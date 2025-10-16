VPBank Private Lounge - không gian giao dịch đẳng cấp của giới triệu đô

Không gian Private Lounge - Nghệ thuật của sự riêng tư và tinh tế

Nằm giữa trung tâm tài chính sôi động của TP.HCM, VPBank Private Lounge đặt tại CN Hồ Chí Minh - tòa nhà Riverfront Financial Centre (3A-3B Tôn Đức Thắng) nổi bật như một dấu ấn kiến trúc đặc biệt, mới lạ trong ngành ngân hàng. Không gian này không chỉ là nơi phục vụ các nhu cầu tài chính, mà còn thể hiện tầm nhìn của VPBank trong việc định hình chuẩn mực mới dành cho phân khúc khách hàng thượng lưu.

VPBank Private được xem như viên ngọc xanh hội tụ sự tinh tế, đẳng cấp và nghệ thuật

Ông Phùng Duy Khương - Phó Tổng Giám đốc Thường trực, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân VPBank - chia sẻ tại lễ ra mắt: ‘Private Lounge không chỉ là nơi giao dịch và tư vấn đẳng cấp dành cho khách hàng thượng lưu mà còn là không gian để khách hàng cảm nhận sự tinh tế, riêng tư và được tôn vinh’.

Theo đó, không gian Private Lounge được xây dựng dựa trên triết lý tôn vinh sự riêng tư và tiện nghi tuyệt đối, lấy cảm hứng từ dòng chảy của nước - biểu tượng của sự mềm mại, linh hoạt nhưng mạnh mẽ và bền bỉ. Không gian được chia thành nhiều khu vực chức năng rõ ràng nhưng vẫn liền mạch, trong đó nổi bật là Art Space - khu vực trung tâm mang tính biểu tượng, nơi nghệ thuật hòa quyện cùng nhịp điệu tài chính.

Quan trọng không kém là ba phòng tư vấn riêng biệt vây quanh khu Art Space, được đặt tên theo ba trạng thái của nước: ‘Sóng’, ‘Mưa’ và ‘Nguồn’, tượng trưng cho ba giai đoạn của thịnh vượng - chuyển động, nuôi dưỡng và khởi nguyên. Cách bố trí này không chỉ tạo nên sự đa dạng trong trải nghiệm mà còn thể hiện triết lý nhân văn của VPBank: đồng hành cùng khách hàng trong mọi chặng hành trình của sự thành công.

Private Lounge được xây dựng dựa trên triết lý tôn vinh sự riêng tư và tiện nghi tuyệt đối

Tông màu xanh ngọc sậm - vàng bạch kim kết hợp cùng vật liệu pha lê, kim loại ánh vàng và gỗ tự nhiên tạo nên cảm giác vừa ấm áp vừa đẳng cấp. Phong cách ‘Minimal Luxury’ được lựa chọn xuyên suốt, thể hiện sự tinh giản có chủ đích - loại bỏ mọi yếu tố phô trương để tôn vinh sự tinh tế trong từng chi tiết.

Không chỉ chú trọng thiết kế, VPBank còn kiến tạo trải nghiệm dịch vụ mang tính cá nhân hóa cao. Khách hàng được đón tiếp bằng thức uống đặc trưng ‘Blooming Heritage’, hương thơm tinh tế từ thương hiệu Trudon - biểu tượng của hoàng gia Pháp hơn ba thế kỷ và âm nhạc jazz nhẹ nhàng. Mỗi khách hàng đều có Relationship Manager (RM) riêng - những chuyên gia tài chính hiểu rõ nhu cầu, mục tiêu và phong cách sống của họ, từ đó đưa ra các giải pháp ‘may đo’ cho từng chiến lược tài chính.

Bước tiến chiến lược trong phân khúc khách hàng triệu đô

Sự kiện ra mắt ngày 10.10 không chỉ giới thiệu Private Lounge mà còn đánh dấu việc VPBank chính thức công bố phân khúc VPBank Private, hướng đến nhóm khách hàng sở hữu tài sản lớn và nhu cầu quản trị tài chính toàn diện. Đây là một trong những bước đi chiến lược, thể hiện rõ định hướng của VPBank trong hành trình phục vụ đầy đủ các phân khúc khách hàng, đặc biệt là phân khúc khách hàng thượng lưu, vốn đang tăng trưởng mạnh tại Việt Nam.

Ban lãnh đạo ngân hàng VPBank cắt băng chính thức ra mắt phân khúc VPBank Private

Ông Phùng Duy Khương bày tỏ: ‘Sự ra đời của VPBank Private là một bước tiến mang tính chiến lược, thể hiện cam kết mạnh mẽ của VPBank trong việc mang đến những dịch vụ tài chính ưu việt’.

Ông Khương cũng cho biết thêm, VPBank Private là phân khúc danh giá nhất của ngân hàng, được xây dựng trên ba trụ cột: Giải pháp chuyên biệt - Giao dịch hiệu quả - Đặc quyền tinh hoa. Đây là nền tảng cho hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, nơi mọi sản phẩm - từ tài khoản thanh toán, chứng chỉ tiền gửi, đến các gói đầu tư và bảo hiểm đều được thiết kế riêng theo nhu cầu, mục tiêu và phong cách sống của từng khách hàng.

Các sản phẩm trong hệ sinh thái VPBank Private được thiết kế theo chuẩn quốc tế, đảm bảo vừa tối ưu hiệu quả đầu tư, vừa giữ trọn tính riêng tư. Tài khoản VPBank Private cho phép chuyển khoản không giới hạn, cộng thêm 0,3% lãi suất tiết kiệm mỗi năm, đồng thời miễn phí tài khoản số đẹp trị giá tới 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Chứng chỉ tiền gửi Super Thịnh Vượng mang lại lợi suất lên đến 4,5%/năm, trong khi bộ đôi thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế VPBank Private mở ra mạng lưới đặc quyền toàn cầu, giúp khách hàng truy cập hơn 1.300 phòng chờ thương gia tại 130 quốc gia cùng các ưu đãi đặc biệt tại những thương hiệu xa xỉ quốc tế…

Tại VPBank Private, mỗi khách hàng sẽ có một nhân viên chăm sóc riêng

Đáng chú ý, VPBank Private không dừng lại ở phạm vi tài chính, mà còn kiến tạo chuỗi đặc quyền phi tài chính mang đậm dấu ấn văn hóa và phong cách sống. Bên cạnh chuỗi hoạt động ‘Phong vị thượng lưu’, VPBank hợp tác cùng các thương hiệu danh tiếng như Baccarat, Tiffany & Co., Guerlain, Vhernier, Royal Salute, mang đến những trải nghiệm độc quyền - từ triển lãm nghệ thuật pha lê quốc tế, không gian hoa nghệ thuật cho đến các sự kiện thời trang và ẩm thực tinh tế.

‘Tại VPBank Private, chúng tôi tin rằng mỗi điểm chạm trong hành trình của khách hàng đều cần được chăm chút tỉ mỉ để tạo nên những trải nghiệm khác biệt. Với đội ngũ chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm cùng các Giám đốc Quan hệ Khách hàng được đào tạo chuyên sâu, mọi giải pháp - từ tài chính đến phi tài chính - đều được thiết kế riêng, dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc từng nhu cầu và kỳ vọng cá nhân’, ông Khương nhấn mạnh.