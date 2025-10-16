VPBankS chào bán cổ phiếu ra công chúng với giá 33.900 đồng/cổ phiếu

VPBankS thực hiện chào bán ra công chúng (IPO) dự kiến với tổng giá trị vốn huy động gần 12.713 tỉ đồng. Với mức chào bán 375 triệu đơn vị với mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu, VPBankS được định giá khoảng 63.562 tỉ đồng (hơn 2,4 tỉ USD) sau IPO. Từ nay đến 31.10, mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa không quá 93,75 triệu cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ sau phát hành), bước khối lượng là 100 cổ phiếu. Số tiền đặt cọc bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua. Kết quả đăng ký và phân bổ cổ phiếu sẽ được công bố từ ngày 1 - 2.11, thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 3.11 đến 7.11. Công ty dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu trong tháng 12.2025.

Cổ phiếu VPBankS bán với gái 33.900 đồng/cổ phiếu ẢNH: T.XUÂN

Cổ phiếu của VPBankS được tự phân phối thông qua 3 đại lý là chứng khoán Vietcap, chứng khóa SSI và chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) và 12 đơn vị phân phối và hỗ trợ chào bán. Tại mức giá chào bán 33.900 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ P/E (giá trên lợi nhuận ròng) của VPBankS ở mức 14,3 lần, trong khi P/B (giá trên giá trị sổ sách) tính đến cuối quý 3/2025 ước đạt 2,5 lần - cả hai đều thấp hơn so với mặt bằng chung của thị trường.

Ông Vũ Hữu Điền - Tổng giám đốc VPBankS cho biết VPBankS hiện đang tập trung vào 4 mảng trụ cột, gồm ngân hàng đầu tư (IB), bao gồm thị trường vốn nợ (DCM) và vốn cổ phần (ECM); cho vay ký quỹ (margin); môi giới chứng khoán; tự doanh và đầu tư tài chính. Chiến lược của VPBankS là phát triển mô hình kinh doanh đa kênh, không chỉ áp dụng cho mảng môi giới mà còn cho phân phối trái phiếu và sản phẩm tài chính. Công ty vận hành ba trụ cột phân phối chính, tương ứng với ba nhóm khách hàng, gồm tổ chức tài chính, cá nhân và doanh nghiệp lớn. Nhờ cấu trúc này, công ty giảm thiểu rủi ro khi phụ thuộc vào một kênh duy nhất. Dư địa tăng trưởng của thị trường DCM tại Việt Nam còn rất lớn. Hiện quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp mới đạt khoảng 11% GDP, trong khi các nước trong khu vực dao động quanh 25% GDP. Khi Việt Nam đạt được mức tương đương khu vực, quy mô thị trường sẽ mở rộng và tạo cơ hội lớn cho các công ty chứng khoán có hậu thuẫn từ ngân hàng như VPBankS.

Ngoài ra, VPBankS tiếp tục đầu tư vào công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty có gần 200 chuyên gia IT và AI, thuộc nhóm dẫn đầu trên thị trường, dự kiến đến năm 2026 sẽ nâng lên khoảng 300 chuyên gia. Mỗi năm, VPBankS dự kiến dành 3 - 5% lợi nhuận sau thuế để đầu tư công nghệ, tập trung vào nâng cấp web và ứng dụng giao dịch, cũng như nâng cấp trợ lý đầu tư thông minh StockGuru.