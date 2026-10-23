VRG thay đổi nhận diện thương hiệu, hướng đến hệ sinh thái kinh tế xanh

Ngày 23.10, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức lễ công bố bộ nhận diện thương hiệu mới, trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 97 năm Ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam và 20 năm thành lập Tập đoàn.



Sự kiện đánh dấu bước chuyển trong hành trình phát triển của VRG, từ doanh nghiệp lấy cây cao su làm nền tảng đến tập đoàn kinh tế đa ngành, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế xanh, hướng đến nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường quốc tế.

Diện mạo mới, khát vọng phát triển mới

Với chủ đề "Kế thừa giá trị - Kiến tạo tương lai", bộ nhận diện thương hiệu mới được xây dựng trên nền tảng lịch sử gần một thế kỷ của ngành cao su Việt Nam, phản ánh sự thay đổi về quy mô, lĩnh vực hoạt động, tư duy phát triển và khát vọng vươn xa của tập đoàn.

Điểm nổi bật của bộ nhận diện là biểu tượng được thiết kế từ ba dải cong cách điệu, kết nối thành một hình khối thống nhất. Hình ảnh này tượng trưng cho sự tiếp nối những giá trị truyền thống, liên kết giữa các lĩnh vực hoạt động và sức mạnh cộng hưởng của toàn hệ thống. Hình khối vươn lên còn gợi liên tưởng đến chiếc lá, biểu trưng cho sức sống và tinh thần phát triển không ngừng.

VRG công bố bộ nhận diện thương hiệu mới, được xây dựng trên nền tảng lịch sử gần một thế kỷ của ngành cao su Việt Nam ẢNH: ĐÀO PHONG

Sắc xanh VRG Green được lựa chọn làm màu sắc chủ đạo, gợi nhắc cội nguồn thiên nhiên của ngành cao su, đồng thời thể hiện trách nhiệm với môi trường và định hướng tăng trưởng xanh. Hệ thống kiểu chữ, màu sắc và các yếu tố đồ họa cũng được chuẩn hóa, hướng đến hình ảnh chuyên nghiệp, hiện đại và nhất quán.

Đặc biệt, tinh thần thương hiệu mới được cô đọng trong ba giá trị "Vision - Resilience - Green" (Tầm nhìn - Bền bỉ - Xanh). Đây là thông điệp thể hiện khát vọng phát triển dài hạn, sức mạnh được hun đúc từ truyền thống và định hướng tăng trưởng hài hòa với thiên nhiên, gắn hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội.

Theo VRG, việc thay đổi nhận diện không nhằm thay thế những giá trị đã làm nên thương hiệu Cao su Việt Nam, mà tiếp nối thành quả của nhiều thế hệ, đồng thời thể hiện rõ hơn hình ảnh một tập đoàn đa ngành, hiện đại, đổi mới và phát triển bền vững.

Bộ nhận diện mới sẽ được triển khai đồng bộ trên các nền tảng truyền thông, tài liệu, ấn phẩm, cơ sở vật chất và môi trường số, tạo sự thống nhất giữa tập đoàn với các đơn vị thành viên.

Từ thương hiệu mới đến chiến lược tăng trưởng xanh

Việc đổi mới nhận diện thương hiệu diễn ra trong bối cảnh VRG đang đẩy mạnh tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và mở rộng các lĩnh vực kinh doanh.

Các cá nhân xuất sắc nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ẢNH: ĐÀO PHONG

VRG đang quản lý hơn 377.800 ha cao su tại Việt Nam, Lào và Campuchia; có 16 nhà máy chế biến gỗ và 14 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.200 ha. Toàn hệ thống hiện có hơn 80.000 lao động.

Hiện tập đoàn phát triển trên 6 lĩnh vực chủ lực gồm cao su thiên nhiên, chế biến gỗ, sản phẩm công nghiệp cao su, hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất của VRG đạt 29.428 tỉ đồng, tăng 28,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 6.818 tỉ đồng, bằng 98,8% kế hoạch năm.

Ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT VRG, cho biết tập đoàn xác định khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những động lực quan trọng trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, VRG sẽ tập trung đổi mới công nghệ, đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển khu công nghiệp, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, truy xuất nguồn gốc và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Ban giám đốc VRG nhận bằng khen của Bộ Tài chính ẢNH: ĐÀO PHONG

Ông Kha nhấn mạnh việc thống nhất và phát huy giá trị nhận diện thương hiệu sẽ góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín và vị thế VRG, hướng đến phát triển hiệu quả, xanh và bền vững.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính, đánh giá việc ra mắt nhận diện thương hiệu mới thể hiện tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển của tập đoàn. Bà đề nghị VRG tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số và lấy tăng trưởng xanh làm định hướng xuyên suốt.

Với diện mạo mới cùng chiến lược phát triển dài hạn, VRG hướng đến xây dựng hệ sinh thái kinh tế xanh, gia tăng giá trị thương hiệu Cao su Việt Nam và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.