VPBank giảm lãi suất cho khách hàng chịu ảnh hưởng của bão Yagi

VPBank giảm lãi suất cho vay 1% đối với các khoản vay trung, dài hạn và 0,5% lãi suất với khoản vay ngắn hạn cho các khách hàng cá nhân có tài sản bảo đảm tại ngân hàng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Chương trình hỗ trợ lãi suất của VPBank được triển khai từ 13.9 đến hết 31.12.2024, áp dụng tại tất cả các tỉnh thành phố đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Yagi như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Nguyên, Yên Bái… Bên cạnh giảm lãi suất vay, VPBank cũng điều chỉnh mức ưu đãi lãi suất từ 6,5%/năm cố định 12 tháng đầu tiên cho toàn bộ các khách hàng có nhu cầu vay trả nợ trước hạn tại ngân hàng khác hoặc vay mua bất động sản, vay xây dựng sửa chữa nhà.

VPBank giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bão Yagi ẢNH: Đ.D

Song song với các hoạt động hỗ trợ trực tiếp đến khách hàng, VPBank cũng vừa ủng hộ 2 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 vừa qua. Số tiền này sẽ được VPBank chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản tiếp nhận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại.

Đại diện VPBank cho biết: "Người dân các tỉnh miền Bắc đang phải trải qua những ngày khó khăn với nhiều mất mát, đau thương do ảnh hưởng của bão Yagi. Với sứ mệnh Vì một Việt Nam thịnh vượng, truyền thống lá lành đùm lá rách, VPBank luôn có trách nhiệm cùng sẻ chia khó khăn với các địa phương và đồng bào đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão Yagi gây ra. VPBank hi vọng sự hỗ trợ của ngân hàng sẽ là một nguồn động viên nhỏ, giúp người dân vững vàng vượt qua khó khăn".

Nhiều năm qua, VPBank đã triển khai nhiều chương trình, đồng hành cùng cộng đồng và xã hội đã lên tới hơn 1.800 tỉ đồng trong 4 năm qua, góp phần hiện thực hóa sứ mệnh "Vì một Việt Nam thịnh vượng".