VTN Architects giành giải đặc biệt ARCASIA 2025

Đây cũng là lần thứ 8, VTN Architects ghi dấu ấn tại giải thưởng uy tín này, khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc xanh tại châu Á.

Công trình Nhà đón Grand World Phú Quốc ẢNH: VTN

ARCASIA Award for Architectures (AAA) là giải thưởng thường niên do Hội Kiến trúc sư châu Á tổ chức, nhằm tôn vinh những công trình kiến trúc xuất sắc, do các kiến trúc sư châu Á thiết kế và xây dựng, trên nhiều hạng mục: nhà riêng, công trình thương mại, công trình bền vững, công trình công cộng, công sở… Mục tiêu của giải là ghi nhận những tác phẩm kiến trúc tiêu biểu, đồng thời khuyến khích tinh thần sáng tạo, bảo tồn văn hóa bản địa và phát triển môi trường xây dựng bền vững tại châu Á. Năm nay, giải thưởng ARCASIA 2025 được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Kiến trúc châu Á tại Hàn Quốc.

Nhà đón Grand World Phú Quốc nằm tại quảng trường của tổ hợp Grand World Phú Quốc, thuộc Phú Quốc United Center. Ý tưởng của nhà đón xuất phát từ mong muốn của chủ đầu tư tạo ra một công trình điểm nhấn mang dấu ấn của văn hóa VN, thu hút du khách tới tổ hợp Grand World Phú Quốc. Nhóm thiết kế đã đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư khi tạo ra một cấu trúc tre có khối tích "khổng lồ" cao 14,8 m và diện tích sàn lên tới 1.460 m2, đồng thời kết cấu tre hoàn toàn được phô bày ra phía ngoài để tạo thành một điểm nhấn cho khu vực. "Hoa sen" và "trống đồng", hai biểu tượng truyền thống của VN được điêu khắc âm bản trong những lớp lưới tre dày đặc, thể hiện nét văn hóa truyền thống của VN.

Dự án được sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, công trình không chỉ tạo điểm nhấn về kiến trúc mà còn mang lại trải nghiệm sống hài hòa với thiên nhiên cho người sử dụng. Về mặt sinh thái, dự án tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu bền vững tự nhiên và chi phí thấp (trong thiết kế và xây dựng), chỉ sử dụng dây dù và chốt tre để kết nối các thân tre với nhau. Công trình không sử dụng điều hòa mà dựa vào thông gió tự nhiên. Ánh sáng nhân tạo cũng được gia giảm để chỉ sử dụng vào ban đêm.