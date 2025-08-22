Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

VTV ra mắt kênh truyền hình đối ngoại Vietnam Today

Nguyễn Quang Hải
22/08/2025 14:31 GMT+7

Ngày 22.8, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức giới thiệu kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today, lên sóng từ ngày 7.9, phát sóng 24/7 bằng tiếng Anh.

Vietnam Today là "Cửa sổ nhìn về Việt Nam" nên mang đến cho khán giả toàn cầu bức tranh khách quan và sống động về Việt Nam hôm nay, từ thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, môi trường đến đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Kênh cũng giới thiệu những giá trị đặc trưng, bản sắc truyền thống cùng diện mạo hiện đại của đất nước, phản ánh hành trình Việt Nam vươn mình phát triển và hội nhập sâu rộng thế giới với phương châm "Thông tin chính thống - Nội dung sắc bén, hấp dẫn - Truyền thông sáng tạo".

- Ảnh 1.

Ông Đỗ Đức Hoàng phát biểu tại lễ ra mắt kênh Vietnam Today

ẢNH: VTV

Theo ông Đỗ Đức Hoàng, Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Vietnam Today ra đời với mong muốn hơn cả một kênh truyền hình, đây là cửa sổ thông tin để thế giới hiểu, cảm nhận và kết nối với Việt Nam; nơi thế giới có thể hiểu đúng và đầy đủ về một Việt Nam hòa bình, ổn định, đổi mới sáng tạo, năng động phát triển và hội nhập toàn diện.

Đây là kênh truyền hình đối ngoại quốc gia đầu tiên phát sóng 24/7 chủ yếu bằng tiếng Anh, tích hợp phụ đề đa ngôn ngữ, hiện diện trên các nền tảng truyền thông hiện đại, với mục tiêu phủ sóng toàn cầu.

Kênh mang đến thông tin đa chiều về đất nước trên đa lĩnh vực. Những chương trình truyền hình và sản phẩm nội dung số của kênh Vietnam Today được đầu tư chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, phù hợp với thị hiếu khán giả quốc tế.

Ngoài ra, Vietnam Today đóng vai trò là nền tảng kết nối để quảng bá thương hiệu và hình ảnh quốc gia ra thế giới. Thông qua đó, Vietnam Today góp phần mở rộng hợp tác quốc tế, tạo cầu nối giữa Việt Nam và cộng đồng toàn cầu, đồng thời khẳng định vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Vietnam Today sẽ phát sóng trong nước qua hệ thống truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp VTVCab, SCTV, truyền hình số vệ tinh DTH và trên các ứng dụng OTT như Vietnam Today, VTVgo, FPT, VieOn, AVG, Clip TV.

Ở nước ngoài, kênh hiện diện trên OTT của VTVgo và Vietnam Today, OTT Toober tại châu Mỹ và châu Âu, hệ thống phát sóng mặt đất tại Lào, OTT của Unitel tại Lào, Metfone tại Campuchia và Mytel tại Myanmar.

