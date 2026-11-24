Liên quan tới vụ việc có dấu hiệu vi phạm về trật tự xây dựng và sử dụng đất không đúng mục đích tại 15 thửa đất hồ Sông Ray (thuộc xã Sông Ray, thành phố Đồng Nai), UBND xã Sông Ray đã hoàn thành việc kiểm tra, xác minh và báo cáo UBND thành phố Đồng Nai.

Qua kiểm tra, UBND xã Sông Ray xác định có nhiều thửa đất có công trình xây dựng vi phạm tại khu đất rộng 4,37 ha ở hồ Sông Ray ẢNH: LÊ LÂM

Theo báo cáo, 15 thửa đất này có tổng diện tích 4,37 ha. Gồm các thửa đất số 483, 482, 477, 473, 467, 466, 465, 426, 425, 342, 341, 304, 301, 297, 295 (đều thuộc tờ bản đồ địa chính số 90). Người được cấp quyền sử dụng đất là bà Trần Thị Thanh Nhàn.

Trong đó, 14 thửa bà Trần Thị Thanh Nhàn nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ tháng 10.2025. Chỉ có thửa số 483 là nhận chuyển nhượng từ tháng 12.2025.

Tuy nhiên, UBDN xã Sông Ray cho biết đến thời điểm ngày 20.11.2026, bà Trần Thị Thanh Nhàn chỉ sử dụng 13 thửa đất, vì đã thực hiện thủ tục tặng cho 2 thửa đất (thửa 477 và 483).

Vị trí 15 thửa đất bị kiểm tra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Qua kiểm tra, UBND xã Sông Ray xác định 6 thửa đất có công trình xây dựng. Cụ thể, thửa đất 295 có công trình xây dựng nhà ở 136,8 m2 trước năm 2011 không vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Thửa đất số 425 có công trình nhà ở cấp 4 xây dựng trước năm 2011. Đất chưa có quy hoạch đất ở nhưng căn nhà đã tồn tại ổn định trước ngày 1.7.2014 và không tranh chấp. UBND xã đề xuất được tạm thời giữ nguyên hiện trạng để sử dụng (không được xây mới hoặc cơi nới thêm).

Thửa đất 426, 473 có công trình xây dựng năm 2018. Do căn nhà được xây dựng năm 2018, công trình không thuộc diện được miễn tháo dỡ. UBND xã Sông Ray sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và khôi phục hiện trạng đối với phần diện tích vi phạm.

Thửa đất 477 có công trình xây dựng vào tháng 10.2024. Đây là công trình thuộc đối tượng miễn cấp phép xây dựng, tuy nhiên chủ sử dụng đất đã xây dựng vượt quá phần đất ở được công nhận đối với phần công trình phụ trợ, mái hiên, hồ bơi, nhà vệ sinh. UBND xã Sông Ray sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và khôi phục hiện trạng đối với phần diện tích vi phạm.

Một góc hồ Sông Ray ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, ngày 16.11, UBND thành phố Đồng Nai đã ban hành Văn bản số 13475, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Ray kiểm tra, xử lý nghiêm các vấn đề về trật tự xây dựng và sử dụng đất đối với 15 thửa đất ở hồ Sông Ray nói trên.

Hồ Sông Ray là hồ chứa nước nhân tạo (hoàn thành năm 2011), nằm trên 2 địa phương là thành phố Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM). Hồ có diện tích mặt nước hơn 19,2 triệu m2, hiện thuộc quản lý của Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi TP.HCM.