Phim tài liệu Hạt giống hạnh phúc tái hiện hành trình Việt Nam chuyển giao những giống lúa đặc biệt, trong đó có giống lúa CT16, sang Cuba - đất nước anh em luôn kề vai sát cánh cùng Việt Nam trong những thời khắc khó khăn nhất. Không chỉ là một hoạt động nông nghiệp, đó còn là minh chứng sống động cho tình hữu nghị hiếm có: Việt Nam từng nhận được sự sẻ chia của Cuba trong những năm tháng chiến tranh và hôm nay, chính những hạt lúa lại trở thành nhịp cầu mang đến niềm tin, sự no ấm và hạnh phúc cho người dân Cuba.

Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhằm đồng hành cùng Cuba trong việc bảo đảm an ninh lương thực trong giai đoạn đầy thử thách hiện nay, bằng chính những giống lúa Việt Nam được người dân hai nước trực tiếp gieo trồng trên đất Cuba.

Ông Từ Lương (bìa trái), Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM cùng các chuyên gia Việt Nam trên đồng lúa Cuba trĩu hạt ẢNH: VTV

Thông qua câu chuyện về hạt lúa, bộ phim khắc họa hình ảnh Việt Nam không chỉ là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, mà còn là dân tộc giàu lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia tri thức và kinh nghiệm để cùng bạn bè quốc tế vun đắp một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ông Jorge Legañoa Alonso, Phó chủ tịch Viện Thông tin và Truyền thông xã hội Cuba nhấn mạnh: "Việc Truyền hình quốc gia Cuba phát sóng song song bộ phim tài liệu đặc biệt của VTV không chỉ là hoạt động truyền thông, mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc. Đây là món quà tinh thần quý giá trong dịp kỷ niệm trọng đại của nhân dân Việt Nam".

Với lối kể chuyện điện ảnh trực tiếp, giàu cảm xúc, cùng sự đầu tư công phu về hình ảnh, âm nhạc và tư liệu, Hạt giống hạnh phúc hứa hẹn mang đến cho khán giả một trải nghiệm xúc động, nhân văn và đầy ý nghĩa trong dịp Quốc khánh năm nay.

Hình ảnh trong phim tài liệu Hạt giống hạnh phúc ẢNH: VTV

Ông Nguyễn Đức Đệ, đạo diễn VTV đặc biệt Hạt giống hạnh phúc cho biết, phim không có lời bình, mà kể chuyện bằng hình ảnh, âm thanh và cảm xúc. Mỗi hạt lúa, mỗi nụ cười trên gương mặt người nông dân chính là lời nhắn gửi giản dị nhưng sâu sắc. Ngoại giao đôi khi không cần lễ đài, chỉ cần lòng tin và sự sẻ chia chân thành.