, tôi xin rộng mở trái tim chào đón tất cả mọi người đến ghé thăm nơi này. Ladakh sẽ mang lại cho bạn những kỷ niệm tuyệt vời theo suốt cuộc đời. Đổi lại, xin đừng để lại gì ngoài những dấu chân và không lấy đi gì ngoài những kỷ niệm đẹp"... (còn tiếp)