Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

VTN Architects giành giải đặc biệt ARCASIA 2025

Phát Tiến
Phát Tiến
18/09/2025 06:02 GMT+7

Công trình Nhà đón Grand World Phú Quốc của Công ty Kiến trúc Võ Trọng Nghĩa (VTN Architects) vừa xuất sắc đoạt Giải đặc biệt - Special Award ở hạng mục Công trình bền vững (Sustainability) tại Giải thưởng Kiến trúc châu Á ARCASIA 2025.

Đây cũng là lần thứ 8, VTN Architects ghi dấu ấn tại giải thưởng uy tín này, khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc xanh tại châu Á.

- Ảnh 1.

Công trình Nhà đón Grand World Phú Quốc

ẢNH: VTN

ARCASIA Award for Architectures (AAA) là giải thưởng thường niên do Hội Kiến trúc sư châu Á tổ chức, nhằm tôn vinh những công trình kiến trúc xuất sắc, do các kiến trúc sư châu Á thiết kế và xây dựng, trên nhiều hạng mục: nhà riêng, công trình thương mại, công trình bền vững, công trình công cộng, công sở… Mục tiêu của giải là ghi nhận những tác phẩm kiến trúc tiêu biểu, đồng thời khuyến khích tinh thần sáng tạo, bảo tồn văn hóa bản địa và phát triển môi trường xây dựng bền vững tại châu Á. Năm nay, giải thưởng ARCASIA 2025 được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Kiến trúc châu Á tại Hàn Quốc.

Nhà đón Grand World Phú Quốc nằm tại quảng trường của tổ hợp Grand World Phú Quốc, thuộc Phú Quốc United Center. Ý tưởng của nhà đón xuất phát từ mong muốn của chủ đầu tư tạo ra một công trình điểm nhấn mang dấu ấn của văn hóa VN, thu hút du khách tới tổ hợp Grand World Phú Quốc. Nhóm thiết kế đã đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư khi tạo ra một cấu trúc tre có khối tích "khổng lồ" cao 14,8 m và diện tích sàn lên tới 1.460 m2, đồng thời kết cấu tre hoàn toàn được phô bày ra phía ngoài để tạo thành một điểm nhấn cho khu vực. "Hoa sen" và "trống đồng", hai biểu tượng truyền thống của VN được điêu khắc âm bản trong những lớp lưới tre dày đặc, thể hiện nét văn hóa truyền thống của VN.

Dự án được sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, công trình không chỉ tạo điểm nhấn về kiến trúc mà còn mang lại trải nghiệm sống hài hòa với thiên nhiên cho người sử dụng. Về mặt sinh thái, dự án tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu bền vững tự nhiên và chi phí thấp (trong thiết kế và xây dựng), chỉ sử dụng dây dù và chốt tre để kết nối các thân tre với nhau. Công trình không sử dụng điều hòa mà dựa vào thông gió tự nhiên. Ánh sáng nhân tạo cũng được gia giảm để chỉ sử dụng vào ban đêm.

Tin liên quan

Dùng quân chủ tranh thủ thượng khách

Dùng quân chủ tranh thủ thượng khách

Điều được bên ngoài quan tâm để ý đến nhiều nhất ở chuyến thăm Anh của Tổng thống Mỹ Donald Trump không phải là kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng sở tại Keir Starmer, hay những thỏa thuận được ký kết. Điều đang được quan tâm hơn cả là các nghi lễ và hình thức đặc sắc về lễ tân của phía Anh dành cho ông Trump.

Khám phá thêm chủ đề

kiến trúc châu Á ARCASIA 2025 văn hóa truyền thống
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận