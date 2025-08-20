Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đến Thái Lan đấu giải thế giới, được chào đón ấm áp

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã sẵn sàng

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được BTC bố trí nơi lưu trú theo đúng tiêu chuẩn và được sắp xếp tập luyện tại nhà thi đấu theo lịch trình. Hiện sức khỏe của ban huấn luyện và 13 nữ tuyển thủ đều tốt.

Các cô gái ở sân bay Thái Lan

Toàn đội đã sẵn sàng cho lần đầu tiên góp mặt ở giải vô địch thế giới





Cựu tuyển thủ Ngọc Hoa (áo đỏ hàng dưới bìa trái) đồng hành cùng các đàn em ở giải đấu lần này

Các nữ tuyển thủ tươi tắn ở sân bay hôm nay

Tinh thần cả đội đều phấn chấn và háo hức



Theo video được ghi lại, khi đội đến khách sạn, toàn đội được chào đón trong những giai điệu âm nhạc truyền thống của Thái Lan, được BTC bố trí tặng dây hoa đeo cổ và chụp ảnh chào đón. Các đội tuyển Ba Lan, Đức và Kenya nằm chung bảng với Việt Nam cũng đã đến Thái Lan vào ngày hôm nay.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận sự chào đón nồng nhiệt của nước chủ nhà VIDEO: FANPAGE BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

Toàn đội đến khách sạn ẢNH: FANPAGE BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

Đội được chào đón bằng âm nhạc và điệu múa truyền thống của Thái Lan ẢNH: FANPAGE BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

Đây là sự kiện thể thao đỉnh cao mà đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt. Trong đội hình 13 cầu thủ, Bích Tuyền vắng mặt do xin rút lui trước giải đấu.

Tại giải đấu năm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với những thử thách lớn ngay từ vòng bảng khi gặp các đối thủ mạnh như Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11), và Kenya (hạng 23). Các trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ được tổ chức tại Phuket Municipal Stadium.

BTC tặng vòng hoa đeo cổ cho các tuyển thủ ẢNH: FANPAGE BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

Toàn đội chụp ảnh lưu niệm ẢNH: FANPAGE BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 22.8 và kéo dài đến ngày 7.9 tại Phuket, Thái Lan. Đây là cơ hội lớn để đội tuyển Việt Nam khẳng định vị thế và nỗ lực vươn lên trong đấu trường quốc tế.