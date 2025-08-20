Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đến Thái Lan đấu giải thế giới, được chào đón ấm áp

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã sẵn sàng
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được BTC bố trí nơi lưu trú theo đúng tiêu chuẩn và được sắp xếp tập luyện tại nhà thi đấu theo lịch trình. Hiện sức khỏe của ban huấn luyện và 13 nữ tuyển thủ đều tốt.
Theo video được ghi lại, khi đội đến khách sạn, toàn đội được chào đón trong những giai điệu âm nhạc truyền thống của Thái Lan, được BTC bố trí tặng dây hoa đeo cổ và chụp ảnh chào đón. Các đội tuyển Ba Lan, Đức và Kenya nằm chung bảng với Việt Nam cũng đã đến Thái Lan vào ngày hôm nay.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận sự chào đón nồng nhiệt của nước chủ nhà
Đây là sự kiện thể thao đỉnh cao mà đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt. Trong đội hình 13 cầu thủ, Bích Tuyền vắng mặt do xin rút lui trước giải đấu.
Tại giải đấu năm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với những thử thách lớn ngay từ vòng bảng khi gặp các đối thủ mạnh như Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11), và Kenya (hạng 23). Các trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ được tổ chức tại Phuket Municipal Stadium.
Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 22.8 và kéo dài đến ngày 7.9 tại Phuket, Thái Lan. Đây là cơ hội lớn để đội tuyển Việt Nam khẳng định vị thế và nỗ lực vươn lên trong đấu trường quốc tế.
