VRG tiếp sức con em công nhân cao su vững bước trên đường học tập

Ngày 25.10, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên "Vượt khó - Học giỏi" năm học 2025 - 2026. Có 853 học sinh, sinh viên được tuyên dương, trong đó 228 em tham dự trực tiếp.



Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 97 năm Ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28.10.1929 - 28.10.2026) và 20 năm thành lập VRG (30.10.2006 - 30.10.2026), thể hiện sự quan tâm đối với việc học tập, trưởng thành của con em người lao động.

Ghi nhận nỗ lực, nâng đỡ những ước mơ

Theo báo cáo của Quỹ Khuyến học 28.10, trong số 853 em được tuyên dương năm nay có 132 em trúng tuyển đại học, 253 sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc, 397 sinh viên học tập giỏi, 11 em đạt giải tại các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế và 60 em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Đằng sau những thành tích ấy là nhiều câu chuyện về tinh thần tự học, nghị lực và khát vọng vươn lên. Em Lê Chí Hùng Lân, con của người lao động Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, trở thành thủ khoa ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại Trường đại học Kinh tế TP.HCM.

Lãnh đạo VRG trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên ẢNH: THÚY LIỄU

Hai anh em Lữ Văn Hưng và Lữ Văn Tịnh, thuộc gia đình người lao động Công ty CP đầu tư phát triển cao su Nghệ An, nỗ lực học tập trong điều kiện gia đình gặp khó khăn về kinh tế và sức khỏe. Hưng tốt nghiệp Trường cao đẳng Việt Đức Nghệ An loại giỏi; Tịnh đạt danh hiệu học sinh giỏi khi hoàn thành lớp 12 và tiếp tục con đường học tập.

Em Trần Nguyễn Đức Thống, con của người lao động Tổng công ty Cao su Đồng Nai, có thành tích tại các cuộc thi sáng tạo, học sinh giỏi và Olympic Cơ học toàn quốc. Em nuôi dưỡng ước mơ trở thành kỹ sư cầu đường, đóng góp cho những công trình giao thông của quê hương, đất nước.

Với các em, phần thưởng vừa ghi nhận kết quả phấn đấu, vừa là sự động viên để tiếp tục học tập. Sự đồng hành ấy cũng góp phần giúp cha mẹ yên tâm công tác, chăm lo tương lai của con em.

Lãnh đạo VRG trao thư cảm ơn các đơn vị tài trợ cho Quỹ Khuyến học 28.10 ẢNH: THÚY LIỄU

Gắn khuyến học với phát triển nguồn nhân lực

Được thành lập năm 2012, bắt đầu khen thưởng từ năm 2013, Quỹ Khuyến học 28.10 đã ghi nhận 7.051 lượt học sinh, sinh viên được tuyên dương, theo báo cáo năm 2026.

Đến ngày 24.10.2026, tổng thu của quỹ từ khi thành lập đạt khoảng 63,1 tỉ đồng, gồm hơn 54 tỉ đồng vận động đóng góp và khoảng 9,1 tỉ đồng lãi tiền gửi ngân hàng. Giai đoạn 2013 - 2025, quỹ đã chi khoảng 25,3 tỉ đồng khen thưởng; năm 2026 dự kiến chi thêm 3,079 tỉ đồng.

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG phát biểu tại buổi lễ ẢNH: THÚY LIỄU

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG, Trưởng ban quản lý và điều hành Quỹ Khuyến học 28.10, nhấn mạnh việc chăm lo thế hệ trẻ là một trọng tâm trong định hướng phát triển bền vững. Ông mong các em tiếp tục rèn luyện đạo đức, trau dồi tri thức, làm chủ khoa học, công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập và sáng tạo.

Thời gian tới, quỹ tiếp tục tuyên dương học sinh, sinh viên có thành tích tốt, đồng hành với những em vượt khó học giỏi. Quỹ cũng từng bước nghiên cứu hỗ trợ học tập, định hướng nghề nghiệp, trao học bổng, hỗ trợ học phí phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu nhân lực của tập đoàn.

Việc quản lý, sử dụng nguồn lực được xác định phải công khai, minh bạch, đúng mục đích, qua đó duy trì sự hỗ trợ lâu dài cho con em người lao động.